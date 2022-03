Taille du marché des engrais de spécialité, part, principaux acteurs clés, croissance, tendance et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des engrais de spécialité devrait atteindre 58,98 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research . La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante d’engrais plus efficaces pour maximiser la productivité agricole et la qualité et le rendement des cultures, et pour minimiser la dégradation et l’impact sur l’environnement. La nécessité croissante de minimiser l’utilisation d’engrais chimiques, car ceux-ci provoquent l’accumulation de produits chimiques toxiques, endommagent la fertilité des sols, affectent négativement la productivité et la qualité des cultures et appauvrissent la teneur en carbone organique, ce qui a entraîné une demande croissante d’engrais spéciaux. L’augmentation des pratiques agricoles durables dans divers pays du monde contribue également à la croissance régulière du marché des engrais spécialisés.

La capacité des engrais à libération contrôlée à fournir la quantité requise d’éléments nutritifs aux plantes, quelles que soient les conditions météorologiques, stimule la demande d’engrais à libération contrôlée. La baisse des coûts d’application des engrais à libération contrôlée par rapport aux engrais solubles dans l’eau est un autre facteur contribuant à son utilisation croissante. L’incorporation d’engrais à libération contrôlée réduit les coûts de main-d’œuvre, en éliminant le besoin de mélanger et de surveiller manuellement les engrais solubles dans l’eau, et réduit également le besoin d’équipement d’injection coûteux. L’utilisation d’engrais à libération contrôlée élimine également les risques de mélange inapproprié d’engrais soluble dans l’eau dans la solution mère, ce qui contribue à l’amélioration de la qualité des cultures.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/719

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement à l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des engrais de spécialité est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Aperçu régional:

Le marché mondial des engrais de spécialité a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial des engrais de spécialité dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/719

Quelques faits saillants du rapport

En février 2020, ICL, qui est l’une des principales sociétés de produits chimiques spéciaux et de minéraux spécialisés, a annoncé l’acquisition de Growers Holdings, Inc., qui est un innovateur dans le domaine de l’agriculture axée sur les processus et les données. Avec cette acquisition, ICL va encore améliorer son offre de services numériques et accélérer sa feuille de route de développement mondial.

Le segment des engrais solubles dans l’eau représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les agriculteurs adoptent de plus en plus des engrais hautement solubles dans l’eau, car ils permettent d’améliorer les paramètres de rendement et de qualité des cultures et d’éliminer les problèmes tels que la fixation des nutriments dans le sol, l’immobilisation des nutriments et la perte par volatilisation. nutriment comme l’azote.

Les revenus du segment des fruits et légumes devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Les engrais spécialisés tels que les engrais à base d’oligoéléments sont de plus en plus utilisés pour améliorer la qualité et la quantité des fruits et légumes biologiques.

Les principaux acteurs du marché sont Nutrien, LTD., Yara International ASA, ICL Group Ltd., K+S AG, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), The Mosaic Company, EuroChem Group AG, CF Industries Holdings, Inc., Nufarm et OCI Azote.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/specialty-fertilizers-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des engrais spécialisés en fonction du type, du type de culture et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018– 2028)

oligo-éléments Engrais

à libération lente Engrais à libération

contrôlée Engrais

personnalisés Engrais

solubles dans l’eau

Autres

Type de culture Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Légumineuses et oléagineux

Grains et céréales

Cultures commerciales

Fruits et légumes

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni BENELUX Italie Espagne Norvège Suisse Pays-Bas Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Australie Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Afrique du Sud Reste de MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-specialty-fertilizers-market