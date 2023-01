Taille du marché des engrais fixateurs d’azote, croissance historique, analyse, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial des engrais fixateurs d’azote Le rapport met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des recherches basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et des développements futurs du marché.Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des engrais fixateurs d’azote était évalué à 81,51 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 142,16 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,20 % sur la période prévue de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des engrais fixateurs d’azote sont:

Yara (Norvège)

Nutrien Ltée (Canada)

Groupe EuroChem (Suisse)

AGRI INDIA BIOTECHNOLOGIE (Inde)

Lallemand inc. (Canada)

AUMGENE Biosciences (Inde)

CF Industries Holdings Inc. (États-Unis)

PJSC (Russie)

Koch Ag & Energy Solutions, LLC (États-Unis)

Vegalab SA (Suisse)

OCI (Pays-Bas)

Chongqing Stanley Info-tech Co., Ltd. (Chine)

Sinofert Holdings Limited (Chine)

Seipasa (Espagne)

Coromandel International Limited (Inde)

Cryagène (Inde)

Symborg (Espagne)

URALCHEM JSC (Russie)

Dynamique du marché mondial des engrais fixateurs d’azote

Conducteurs

Inquiétude croissante pour la sécurité alimentaire

Les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire devraient alimenter la croissance du marché des engrais fixateurs d’azote. Les bonnes pratiques de manipulation des aliments utilisées dans toute la préparation, la distribution, la transformation et le stockage des produits dans les industries alimentaires en raison de la sécurité alimentaire. Toutes les caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont liées à l’intégrité de la sécurité alimentaire. De l’agriculture à l’emballage et à la livraison du produit final à la table du consommateur, le cycle de vie de la production alimentaire est une source de préoccupation.La préoccupation croissante pour la protection des aliments exige la fabrication d’aliments avec un rendement maximal, ce qui à son tour exige le besoin d’engrais fixateurs d’azote pour favoriser la croissance des plantes alimentaires.

culture biologique des terres agricoles

L’augmentation de la demande de produits biologiques est florissante, en raison de la montée en puissance de consommateurs consciencieux et de l’augmentation des revenus grâce à l’amélioration des activités agricoles, qui rendent les rendements biologiques plus robustes. En conséquence, la demande croissante d’aliments biologiques a augmenté la superficie consacrée à l’agriculture biologique dans le monde entier. Par exemple, selon l’analyse du FiBL, la superficie consacrée à l’agriculture biologique mondiale est passée de 69,4 millions d’hectares en 2017 à 74,9 millions en 2020. L’augmentation des activités d’agriculture biologique est due à l’amélioration de la fertilité des sols grâce à l’utilisation intensive de produits biologiques. comme l’azote. -fixation des engrais.Cela a en outre déclenché la demande de produits fertilisants fixateurs d’azote, car ce sont des biofertilisants et contribuent à maintenir l’équilibre écologique.

Des opportunités

Augmentation du financement des organismes gouvernementaux

Les gouvernements investissent pour améliorer l’industrie agricole, contribuant ainsi à la croissance de la demande d’engrais fixateurs d’azote. Par exemple, le gouvernement indien a annoncé que les industries de l’urée qui ont plus de 30 ans mais qui fabriquent encore de l’urée auront un coût fixe supplémentaire de 6,77 $. Le gouvernement a également annoncé que 30 industries de l’urée obtiendront des prix fixes à 4,74 $ la tonne métrique. L’Inde importe au moins 50 lakh tonnes d’urée d’une valeur de plus d’un milliard de dollars chaque année. L’initiative gouvernementale vise à accroître la fabrication nationale d’urée et à réduire les importations.Par conséquent, il est prévu que de telles initiatives dans divers pays favoriseront l’industrie agricole et créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché des engrais fixateurs d’azote.

Portée du marché mondial des engrais fixateurs d’azote

Le marché des engrais fixateurs d’azote est segmenté en fonction du type, du type de culture, de la forme et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

Urée

Nitrate d’ammonium calcique

Nitrate d’ammonium

Sulfate d’ammonium

Autres

Type de culture

Macro-indicateurs

Céréales et céréales

Graines oléagineuses et légumineuses

gazon et plantes ornementales,

Fruits et légumes

Autres

Formulaire

Liquide

Basé sur le transporteur

Application

traitement du sol

traitement des semences

Autres

Analyse régionale du marché Engrais fixateurs d’azote:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des engrais fixateurs d’azote détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Perspectives post-COVID-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché des engrais fixateurs d’azote a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en tenant compte des changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché des engrais fixateurs d’azote fournit-il aux lecteurs ?

➜ Fragmentation des engrais fixateurs d’azote par type de produit, utilisation finale et région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur des engrais fixateurs azotés

➜ Détail des différentes réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation des Engrais Fixants Azotes

➜ Impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des engrais fixateurs d’azote.

Il y a 13 sections pour afficher le marché mondial des Engrais fixateurs d’azote :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage et analyse complets du fabricant

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre 11 : Analyse factorielle des effets sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusion de l’étude de marché sur les engrais fixateurs d’azote, annexe, méthodologie et source de données

