Taille du marché des équipements de levage des patients, part, tendances, application, croissance, perspectives, stratégies, fabricants, pays, type et prévisions

Les lève-personnes se sont avérés utiles tant pour les personnes handicapées que pour les soignants. Les personnes handicapées et âgées ont des problèmes de mobilité dans leurs activités quotidiennes, et elles trouvent souvent le processus dangereux. Les personnes handicapées auront de plus en plus besoin d’appareils de mobilité ou de levage pour mener à bien leurs activités quotidiennes, car les troubles gériatriques coexistent fréquemment avec l’obésité et le handicap.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de levage des patients devrait atteindre la valeur de 7,89 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 13,25 % au cours de la période de prévision. La popularité croissante des soins de santé à domicile devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Les lève-personnes sont utilisés pour transférer et soulever les patients d’un endroit à un autre, par exemple de la baignoire au lit, des brancards aux chaises, etc. Les lève-personnes à sangle ont une limitation en ce sens qu’ils plient et compriment le corps du patient pendant le processus de transfert.

Dynamique du marché des équipements de levage des patients

Conducteurs

L’essor du segment des ascenseurs mobiles devrait croître plus rapidement que la moyenne.

Il est difficile de stocker les données en masse générées par les dossiers de santé électroniques (DSE) sur les dispositifs de stockage locaux en raison du risque associé à la perte de données essentielles. Par conséquent, le déploiement de ces solutions d’interopérabilité dans le secteur de la santé devient essentiel pour permettre un partage et un stockage faciles des mégadonnées.

La recrudescence des applications de soins à domicile

En raison de l’accent accru mis sur la réduction des coûts des soins de santé et des initiatives gouvernementales visant à promouvoir les soins à domicile, le segment des établissements de soins à domicile devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. L’expansion du marché mondial des soins de santé à domicile devrait stimuler la demande d’équipements de levage de patients.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

Government investments for healthcare especially for ageing population

The growing population of people with disabilities is expected to drive market growth. Other factors such as an ageing population, an increase in the risk of injuries during manual patient handling, strict rules and norms governing the safety of healthcare personnel against manual lifting, and improvements in healthcare infrastructure are expected to drive demand for patient lifting equipment during the forecast period.

Restraints/Challenges

The patient lifting equipment market, on the other hand, faces major challenges due to a lack of trained and unprofessional caregivers, as well as health issues such as sprains, musculoskeletal disorders, and spinal injuries.

This Patient Lifting Equipment market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the Patient Lifting Equipment market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Covid-19 Impact on Patient Lifting Equipment Market

Le COVID-19 a entraîné une augmentation significative de la demande de fournitures médicales telles que des équipements de protection individuelle tels que des masques, des gants et des lunettes de protection. Avec une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le monde, la demande de fournitures médicales des professionnels de la santé et des populations civiles pour des mesures de précaution continue d’augmenter. Les fabricants de ces produits ont la possibilité de capitaliser sur la demande accrue de fournitures médicales afin d’assurer un approvisionnement adéquat et constant d’équipements de protection individuelle sur le marché. Le COVID 19 devrait avoir un impact significatif sur le marché des équipements de levage des patients en raison de ces facteurs.

Développement récent

Invacare Corporation a collaboré avec Alber pour annoncer le lancement américain de SMOOV one, une solution d’assistance électrique innovante et pionnière, en juillet 2020.

Etac a lancé deux nouveaux produits le 23 octobre 2018, Molift Raiser pro, qui était disponible dans les segments assis et debout.

Portée du marché mondial des équipements de levage de patients

Le marché des équipements de levage des patients est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

ascenseurs

ascenseurs d’escalier et de fauteuil roulant

ascenseurs mobiles

élévateurs assis-debout

ascenseurs de bain et de piscine

élingues de levage

accessoires

Le segment de produits du marché des équipements de levage de patients est divisé en lève-personnes plafonniers, monte-escaliers et fauteuils roulants, lève-personnes mobiles, lève-personnes assis-debout, lève-baignoires et piscines, sangles de levage et accessoires.

Utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Hôpitaux

Soins à domicile

Établissements de soins pour personnes âgées

les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des équipements de levage de patients est segmenté en hôpitaux , établissements de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des équipements de levage des patients

Le marché des équipements de levage des patients est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de levage des patients sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait croître au TCAC le plus rapide. La croissance de la population gériatrique et bariatrique aux États-Unis et au Canada, l’expansion de l’industrie nord-américaine des soins à domicile et l’augmentation du nombre de patients dans les maisons de retraite et les établissements de soins pour personnes âgées sont les principaux facteurs de croissance du marché nord-américain des équipements de levage de patients. .

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de levage des patients sont rjo, DJO Global, Inc., Drive DeVilbiss International, Hill-Rom Services Inc., Invacare Corporation, Joerns Healthcare LLC, Medline Industries, Inc., BESTCARE Medical, Nuk Healthcare , Home Medical Products Inc., le groupe de sociétés Orion Health, OSP Labs, AM HEALTHCARE TECHNOLOGY, Deevita LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY et IBM, entre autres.

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

comment notre portefeuille d’articles et d’administrations contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix des acheteurs des administrations ?

Comment pouvons-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

Quel est l’effet de COVID-19 sur ce marché ?

Comprend les éléments clés suivants :

:- Représentation de l’entreprise – Une description détaillée des tâches et des divisions commerciales de l’organisation.

:- Procédure d’entreprise – aperçu de l’analyste de la méthodologie d’affaires de l’organisation.

:- Analyse SWOT – Un examen détaillé des actifs, des lacunes, des portes ouvertes potentielles et des dangers de l’organisation.

:- Histoire de l’organisation – Progression des occasions clés liées à l’organisation.

: – Éléments importants et administrations – Un aperçu des éléments importants, des administrations et des marques de l’organisation.

:- Principaux candidats – Un aperçu des principaux candidats à l’organisation.

:- Domaines et auxiliaires significatifs – Un aperçu et des subtilités de contact des domaines clés et des auxiliaires de l’organisation.

