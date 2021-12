Taille du marché des équipements de diffusion IP en direct Statistiques de recherche 2021, stratégie commerciale, part de l’industrie, offre-demande, tendances croissantes, analyse des principaux acteurs et prévisions régionales 2027

Report Ocean a publié un nouveau rapport sur le marché mondial des équipements de diffusion IP en direct. L’étude comprend une analyse approfondie des tendances régionales et de la croissance du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient en Afrique. Ce rapport d’étude examine également les défis qui ont un impact négatif sur la croissance de l’industrie et décrit une stratégie adoptée par les entreprises de 2017 à 2030.

Le marché mondial des équipements de diffusion IP en direct devrait enregistrer un TCAC de 17,92 %, affichant une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Rapport d’étude de marché mondial sur les équipements de diffusion IP en direct : par produit (encodeurs et convertisseurs, émetteurs et remplisseurs d’espaces, routeurs et commutateurs, amplificateurs, antennes, modulateurs et répéteurs, unité de traitement du signal, serveurs vidéo et autres), par application (centres de production de diffusion, stade de diffusion et camionnettes de diffusion extérieures) par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde) – Prévisions jusqu’en 2024

La miniaturisation des appareils électroniques et la demande de produits hautes performances et économes en énergie sur les appareils grand public (intelligents) sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance globale du marché. L’industrie dépend fortement de la technologie des smartphones et d’autres applications liées à l’électronique grand public, à la technologie automobile, etc.

Analyse de marché

Le marché était évalué à 859,1 millions USD en 2018 ; il devrait atteindre 2 670,1 millions USD d’ici 2025. L’Amérique du Nord représentait la plus grande valeur marchande de 268,6 millions USD en 2018 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 17,93 % au cours de la période de prévision.

La radiodiffusion fait référence à la distribution de médias sous forme audio et vidéo à la radio, à la télévision et par d’autres moyens de télédiffusion. Le terme équipement de diffusion comprend des émetteurs haute puissance, l’acheminement du signal (guide d’ondes et câble coaxial), des modulateurs, des racks d’équipement, des systèmes de surveillance et de contrôle et des écrans vidéo. Les sociétés de diffusion utilisent des serveurs pour stocker des fichiers audio et vidéo dans un format compressé qui sont extraits à l’extrémité du récepteur.

Segmentation du marché

Sur la base des applications, le marché a été classé en centres de production de diffusion, stades de diffusion et camionnettes de diffusion extérieures. Le segment des centres de production de diffusion représentait la plus grande part de marché en 2018, avec une valeur de marché de 321,70 millions de dollars. Le segment des fourgons de diffusion extérieurs a été évalué à 249,50 millions USD ; il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les centres de production de diffusion coordonnent différents systèmes et services, y compris certains provenant de tiers, dans le cadre du flux de travail de bout en bout, qui comprend la réception, la préparation, l’emballage et la livraison du contenu, ainsi que son suivi en cours de route.

Au fil des ans, avec l’augmentation des volumes de contenu, les centres de production de diffusion ont adopté l’automatisation pour rationaliser le processus de production. Le stade de diffusion est un système de production en direct qui offre une diffusion fluide de contenu en direct dans des résolutions 4K et HD, et des flux de diffusion extrêmement stables. Il offre des solutions puissantes et fiables aux diffuseurs du monde entier pour fournir des flux en direct aux fans du monde entier. Les fourgons de diffusion extérieurs fournissent un processus complet de construction et de livraison de bout en bout, permettant aux contrôleurs de surveiller chaque aspect de leur projet. La conception, l’approvisionnement, l’installation, la mise en service et la formation opérationnelle sont développés avec la contribution du client pour s’assurer qu’il répond à leurs besoins spécifiques et fournit un système fonctionnel de la plus haute qualité. La diffusion à l’aide d’une architecture logicielle facilite la reconfiguration en quelques clics, ce qui permet plus de flexibilité pour produire plus de contenu en moins de temps.

L’architecture logicielle s’exécutant sur une infrastructure IP permet une gestion plus efficace des ressources et aide à planifier et à contrôler le flux de travail de diffusion et à mieux gérer la diffusion globale. Il comprend des modules logiciels pour le streaming, l’intégration, le traitement vidéo et audio et la surveillance. En février 2018, NewTek, Inc. a lancé NewTek IP Series, un système de production vidéo modulaire et piloté par logiciel avec un accès illimité aux sources vidéo et aux options de mixage vidéo. À l’aide de ce système de production vidéo, les ressources actuelles et futures peuvent être intégrées via un flux de production interconnecté à l’aide d’une infrastructure réseau commerciale standard.

Analyse régionale

Le marché mondial des équipements de diffusion IP en direct, par région, a été segmenté en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des équipements de diffusion IP en direct au cours de la période de prévision en raison de la présence de fabricants d’équipements de diffusion, notamment Cisco Systems Inc., Broadcast Electronics Inc., Comrex, USA et Arrakis Systems, Inc., entre autres.

Acteurs majeurs

Les principaux acteurs du marché mondial des équipements de diffusion IP en direct sont Cisco Systems Inc. (États-Unis), Evertz Microsystems Ltd (Canada), Belden Inc. (États-Unis), Sony Corporation (Japon), Eletec Broadcast Telecom SARL (France), Euro Media Group (France), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède), EVS Broadcast Equipment SA (Belgique), Harmonic Inc. (États-Unis), ETL Systems Ltd (Royaume-Uni), TAMURA Corporation (Japon) et Ikegami Tsushinki Co., Ltd (Japon) .

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord est en tête du marché des analyseurs d’humidité grâce à un nombre croissant de collaborations et à des politiques gouvernementales efficaces. Les entreprises de semi-conducteurs aux États-Unis consacrent environ un cinquième de leurs revenus totaux à la recherche et au développement, l’un des taux les plus élevés de tous les secteurs. Tout au long des périodes économiques difficiles et des fluctuations du chiffre d’affaires, l’industrie a toujours donné la priorité à la R&D. Afin de maintenir le partenariat, le gouvernement fédéral finance la recherche à des niveaux durables. L’industrie continuera de stimuler la croissance économique et de développer des technologies qui feront progresser l’avenir.

Analyse d’impact du COVID-19

Les entreprises de semi-conducteurs ont agi rapidement pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement, protéger leurs employés et répondre à d’autres problèmes urgents après la propagation de COVID-19. Malgré la gravité de la situation et le fait que de nombreux gouvernements continuent d’imposer des exigences de distance physique, les entreprises de semi-conducteurs sont désormais en avance lorsque la pandémie s’apaise et qu’une nouvelle normalité commence. À la suite de COVID-19, de nombreux aspects fondamentaux du secteur ont changé, notamment le comportement des clients, les revenus commerciaux et diverses caractéristiques des opérations de l’entreprise. Ainsi, certaines entreprises risquent de ne pas pouvoir survivre à la crise.

Objectif du rapport

Cette étude vise à déterminer la taille du marché de divers segments et pays avec des valeurs prévisionnelles pour les dix prochaines années. Dans les régions et les pays étudiés, le rapport couvre à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie. Il fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les moteurs et les défis qui influenceront la croissance future du marché. Le rapport comprendra également des opportunités d’investissement dans les micro-marchés pour les parties prenantes. De plus, une analyse approfondie des produits des principaux acteurs et du paysage concurrentiel.

