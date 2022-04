Taille du marché des équipements mobiles C-Arm, opportunités de croissance, principaux acteurs clés et avenir 2021-2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché des équipements mobiles C-arm devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 646,33 millions USD d’ici 2027. L’augmentation de la population gériatrique, le nombre croissant de maladies chroniques et le taux croissant de diagnostic précoce sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des équipements mobiles en C au cours de la période de prévision.

GE Healthcare (filiale de GENERAL ELECTRIC), Hologic, Inc., Koninklijke Philips NV, Siemens Healthineers AG, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (filiale de Canon Inc.), NOVAmedtek, EcoRay, Assing SpA, BMI Biomedical International srl, Eurocolumbus srl ., ITALRAY, MS WESTFALIA GMBH, Shimadzu Corporation, DSM Imaging, GENORAY CO., LTD., Villa Sistemi Medicali Spa., Ziehm Imaging GmbH, INTERMEDICAL Srl IMD Group, Allengers et SIMAD srl parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des équipements mobiles pour bras en C.

Par exemple,

En février 2019, Koninklijke Philips NV a annoncé le lancement de Zenition, une nouvelle plate-forme d’imagerie mobile C-arm spécialement conçue pour améliorer les performances et l’efficacité du flux de travail de la salle d’opération. La société a amélioré son portefeuille de produits après le lancement d’un nouveau produit

En novembre 2018, Siemens Healthcare GmbH a annoncé avoir reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour son produit Cios Spin. L’entreprise a commercialisé son produit sur le marché et a généré des revenus adéquats après avoir reçu l’approbation de son produit

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché de l’équipement mobile C-arm, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre d’équipement mobile C-arm.

L’arceau mobile est un type d’appareil d’imagerie médicale basé sur la technologie des rayons X et utilisé pour capturer l’image de l’intérieur du corps humain. L’appareil est en forme de C qui est connecté à la source de rayons X et au détecteur de rayons X. L’appareil est spécialisé dans diverses applications médicales telles que la chirurgie, l’orthopédie, la traumatologie, la chirurgie vasculaire et la cardiologie qui utilisent des arceaux pour l’imagerie peropératoire.

L’arceau mobile est un type de module d’imagerie basé sur une technologie d’imagerie avancée qui fournit des images radiographiques haute résolution en temps réel qui aident le médecin à surveiller la maladie ou sa progression à tout moment de l’opération et à apporter immédiatement les corrections nécessaires. .

La demande d’arceau mobile en C a augmenté par rapport à l’année précise avec une demande croissante d’arceau mobile dans les chirurgies orthopédiques et traumatologiques ainsi que les progrès des technologies d’imagerie. De plus, la demande d’arceaux mobiles a augmenté avec l’augmentation des dépenses et des infrastructures de santé à travers le monde. Par exemple, l’International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) a estimé une augmentation prévue de 56,19 % d’ici 2030 des dépenses de santé en Asie-Pacifique par rapport à 2015. En outre, l’utilisation croissante de produits remis à neuf et les réglementations strictes en matière de commercialisation devraient limiter l’utilisation. de C-arm mobile et devrait ralentir la croissance du marché des équipements C-arm mobiles au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché du bras C mobile fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de l’arceau mobile, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial des équipements mobiles C-Arm et taille du marché

Le marché mondial des équipements mobiles C-arm est segmenté en cinq segments notables basés sur le type, la technologie, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type, le marché des équipements pour arceaux mobiles est segmenté en mini-arceaux, arceaux pleine grandeur, arceaux mobiles 2D et arceaux mobiles 3D. En 2020, le segment des mini-bras en C devrait dominer le marché des équipements mobiles des bras en C avec une augmentation continue de l’adoption des mini-bras en C dans les chirurgies orthopédiques et traumatologiques, les chirurgies cardiovasculaires, les chirurgies neuro, les chirurgies gastro-intestinales, la gestion de la douleur, la chirurgie générale et chirurgies urologiques pour des images radiographiques haute résolution en temps réel.

Sur la base de la technologie, le marché des équipements mobiles C-arm est segmenté en intensificateurs d’image et écran plat. En 2020, le segment des intensificateurs d’image devrait dominer le marché des équipements mobiles d’arc en C en raison de la demande croissante d’équipements mobiles d’intensificateurs d’image en C pour les chirurgies orthopédiques, les chirurgies cardiovasculaires, les neurochirurgies, les chirurgies gastro-intestinales, la gestion de la douleur, la chirurgie générale et les chirurgies urologiques. . Les intensificateurs d’image aident à augmenter la qualité d’image, la qualité d’image au fil du temps et à réduire la dose au patient. De plus, les intensificateurs d’image aident les radiologues à voir la structure de l’objet plus facilement que les seuls écrans fluorescents.

Sur la base des applications, le marché des équipements mobiles pour bras en C est segmenté en chirurgies orthopédiques et traumatologiques, chirurgies cardiovasculaires, neurochirurgies, chirurgies gastro-intestinales, gestion de la douleur, chirurgie générale, urologie et autres. En 2020, le segment des chirurgies orthopédiques et traumatologiques devrait dominer le marché des équipements mobiles d’arceau en C en raison de l’adoption croissante de l’équipement mobile d’arceau en C comme source de rayons X, principalement pour l’imagerie peropératoire fluoroscopique pendant les procédures de soins orthopédiques, chirurgicaux et d’urgence.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements mobiles pour bras en C est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées et autres. En 2020, le segment hospitalier devrait dominer le marché des équipements mobiles pour bras en C, car les hôpitaux utilisent des équipements mobiles pour bras en C pour les chirurgies orthopédiques et traumatologiques, les chirurgies cardiovasculaires, les neurochirurgies, les chirurgies gastro-intestinales, la gestion de la douleur, la chirurgie générale et les chirurgies urologiques. De plus, les hôpitaux sont l’un des premiers points de contact et l’option la plus fiable pour les patients dans divers pays.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements mobiles pour bras en C est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des équipements mobiles pour bras en C, car la plupart des centres de diagnostic, des hôpitaux et des cliniques spécialisées préfèrent opter pour les appels d’offres directs pour rechercher les avantages de l’achat en gros, des remises et de la disponibilité facile des produits.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des équipements mobiles C-Arm

Le marché des équipements C-arm mobiles vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes d’équipements C-arm mobiles, l’impact de l’avancement de l’équipement C-arm mobile et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du C mobile. -marché des équipements de bras. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement mobile C-Arm

Le paysage concurrentiel du marché des équipements mobiles C-arm fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché des équipements mobiles pour bras en C.

