Taille du marché des engrais azotés, segmentation du statut, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2027

L’engrais azoté est produit en utilisant l’azote de l’air et est ensuite exposé à une réaction chimique complexe. L’azote est utilisé pour favoriser la croissance des cultures et offre une meilleure texture et couleur aux plantes et contribue ainsi à améliorer la productivité agricole. Le procédé Haber Bosch est considéré comme la technique la plus préférée utilisée pour la production d’engrais azotés sur le marché.

Le gaz naturel est l’une des principales matières premières utilisées dans le procédé Haber Bosch avec d’autres formes de matières premières telles que le fumier animal et le compost, entre autres. L’augmentation de la population a fait grimper la demande de sécurité alimentaire et, par conséquent, rend nécessaire l’utilisation de tels engrais pour fournir des nutriments essentiels au sol afin de promouvoir la qualité du sol, ce qui conduit finalement à des rendements plus élevés.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport : –https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00005858/

La liste des entreprises – Marché mondial des engrais azotés:

Bunge Limitée

CF Industries Holdings, Inc.

Groupe EuroChem

Engrais Koch, Llc

Nutrien Ltd.

OCI Azote

Groupe SABIC

Sinofert

TOGLIATTIAZOT (TOAZ)

Yara International ASA

L’agriculture commerciale est essentiellement définie comme la culture de cultures pour vendre les produits à des fins lucratives sur le marché intérieur ou à l’exportation. L’agriculture commerciale s’est réformée et a initié une évolution progressive du secteur agricole. L’augmentation de la population associée à l’utilisation de technologies améliorées et de meilleures infrastructures ont eu un impact positif sur la croissance de l’agriculture commerciale. Les développements dans l’industrie agricole ont jeté les bases de l’adoption de technologies et de l’utilisation d’engrais de haute qualité pour augmenter le rendement, tels que les engrais à base d’azote. Ainsi, la croissance de l’agriculture commerciale entraînerait en outre la demande croissante d’engrais azotés.

Par exemple, l’introduction et l’utilisation de l’urée enrobée associée à une demande accrue d’engrais contenant un mélange de N, P et K et l’adoption d’engrais enrobés avec de la levure ont pris de l’importance dans l’industrie agricole pour améliorer la fertilité des sols. À l’heure actuelle, la majorité des exploitations agricoles déploient l’utilisation de machines de pointe et de technologies sophistiquées. Par exemple, l’utilisation de capteurs de sol et de drones est devenue un élément essentiel de l’agriculture à grande échelle, et l’agriculture verticale devrait faire de multiples progrès en récoltant des cultures sans utiliser la lumière du soleil ou le sol.

La demande croissante d’huiles et de légumineuses dans le monde entier a été l’un des principaux facteurs contribuant à l’expansion des engrais azotés. L’inclinaison croissante des gens vers un mode de vie sain a favorisé la consommation croissante d’oléagineux et de légumineuses, en raison de ses bienfaits pour la santé. Ainsi, tous ces facteurs ont alimenté la demande du marché des engrais azotés et ont également contribué à l’expansion du marché dans le monde entier.

Acheter maintenant:-https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00005858/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com