Taille du marché des explosifs miniers, paysage, analyse de l’industrie, perspectives commerciales, croissance actuelle et future d’ici 2030

États-Unis: le rapport sur le marché des explosifs miniers contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché des explosifs miniers par région.

Le marché des explosifs miniers, évalué à environ 14.1 milliards USD en 2017, devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 2.9 % sur la période de prévision 2018-2025.

Le marché des explosifs miniers ne cesse de croître dans le scénario mondial à un rythme significatif. Les explosifs miniers généralement connus sous le nom d’explosifs industriels font référence aux explosifs très dangereux utilisés dans l’industrie de la construction et de l’exploitation minière. L’exigence d’extraction de certains éléments importants comme le charbon et les ressources, le besoin d’extraire les pierres à des fins de construction de routes sont les principaux facteurs moteurs du marché au cours de la période de prévision. De plus, l’urbanisation en augmentation rapide est un autre facteur qui contribue à la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, les détonateurs électroniques en tant que technologie émergente sont les facteurs susceptibles de créer de nombreuses opportunités dans un avenir proche. Cependant, diverses réglementations concernant l’extraction et

L’analyse régionale du marché mondial des explosifs miniers est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique est la première région du monde en termes de part de marché en raison de l’augmentation de la demande d’extraction minière et de l’augmentation des projets de développement dans la région. On estime que l’Europe connaîtra une croissance raisonnable sur le marché mondial des explosifs miniers au cours des prochaines années. De plus, l’Amérique du Nord prévoyait d’afficher un taux de croissance / CAGR plus élevé au cours de la période de prévision 2018-2025 en raison de l’augmentation des industries métallurgiques et minières dans la région.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Syniverse Technologies LLC

Orica

MAXAM

AEL

IPL (Dyno Nobel)

ENAEX

Sasol

Yunnan Civil Explosives

Solar Explosives

Gezhouba Explosive

EPC Groupe

Anhui Jiangnan

Poly Permanent Union Holding Group

Nanling Civil Explosive

BME Mining

NOF Corporation

IDEAL

Sichuan Yahua

AUSTIN

Kailong Chimique

Leiming Kehua

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type :

Explosifs au nitrate d’ammonium (poudre) Explosif en émulsion

ANFO

Par application :

Extraction de charbon Extraction de

carrières et exploitation non métallique Extraction de

métaux

Par régions :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015, 2016

Année de référence – 2017

Période de prévision – 2018 à 2025

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

