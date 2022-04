Taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI) des soins de santé, part des revenus de l’entreprise, facteurs clés et analyse des tendances, 2017-2027

Un nouveau rapport sur le marché mondial des équipements de protection individuelle (EPI) des soins a été récemment publié par Reports and Data qui offre un aperçu complet de le scénario global du marché ainsi que les tendances des marchés émergents. Le rapport fournit des informations détaillées sur la taille du marché, les tendances du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance et les défis. Le rapport est organisé à l’aide de divers outils analytiques tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour aider l’utilisateur à comprendre la dynamique actuelle du marché et les données sont bien présentées à l’aide de tableaux, diagrammes, graphiques et autres présentations illustrées.

Dynamique du marché :

le secteur pharmaceutique et de la santé a considérablement progressé ces dernières années et devrait enregistrer une croissance régulière de ses revenus au cours des prévisions période en raison des innovations rapides dans la technologie médicale, de l’augmentation des investissements, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’adoption élevée de produits et de systèmes avancés. Des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques à travers le monde, l’augmentation des cas de coronavirus, l’amélioration des infrastructures de santé et des installations de recherche, et l’adoption croissante de services de surveillance à distance des patients et de soins à domicile sont attendus pour alimenter la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires dans le monde, la forte demande de médecine personnalisée, l’augmentation des investissements dans la découverte de médicaments et les investissements croissants des secteurs public et privé devraient stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’entre 2020 et mi-2021, un pic à court terme est attendu dans la demande d’EPI à travers le monde, où le marché des applications de soins de santé devrait croître à un taux de 17,2 %.

Au milieu de l’épidémie de COVID-19, l’Organisation mondiale de la santé travaille avec les gouvernements, l’industrie et le Pandemic Supply Chain Network pour stimuler la production et sécuriser les allocations pour les pays gravement touchés et à risque. Selon la modélisation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 89 millions de masques médicaux par mois sont nécessaires dans la réponse au COVID-19. Pour les gants d’examen, le chiffre atteint 76 millions, tandis que la demande mondiale de lunettes s’élève à 1,6 million par mois.

Les organismes de réglementation introduisent des normes assouplies pour faciliter l’importation d’équipements de protection individuelle. Par exemple, en mars 2020, la FDA a lancé diverses mesures pour augmenter l’approvisionnement américain en équipements de protection individuelle en réponse au COVID-19. Les mesures comprennent des ajustements du contrôle des importations, de la flexibilité pour les fabricants et la création d’un service de boîte aux lettres spécial, entre autres dispositions.

À partir de 2019, le segment des produits de protection de la tête, des yeux et du visage devrait dominer l’équipement de protection individuelle mondial pour les soins de santé et devrait augmenter à un TCAC de 4,0 % au cours de la période 2020-2027. Le risque élevé de COVID-19 et d’autres infections par le nez, les yeux et les oreilles est l’une des principales raisons de la croissance de ce segment.

La forte augmentation de la demande d’EPI pour les applications de soins de santé attire les investisseurs vers l’industrie des EPI. Par exemple, en mars 2020, 3M a annoncé une augmentation de ses investissements, principalement aux États-Unis, pour augmenter la production de masques N95 de 30 % au cours des 12 prochains mois. Le conglomérat de fabrication basé à Maplewood, dans le Minnesota, fabrique 1,1 milliard de masques respiratoires N95 par an, dont 400 millions aux États-Unis

hôpitaux et les cliniques devraient rester le plus grand segment d’utilisation finale des EPI de soins de santé, au cours de la période 2020-2027. Le segment détenait plus de 50 % des parts de marché en 2019.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 4,5 % au cours de la période 2020-2027. Les acteurs des marchés émergents de la région, les avancées technologiques, l’attention croissante du gouvernement aux établissements de santé et la population cible élevée dans la région sont parmi les principaux facteurs de croissance du marché dans la région.

Les entreprises mondiales établies ainsi que les acteurs émergents se concentrent sur l’augmentation de leur capacité de fabrication ainsi que sur leur empreinte géographique, afin d’améliorer les ventes et la clientèle. En mars 2020, Honeywell a étendu ses opérations dans son usine de produits de protection oculaire de Smithfield, RI, pour améliorer la capacité de fabrication de masques N95. En outre, la société a augmenté ses effectifs pour soutenir les efforts de livraison de masques au département américain de la Santé et des Services sociaux pour le stock national.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont :

3M Co., MSA Safety Inc., Ansell Limited, Honeywell International Inc., EI DuPont de Nemours and Co., Kimberly-Clark Corporation, Lakeland Industries, Inc., Alpha Pro Tech, Ltd. , Sioen Industries NV et Radians, Inc.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et services. Le marché des équipements de protection individuelle (EPI) pour les soins de santé est extrêmement concurrentiel et comprend plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale

: Segmentation du marché des équipements de protection (EPI) :

perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

tête, des yeux et du visage Protection

auditive

Vêtements de protection chaleur et les flammes chimique Vêtements pour salle blanche Vêtements de protection mécanique Usage général limité Autres

Protection respiratoire Air -respirateur purificateur Respirateurs à adduction d’ air

Chaussures de protection Cuir Caoutchouc PVC Polyuréthane Autres

Protection contre chutes Systèmes personnels Systèmes techniques

Protection des mains Gants jetables Type général Manipulation de produits chimiques Gants stériles chirurgical



Matériel

Caoutchouc naturel

nitrile

Néoprène

vinyle Gants

durables Gants

mécaniques

Manipulation de produits chimiques

Thermique/ignifuge

Autres

Utilisation finale (Revenus, États-Unis D millions ; 2017-2027)

Hôpitaux et cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Instituts universitaires et de recherche

Laboratoires de diagnostic

Autres

