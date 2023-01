Taille du marché des équipements d’arts martiaux mixtes Tendances récentes et croissance 2022-2030

Le terme balayage d’art martial mixte peut être défini comme un sport de combat qui implique à la fois la frappe et le grappling, en utilisant des techniques d’arts martiaux et d’autres sports de combat. Le sport a rivalisé avec la lutte professionnelle et la boxe et a connu une popularité croissante avec un modèle commercial à la carte. Différents styles ont été développés à travers les régions avec leur caractère unique. Divers équipements MMA tels que l’embout buccal, les gants, les bandages pour les mains, le casque, les protège-tibias, etc., sont utilisés pendant le combat. Le marché mondial des arts martiaux mixtes devrait croître au cours de la période de prévision, en 2022, la taille du marché des arts martiaux mixtes était de XX millions et en 2030, il devrait atteindre XX millions avec un TCAC en croissance de XX%.

Dynamique du marché :

Des facteurs tels que la popularité croissante des organisations d’arts martiaux mixtes telles que le championnat de combat ultime (UFC) sur les réseaux sociaux et l’existence de réglementations et de classifications strictes qui offrent des règles non biaisées dans l’exécution des arts martiaux mixtes inspirent de nombreuses personnes à prendre arts martiaux mixtes. Cela conduira à l’augmentation de la demande d’équipements d’arts martiaux mixtes, stimulant les perspectives de croissance du marché. Les innovations technologiques sont l’une des tendances clés qui contribueront à la croissance du marché dans les années à venir. En outre, de nombreux fournisseurs sur le marché mondial des équipements d’arts martiaux mixtes ont introduit des produits équipés de capteurs de suivi.

Acteurs du marché :

Adidas AG, Century LLC, Everlast Worldwide, Inc., Hayabusa Fightwear Inc., Combat Sports Inc., Twins Special Co. LTD., Fairtex, King Professional, Title Boxing, LLC et Ringside, Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs de le marché des arts martiaux mixtes.

Segmentation du marché :

Le marché des arts martiaux mixtes est classé par type de produit, canal de vente et région. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en gants, protège-chevilles / genoux / coudes, sacs de frappe, bandages pour les mains, protège-tibias, protège-dents, couvre-chef et autres. En outre, sur la base du canal de vente, le marché est classé en magasin de sport indépendant, magasin de sport franchisé, canaux commerciaux modernes, canal institutionnel direct au client, canal en ligne direct au client et canal en ligne tiers.

La région Amérique du Nord affiche un indice d’attractivité du marché plus élevé et est considérée comme la région la plus lucrative pour le marché mondial des équipements d’arts martiaux mixtes. L’essor du sport dans cette région, ainsi que les progrès technologiques et l’augmentation des revenus disponibles des personnes, ont contribué à la croissance du marché dans cette région.

Marché segmenté sur la base du canal de vente :

– Magasin de sport indépendant

– Magasin de sport franchisé

– Canaux commerciaux modernes

– Canal institutionnel direct au client

– Canal en ligne direct au client

– Canal en ligne tiers

Marché segmenté en fonction du type de produit :

– Gants

– Protège-cheville/genou/coude

– Sacs de frappe

– Bandages pour les mains

– Protège-tibia

– Protège-dents

– Casque

– Autres

Marché segmenté sur la base de la région:

– Amérique du Nord

• NOUS

• Canada

• Mexique

– L’Europe 

• ROYAUME-UNI

• Allemagne

• France

• Le reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– L’Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie Saoudite

• Reste de la MEA