Taille du marché des encodeurs Tendances clés Défis, principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des encodeurs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 048,23 millions USD. d’ici 2027. La demande croissante d’appareils automatisés, d’équipements et autres est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des encodeurs.

L’industrie propose de nouveaux produits pour l’amélioration des performances de la machine, moteur de la croissance du marché des codeurs. La demande croissante de taille compacte et d’interface avancée dans l’encodeur augmente la croissance du marché de l’encodeur. Ces nouvelles avancées technologiques augmentent la croissance du marché des codeurs. Par exemple, en août 2020, la société FRABA BV a introduit un nouveau codeur pour le marché avec une interface avancée. Un nouvel encodeur basé sur une interface de communication RTU est introduit pour les systèmes de contrôle de petite à moyenne taille. Grâce à cela, la société a amélioré son offre de produits pour le marché.

Les acteurs du marché doivent respecter les normes réglementaires de chaque pays dans lequel ils vendent leurs produits, ce qui limite la croissance du marché des codeurs. Le développement de nouveaux produits est destiné à une application de sécurité fonctionnelle et crée une opportunité pour le marché des codeurs de répondre aux nouvelles normes des réglementations de sécurité. Peu de défis sont difficiles à surmonter alors que certains acteurs du marché investissent fortement pour résoudre les défis qui pourraient aider à surmonter les problèmes techniques sur le marché des codeurs.

Étendue du marché des codeurs et taille du marché

Le marché des codeurs est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la sortie, de la taille, de la conception et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des codeurs a été segmenté en linéaire et rotatif. En 2020, les codeurs rotatifs sont principalement adoptés par les applications industrielles, automobiles, aérospatiales et autres en raison du mouvement de rotation continu qui stimule la croissance du segment.

Sur la base du type de produit, le marché des codeurs a été segmenté en contact et sans contact. En 2020, les codeurs eux-mêmes sont des capteurs qui fonctionnent principalement en détectant la position ainsi que la plupart des codeurs rotatifs ne sont pas en mesure de se former en raison de la vitesse et de la rotation grâce auxquelles les codeurs sans contact dominent la croissance du marché des codeurs.

Sur la base de la sortie, le marché des codeurs a été segmenté en analogique et numérique. En 2020, les encodeurs numériques offrent une meilleure visibilité et plus de précision pour le contrôle de mouvement qui est le moteur de la croissance du segment.

Sur la base de la conception, le marché des codeurs a été segmenté en codeurs à arbre plein et codeurs à arbre creux. En 2020, le segment des codeurs à arbre creux domine le marché des codeurs car il offre une capacité de charge et une flexibilité de montage améliorées pour le marché des codeurs.

Sur la base de la taille, le marché des codeurs a été segmenté en moins de 30 mm, 31 mm – 70 mm, 71 mm – 100 mm et plus de 100 mm. En 2020, les codeurs de taille 31 mm à 70 mm dominent le marché des codeurs car ils offrent précision, fiabilité et performances améliorées pour les machines.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des codeurs a été segmenté en secteurs industriel, automobile, aérospatial, pétrolier et gazier, agro-alimentaire, imprimerie, électronique grand public, textile, médical et autres. En 2020, le segment industriel domine le marché des codeurs en raison de l’adoption majeure des produits d’automatisation ainsi que de l’initiative croissante pour la mise en œuvre de l’industrie 4.0.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des encodeurs

Le marché mondial des encodeurs est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de produit, sortie, taille, conception et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des encodeurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et l’Australie. , Singapour, Taïwan, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché dans la région Amérique du Nord pour le segment des encodeurs rotatifs, car l’adoption croissante des robots crée une demande majeure pour les conceptions d’encodeurs avancées. L’Allemagne détient la plus grande part de marché dans la région Europe pour le segment des codeurs rotatifs en raison de la demande de l’industrie automobile qui augmente à un rythme important. Cependant, la Chine détient la plus grande part de marché en Asie-Pacifique pour la solution pour le segment des encodeurs rotatifs en raison de l’automatisation industrielle croissante et de l’exigence pour les appareils de taille compacte d’adopter une technologie de pointe.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Demande croissante d’encodeurs de petite taille parmi les industries

Le marché des encodeurs vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique sur les encodeurs et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des encodeurs. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Encoder

Le paysage concurrentiel du marché des codeurs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial des codeurs.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des codeurs sont Rockwell Automation, Inc., Dynapar (une filiale de Fortive), OMRON Corporation, Baumer, ifm electronic gmbh, Sensata Technologies, Inc., FAULHABER MICROMO, LLC, Pilz GmbH & Co. KG , YUEQING YUMO ELECTRIC CO.,LTD, Hans Turck GmbH & Co. KG, Hengstler GmbH (filiale de Fortive), POSIC SA, Micronor LLC (filiale de Photon Control Inc.), Wachendorff Automation GmbH & Co. KG, Renishaw plc, HEIDENHAIN, Celera Motion (une filiale de Novanta Inc.), maxon motor ag, HONTKO CO., LTD., FRABA BV, Pepperl+Fuchs SE et SIKO GmbH parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des codeurs.

Par exemple,

En juin 2020, Celera Motion (une filiale de Novanta Inc.) a lancé de nouveaux mini encodeurs ultra-gamme basés sur la technologie inductive. Il est utilisé pour des mesures précises d’angle ou de vitesse angulaire, même dans des environnements difficiles. De nouveaux encodeurs très compacts et ultra-légers ainsi que très stables ont aidé l’entreprise à générer plus de revenus.

En février 2020, la société Baumer a présenté un nouveau produit d’encodeur d’essieux multi-unités BPIV2 pour l’industrie ferroviaire avec un capteur et quatre encodeurs. Il est introduit pour une installation sûre et rapide et fournit également des informations précises sur la vitesse des roues. Grâce à cela, la société a augmenté son offre de produits et ses ventes sur le marché.

Le développement de nouveaux produits, l’expansion et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise grâce à une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’encodeur.

Principaux faits saillants du marché des codeurs dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact du COVID-19 sur le marché des codeurs ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché des encodeurs. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués dans le marché Encodeur.

