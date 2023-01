Taille du marché des équipements de traitement des liquides , tendances mondiales, demande de l’industrie, part, tendance, nouvelles de l’industrie et Tilray, Elixinol Global Limited, Marijuana médicale, Extractas

Le rapport d’analyse du marché des équipements de traitement des liquides donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des équipements de traitement des liquides contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de traitement des liquides qui a augmenté à une valeur de 20,1 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 31,80 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,90% au cours de la période de prévision 2022-2029 . En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Le traitement des liquides transforme les matières premières, notamment les fruits, les légumes, l’eau et les agents aromatisants, en boissons. Dans la production de liquides, divers processus physiques et chimiques sont réalisés à l’aide de divers équipements tels que le concassage et le pressage, les réservoirs et les fermenteurs, les équipements de contrôle de la température, la filtration, etc. L’équipement est sélectionné en fonction de la quantité de liquide traité et de la taille de l’usine de fabrication.

Portée et segmentation du marché des équipements de traitement des liquides

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (équipement de brasserie, équipement de filtration, équipement de carbonatation, dissolveurs de sucre et mélangeurs et mélangeurs, échangeurs de chaleur, autres), type de boisson (boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, boissons laitières), Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Tetra Laval SA (Suisse), GEA Group Aktiengesellschaft (Allemagne), ALFA LAVAL (Suède), Krones AG (Allemagne), Bucher Industries AG (Suisse), SPX FLOW, Inc. (États-Unis), JBT (États-Unis), KHS Group ( Inde), Pentair plc (États-Unis), Praj Industries (Inde), HRS Process Systems Ltd. (Inde), PHD Inc. (États-Unis), Briggs of Burton Plc (Royaume-Uni) Opportunités Les milléniaux sont plus enclins à essayer différents goûts et habitudes de consommation concernant certains produits alcoolisés

les fournisseurs de boissons se concentrent sur les offres directes aux consommateurs via la vente au détail en ligne

Augmentation de l’adoption de la robotique avancée et de l’automatisation dans le processus de fabrication de liquides

Dynamique du marché des équipements de traitement des liquides

Conducteurs

Les entreprises augmentent leur productivité et modernisent leurs équipements et leurs machines

La consommation de boissons hypocaloriques, énergétiques, laitières et non laitières augmente, et à mesure que les types de produits changent, leurs méthodes changent également, ce qui nécessite l’utilisation d’équipements de traitement différents. Plusieurs entreprises augmentent leur productivité et modernisent leurs équipements et leurs machines afin de gagner une plus grande part de marché, ce qui stimulera la croissance du marché des équipements de traitement des liquides.

Les fabricants se concentrent sur les innovations en matière d’ingrédients pour changer en fonction de la dynamique des consommateurs

En plus de rechercher des alternatives plus saines, un nombre croissant de consommateurs recherchent des marques qui peuvent répondre à leurs besoins en offrant un approvisionnement durable et une responsabilité sociale. Ces facteurs augmentent non seulement la demande de boissons fonctionnelles et de fusion, mais ils provoquent également une révolution dynamique dans l’industrie des boissons alcoolisées. Un certain nombre d’entreprises visent à augmenter la production, ce qui nécessite une forte concentration sur l’innovation des ingrédients. Les fabricants développent des ingrédients de haute qualité avec peu d’impuretés et une saveur propre, qui continueront d’être essentiels pour obtenir un avantage concurrentiel distinct sur le marché.

Opportunités

Les milléniaux sont désormais plus enclins à essayer différents goûts, perceptions et habitudes de consommation de certains produits alcoolisés qui diffèrent des baby-boomers. Ainsi, l’augmentation de la consommation de liquide offre de nombreuses opportunités aux acteurs du marché d’établir ou d’agrandir leurs installations de fabrication. L’augmentation de l’adoption de la robotique avancée et de l’automatisation dans le processus de fabrication de liquides est susceptible de créer de grandes opportunités pour les fabricants d’équipements de production de liquides.

