Taille du marché des extraits de Neem, opportunités, facteurs de croissance, analyse des revenus, 2022-2027

Le marché mondial des extraits de Neem is forecasted to reach USD 3,461.7 million by 2027, according to a new report by Reports and Data. The increasing awareness among consumers regarding the health benefits of neem in developing economies is expected to drive the growth of the neem extracts market in the region. The neem extract products are widely used in the pharmaceutical, personal care, agriculture, and food & beverages industries. The rising awareness among the farmers regarding the adverse effects of chemical fertilizers and pesticides on plant growth and agricultural productivity has resulted in the increasing demand for neem-based pesticides and fertilizers. Increasing investments by the established herbal companies in the manufacturing of high-quality herbal cosmetics are most likely to drive the growth of the neem extracts market over the forecast period. The demand for bio-based personal care products is more compared to chemical-based personal due to the high quality of herbal cosmetics and beneficial medicinal properties.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le segment des extraits de feuilles représentait la plus grande part de marché du marché des extraits de neem en 2019. L’extrait de feuilles de neem est largement utilisé dans les industries pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments liés aux troubles oculaires, aux ulcères cutanés, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à la lèpre, aux gencives. maladie, perte d’appétit et problèmes de foie.

Les biofertilisants détenaient la plus grande part de marché de 43,15% en 2019 et devraient maintenir une croissance régulière au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des effets néfastes des engrais chimiques et des pesticides sur la productivité agricole a entraîné l’adoption croissante de biofertilisants pour les pratiques agricoles.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché en 2019 et devrait être la région du marché des extraits de Neem à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La disponibilité des matières premières et les conditions climatiques favorables dans la région devraient stimuler la croissance du marché des extraits de neem au cours de la période de prévision.

Les principaux participants sont EID Parry India Ltd., Agro Extracts Limited., Parry America, Ozone Biotech, Trifolio-M GmbH, PJ Margo Pvt. Ltd., Neeming Australia Pvt. Ltd., The Indian Neem Tree Company, Phyto Life Sciences P. Ltd. et Green Earth Products Pvt. Ltd, entre autres.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des extraits de neem en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Revenus, Millions USD ; 2017-2027)

Extrait de feuille

Extrait de fruits et de graines

Extrait d’écorce

Perspectives des applications (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Biofertilisants

Médicaments

L’alimentation animale

Soins personnels

Les autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord nous Canada

L’Europe  Allemagne Royaume-Uni La France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

MA Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA

l’Amérique latine Brésil Reste du LATAM



Questions clés auxquelles répond le rapport

