Taille du marché des équipements de levage des patients 2022 – Les avancées technologiques stimulent la part de marché mondiale, la croissance de l’industrie, les tendances

Le rapport sur le marché de l’industrie des équipements de levage des patients comprend des informations approfondies sur l’industrie des équipements de levage des patients, basées sur l’intelligence économique. Le rapport offre un potentiel de marché pour chaque région géologique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs inclinations pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Pour apporter une expertise inégalée des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés applicables, les entreprises peuvent reprendre ce rapport de marché. Les valeurs du TCAC pour l’industrie des équipements de levage des patients en ce qui concerne sa hausse ou sa baisse sont estimées dans le rapport marketing de l’industrie des équipements de levage des patients pour la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse et taille du marché

Les lève-personnes se sont avérés utiles tant pour les personnes handicapées que pour les soignants. Les personnes handicapées et âgées ont des problèmes de mobilité dans leurs activités quotidiennes, et elles trouvent souvent le processus dangereux. Les personnes handicapées auront de plus en plus besoin d’appareils de mobilité ou de levage pour mener à bien leurs activités quotidiennes, car les troubles gériatriques coexistent fréquemment avec l’obésité et le handicap.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de levage des patients devrait atteindre une valeur de 7,89 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 13,25 % au cours de la période de prévision. La popularité croissante des soins de santé à domicile devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Le marché de l’industrie des équipements de levage de patients à grande échelleLe rapport aide les entreprises à prospérer sur le marché grâce à un éventail d’informations sur le marché et l’industrie des équipements de levage des patients. Le rapport sur le marché de l’industrie des équipements de levage des patients a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Ce rapport d’étude de marché s’avère être une solution inventive et novatrice pour les entreprises sur le marché en constante évolution d’aujourd’hui. Il comprend des informations clés sur l’industrie, la segmentation du marché, des faits et chiffres importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. L’étude de recherche réalisée dans le rapport mondial Patient Lifting Equipment Industry prend en compte le marché local, régional et mondial.

Sur la base du produit, l’étude de marché sur les équipements de levage des patients affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Dynamique du marché des équipements de levage des patients

Conducteurs

— L’essor du segment des élévateurs mobiles devrait croître plus rapidement que la moyenne.

Il est difficile de stocker les données en masse générées par les dossiers de santé électroniques (DSE) sur les dispositifs de stockage locaux en raison du risque associé à la perte de données essentielles. Par conséquent, le déploiement de ces solutions d’interopérabilité dans le secteur de la santé devient essentiel pour permettre un partage et un stockage faciles des mégadonnées.

— La recrudescence des applications de soins à domicile

En raison de l’accent accru mis sur la réduction des coûts des soins de santé et des initiatives gouvernementales visant à promouvoir les soins à domicile, le segment des établissements de soins à domicile devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. L’expansion du marché mondial des soins de santé à domicile devrait stimuler la demande d’équipements de levage de patients.

— Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

— Investissements gouvernementaux pour les soins de santé, en particulier pour la population vieillissante

La population croissante de personnes handicapées devrait stimuler la croissance du marché. D’autres facteurs tels qu’une population vieillissante, une augmentation du risque de blessures lors de la manipulation manuelle des patients, des règles et des normes strictes régissant la sécurité du personnel de santé contre le levage manuel et l’amélioration des infrastructures de santé devraient stimuler la demande d’équipements de levage des patients pendant la période de prévision.

Contraintes/Défis

Le marché des équipements de levage de patients, en revanche, est confronté à des défis majeurs en raison d’un manque de soignants formés et non professionnels, ainsi que de problèmes de santé tels que les entorses, les troubles musculo-squelettiques et les blessures à la colonne vertébrale.

La concurrence sur le marché des équipements de levage des patients par les TOP Players est,

Arjo

DJO Global, Inc.

Conduire DeVilbiss International

Hill-Rom Services Inc

Invacare Corporation

Joerns Healthcare LLC

Medline Industries, Inc.

BESTCARE Médical

Le rapport de marché vous aidera principalement à réaliser et à découvrir les pouvoirs moteurs les plus rébarbatifs et les plus bouleversants du marché Équipement de levage de patient en anticipant les conséquences sur l’industrie mondiale.

Portée du marché mondial des équipements de levage de patients

Le marché des équipements de levage des patients est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

ascenseurs

monte-escaliers et fauteuils roulants

ascenseurs mobiles

élévateurs assis-debout

ascenseurs de bain et de piscine

élingues de levage

accessoires

Le segment de produits du marché des équipements de levage de patients est divisé en lève-personnes plafonniers, monte-escaliers et fauteuils roulants, lève-personnes mobiles, lève-personnes assis-debout, lève-baignoires et piscines, sangles de levage et accessoires.

Utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Hôpitaux

Soins à domicile

Établissements de soins pour personnes âgées

les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des équipements de levage de patients est segmenté en hôpitaux, établissements de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées et autres.