Contraintes

Le processus de fabrication complexe est une contrainte pour le marché des équipements de traitement des boissons. Avec une demande accrue pour une production plus élevée et un meilleur goût et une meilleure qualité, les processus de production deviennent plus complexes. Avec des cas de certains matériaux indésirables dans les boissons non alcoolisées, l’efficacité de ces machines à produire des boissons hygiéniques a été remise en question. De plus, les normes de sécurité des machines peuvent limiter la croissance des produits.

Ce rapport sur le marché des équipements de traitement des liquides fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de traitement des liquides, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

Lors du salon Supply Side West en octobre 2019, Ashland Inc. lancera des ingrédients « knock-out » pour les consommateurs autonomes et sportifs. Les ingrédients polyvalents, selon la société, peuvent être utilisés dans une variété d’applications telles que les régimes céto et la gestion du poids, un intestin sain, le confort des articulations et la récupération musculaire.

En avril 2019, le groupe Döhler, un acteur majeur du marché des équipements de traitement des liquides, a annoncé l’acquisition de la majorité des actions de Zumos Catalano Aragoneses SA (Zucasa), un producteur moderne de crémogènes, de jus et de concentrés de fruits et légumes sucrés. . L’acquisition vise à élargir l’offre de concentrés, de purées et de jus de fruits de l’ancienne société

ADM a annoncé en mars 2019 avoir conclu un accord pour acquérir le groupe Ziegler, un fournisseur d’ingrédients aromatisants naturels aux agrumes basé en Europe. L’accord est intervenu peu de temps après l’acquisition par ADM de Florida Chemical Company, qui a ajouté des capacités d’agrumes de pointe à son portefeuille d’arômes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de traitement des liquides sont:

Tetra Laval SA (Suisse)

Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)

ALFA LAVAL (Suède)

Krones AG (Allemagne)

Bucher Industries AG (Suisse)

SPX FLOW, Inc. (États-Unis)

JBT (États-Unis)

Groupe KHS (Inde)

Pentair plc (États-Unis)

Praj Industries (Inde)

HRS Process Systems Ltd. (Inde)

PHD Inc. (États-Unis)

Briggs of Burton Plc (Royaume-Uni)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des équipements de traitement des liquides dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des équipements de traitement des liquides

Aperçu du marché mondial des équipements de traitement des liquides

Concurrence sur le marché mondial des équipements de traitement des liquides par les fabricants

Capacité mondiale des équipements de traitement des liquides, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en équipements de traitement des liquides (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’équipements de traitement des liquides, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des équipements de traitement des liquides par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’équipements de traitement des liquides

Analyse des coûts de fabrication des équipements de traitement des liquides

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des équipements de traitement des liquides

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial des équipements de traitement des liquides:

Le marché des équipements de traitement des liquides est segmenté en fonction du type et du type de boisson. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Équipement de brasserie

Équipement de filtration

Équipement de carbonatation

Dissolveurs de sucre

Mélangeurs et mélangeurs

Échangeurs de chaleur

Autres

Type de boisson

Breuvages alcoolisés

Boissons non alcoolisées

Boissons laitières

Ce rapport d’étude / d’analyse du marché des équipements de traitement des liquides contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Équipement de traitement des liquides ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des équipements de traitement des liquides? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des équipements de traitement des liquides du marché des équipements de traitement des liquides? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Équipement de traitement des liquides?

Quel est le statut actuel du marché des équipements de traitement des liquides de l’industrie des équipements de traitement des liquides? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Équipement de traitement des liquides en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des équipements de traitement des liquides compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché des équipements de traitement des liquides par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur l’industrie des équipements de traitement des liquides? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont la dynamique du marché des équipements de traitement des liquides du marché des équipements de traitement des liquides? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des équipements de traitement des liquides?

