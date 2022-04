TAILLE du marché des extraits de levure 2028 (analyse d’impact COVID-19 incluse) Opportunités, aperçu régional, principaux leaders, revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des extraits de levure était évalué à 1 450,57 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 2 121,62 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2020 à 2027.

L’extrait de levure est un type d’agent aromatisant alimentaire utilisé pour fabriquer de la bière et du pain. L’extrait de levure est ajouté à des aliments tels que le fromage et la sauce soja pour leur donner une saveur savoureuse. Les extraits de levure comprennent le contenu cellulaire de la levure sans les parois cellulaires. L’extrait de levure se trouve également dans les soupes en conserve, les dîners surgelés, les collations salées et les ragoûts. L’extrait de levure ne contient aucun ingrédient à base d’organismes génétiquement modifiés (OGM), aucune substance chimique, aucun additif synthétique ou ingrédient d’origine animale. L’extrait de levure est une source vitale et riche d’acides aminés, de peptides, de protéines, de nucléotides, de minéraux, de vitamines et de micronutriments.

En 2019, l’Europe représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial des extraits de levure. L’Europe est le principal contributeur de revenus pour le marché des extraits de levure et devrait connaître une croissance rapide, en raison du grand nombre de fournisseurs d’extraits de levure dans cette région. Il y a eu une augmentation de la demande d’extrait de levure nutritionnelle dans la région européenne en raison de l’augmentation de la consommation d’aliments transformés, de l’évolution du mode de vie et de l’utilisation croissante de la levure biologique. En outre, les changements dans la préférence des consommateurs pour les étiquettes propres et les ingrédients naturels sont en outre susceptibles d’être responsables de la croissance de la région.

Les principaux acteurs couverts par cette étude

Angel Yeast Co., Ltd. ; BioOrigine ; DSM ; LALLEMAND, INC. ; LEIBER GMBH ; Titan Biotech; Saveurs de synergie ; Oh ! Ajinomoto Co. Inc. ; Lesaffre; Spécialité BioTech ; Zhuhai TXY Biotech Holding Co., Ltd ; Yantai Huahai Biochemical Product Co., Ltd. ; LEVEX ; et Zhen-Ao Bio-Tech.

Méthodologie de la recherche

La méthodologie de recherche implique la collecte d'informations par des analystes de recherche qui filtrent ensuite ces informations et les étudient en profondeur pour fournir des estimations et des prévisions à l'industrie. Des approches primaires et secondaires de collecte de données ont été utilisées pour la même chose.

Les méthodologies de marché adoptées dans le rapport offrent une analyse précise des données et fournissent une visite de l’ensemble du marché. En plus de cela, des sources accessibles au public telles que les documents déposés auprès de la SEC, les rapports annuels et les livres blancs ont été utilisées par les analystes de données pour une compréhension approfondie du marché. La méthodologie de recherche reflète clairement une intention d’extraire une vue complète du marché en l’analysant par rapport à de nombreux paramètres. Les contributions valorisées améliorent le rapport et offrent un avantage concurrentiel aux lecteurs.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

1. Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

2. Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Extrait de levure au cours de la période de prévision?

3. Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Extrait de levure ?

4. Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Extrait de levure dans différentes régions?

5. Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché des extraits de levure?

6. Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Marché des extraits de levure segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

