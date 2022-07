Taille du marché des équipements adhésifs: tendances, part, croissance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale d’ici 2028

Le marché des équipements adhésifs devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,98 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Rapport d’étude de marché sur le pont de données sur le marché des équipements adhésifs fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en ayant un impact sur la croissance du marché. L’augmentation de l’application dans les industries de l’emballage et du DHP accélère la croissance du marché des équipements adhésifs.

Analyse du marché et Insights: Global Adhesive Equipment Market

Les adhésifs sont connus pour être le matériau formé par la combinaison de deux ou plusieurs substances liquides ou semi-liquides liées de manière durable aux surfaces à l’aide d’un équipement spécifique. La procédure de formation d’adhésif comprend diverses procédures, y compris la distribution, la fusion, le collage et l’extraction. Par conséquent, pour effectuer de telles procédures, diverses formes d’équipements adhésifs sont utilisées.

Le marché mondial des équipements adhésifs est principalement tiré par l’adoption généralisée de produits dans l’industrie du bâtiment et de la construction pour la pose de carreaux de céramique, la stratification de cloisons sèches et la fixation de plafonds et de sols. De plus, diverses innovations de produits, telles que l’introduction d’adhésifs thermofusibles biosourcés, donnent une impulsion à la croissance du marché. Ces adhésifs sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables et sont respectueux de l’environnement. D’autres facteurs, notamment la demande croissante de produits dans l’industrie automobile pour lier les matériaux des sièges de voiture et fixer le métal au verre, ainsi que l’exigence croissante de solutions d’étiquetage et d’emballage efficaces, devraient conduire le marché vers la croissance.

Paysage concurrentiel avec les acteurs clés :

Le rapport a également analysé le paysage concurrentiel du marché avec certains des acteurs clés.

3M

Henkel AG & Co. KGaA

Huntsman International LLC

Avery Dennison Corporation

Sika AG

RPM International Inc.

Ashland.

Graco Inc.

Nordson Corporation

Atlas Copco AB

SUPERGLUE CORPORATION.

Adhesives Research, Inc

Dymax Corporation

Hernon Manufacturing, INC

ITW DYNATEC

Adhesive Packaging, LLC.

Valco Melton.

Société HAECO

HB Fuller.

Segmentation du marché des équipements adhésifs Ashland :

Le marché des équipements adhésifs est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’industrie verticale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des équipements adhésifs est segmenté en hot melt industriel, contrôleurs d’adhésif, applicateurs de colle froide, applicateurs d’adhésif pneumatiques, systèmes de pompage d’adhésif et pistolets d’application d’adhésif.

Sur la base de l’application, le marché des équipements adhésifs est segmenté en emballage, construction, laminage, produits d’hygiène jetables et textiles techniques.

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché des équipements adhésifs est segmenté en mobilier et travail du bois, emballage, textile, automobile, bâtiment et construction, papier, soins de santé, électronique, cuir et chaussures, etc.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des équipements adhésifs au cours de la période de prévision sont l’augmentation du besoin de produits d’hygiène jetables. En outre, l’augmentation des besoins de l’industrie de l’emballage devrait encore propulser la croissance du marché des équipements adhésifs. De plus, les initiatives appropriées prises par le gouvernement pour promouvoir le secteur de l’emballage devraient en outre amortir la croissance du marché des équipements adhésifs. D’autre part, l’évolution des demandes et des spécifications des équipements devrait encore entraver la croissance du marché des équipements adhésifs au cours de la période.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements adhésifs

Le marché des équipements adhésifs est analysé, et les informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, produit, application et secteur vertical, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements adhésifs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste de la Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des équipements adhésifs en raison de la montée de l’industrialisation. En outre, les industries d’utilisation finale en développement stimuleront davantage la croissance du marché des équipements adhésifs dans la région au cours de la période de prévision. L’Europe devrait observer une croissance significative du marché des équipements adhésifs en raison de l’augmentation de la population âgée. De plus, les dépenses de construction croissantes pour remettre à neuf et rénover les bâtiments et les infrastructures existants devraient en outre propulser la croissance du marché des équipements adhésifs dans la région dans les années à venir.

Principaux points saillants du rapport :

Performance du marché (2015-2020)

Perspectives du marché (2021-2028)

Analyse des cinq forces de Porter

Facteurs de marché et facteurs de réussite

Analyse SWOT

Cartographie complète de la chaîne de valeur du paysage concurrentiel

