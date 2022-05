Taille du marché des engrais fixateurs d’azote, tendances concurrentielles, perspectives, nouvelles innovations, recherche et derniers développements dans l’industrie mondiale 2029

Le marché des engrais fixateurs d’azote devrait croître à un taux de croissance de 11,20% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. La prise de conscience croissante du besoin de durabilité dans l’agriculture moderne est le facteur pour le marché des engrais fixateurs d’azote au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

L’augmentation de l’utilisation d’engrais dans les ranchs et les fermes privées devrait stimuler le taux de croissance du marché. Le développement de l’industrie des aliments biologiques, les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire, les préoccupations croissantes pour l’agriculture durable, le nombre croissant de subventions agricoles et l’augmentation constante de la population mondiale ont créé une demande croissante de produits agricoles à travers le monde et une promotion croissante de produits respectueux de l’environnement. les solutions agricoles devraient également agir comme des moteurs de croissance majeurs pour le marché des engrais fixateurs d’azote au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. En outre, la prise de conscience croissante des dangers des engrais chimiques et des nouveaux marchés cibles crée diverses opportunités lucratives qui propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Cependant, les contraintes environnementales et technologiques, ainsi que la médiocrité des infrastructures et l’investissement initial élevé, freinent le marché des engrais fixateurs d’azote au cours de la période de prévision susmentionnée, alors que l’approvisionnement en produits contrefaits et moins efficaces est l’un des plus grands défis à la croissance. du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les engrais fixateurs d’azote sont Yara, Nutrien Ltd., EuroChem Group, Mapleton Agri Biotech Pt Ltd, Lallemand Inc., AUMGENE Biosciences, Novozymes A/S, CF Industries Holdings Inc., PJSC Togliattiazot, Koch Fertilizers, LLC, Vegalab SA, OCI Nitrogen, NUTRAMAX LABORATORIES, INC., KIWA BIO-TECH Products Group Corporation, Sinofert Holdings Limited, Seipasa, Coromandel International Ltd., Criyagen, Symborg et URALCHEM Holding Plc. entre autres acteurs nationaux et mondiaux

Portée du marché mondial des engrais fixateurs d’azote et taille du marché

Le marché des engrais fixateurs d’azote est segmenté en fonction du type, du type de culture, de la forme et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des engrais fixateurs d’azote est segmenté en urée, nitrate d’ammonium calcique, nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium et autres.

En fonction du type de culture, le marché des engrais fixateurs d’azote est segmenté en macro-indicateurs, céréales et graines, oléagineux et légumineuses, gazon et plantes ornementales, fruits et légumes et autres.

Sur la base de la forme, le marché des engrais fixateurs d’azote est segmenté en liquides et à base de supports.

Le marché des engrais fixateurs d’azote est également segmenté en fonction de l’application. Le segment d’application est segmenté en traitement du sol, traitement des semences et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des engrais fixateurs d’azote

Le marché des engrais fixateurs d’azote est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, type de culture, forme et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des engrais fixateurs d’azote sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de L’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des engrais fixateurs d’azote en raison de la forte demande de produits agricoles dans divers pays de la région. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’interdiction imposée d’utiliser des produits chimiques et des engrais nocifs dans l’agriculture en raison de ses effets néfastes sur l’écologie et de l’acceptation croissante des aliments biologiques par les consommateurs de la région.

La section par pays du rapport sur le marché des engrais fixateurs d’azote fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

