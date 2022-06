Taille du marché des emballages verts, dernières tendances, perspectives de recherche, profil clé et applications d’ici 2030

La taille du marché mondial des emballages verts devrait passer de 210 USD . 4 milliards en 2020 à 319 USD . 3 milliards d’ici 2027, à un TCAC de 7,2 % de 2021 à 2027. Avec la demande croissante d’emballages dans les industries des utilisateurs finaux, les déchets d’emballage générés augmentent également. Selon les États-Unis, les emballages de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) contribuent à près de 77,9 tonnes de déchets solides municipaux par an, soit près de 30 % du total des déchets, et les emballages représentent 65 % de tous les déchets ménagers. De plus, en raison de l’inquiétude croissante suscitée par les déchets d’emballages à usage unique, divers pays du monde interdisent l’utilisation du plastique à usage unique. Par exemple, le Parlement européen a approuvé une loi visant à interdire le plastique à usage unique dans la région d’ici 2021.

De plus, le consommateur souhaite également investir dans la solution d’emballage respectueuse de l’environnement, ce qui favorisera la croissance du marché étudié. Selon une récente enquête de GlobalWebIndex, 42 % des consommateurs ont déclaré que les emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés ou durables étaient cruciaux dans leurs habitudes d’achat quotidiennes, et 57 % des consommateurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à payer plus pour des emballages respectueux de l’environnement.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/green-packaging-market

De plus, l’utilisation d’emballages à usage unique tels que les sacs en plastique et le polyéthylène, entre autres, contribue à l’augmentation de l’empreinte carbone ayant un impact sérieux sur l’environnement. De plus, pour assurer la durabilité et la réduction des émissions de carbone, la clé est de s’éloigner des principes traditionnels de l’économie linéaire où les articles sont produits, utilisés et jetés et d’adopter à la place une économie circulaire en concevant les déchets et la pollution et en gardant les produits et les matériaux constamment utilisés grâce à recyclage et réaffectation.

COVID – 19 Impact sur l’emballage vert mondial

L’épidémie de COVID-19 a affecté le commerce international et les chaînes d’approvisionnement mondiales de biens et services essentiels et non essentiels. Avec la propagation du COVID-19 à travers le monde, les entreprises ont considérablement souffert. Le marché étudié a été impacté négativement en raison de la pandémie. De nombreux gouvernements ont reporté l’interdiction du plastique à usage unique, et la pandémie a vu une croissance de l’utilisation des emballages en plastique en raison de la croissance significative des achats en ligne et du commerce électronique. Avec l’épidémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ont commencé à s’éloigner de l’objectif de durabilité consistant à interdire le plastique. Certaines études ont suggéré que le virus peut être transmis par le carton et le plastique, ce qui a entraîné une utilisation accrue de matériaux à usage unique dans les supermarchés pour emballer les produits, comme le film alimentaire pour les fruits et légumes.

De plus, en raison des pandémies, les déchets plastiques à usage unique non recyclés, provenant principalement des équipements médicaux, de la livraison de nourriture et des plats à emporter, ont connu une augmentation significative à travers le monde. Les équipements de protection du public (EPI) sont jetés avec négligence. Le recul des interdictions de plastique à usage unique a accru la demande d’eau en bouteille, de sacs en plastique, de lingettes jetables et de désinfectants.

Dynamique du marché mondial des emballages verts

Chauffeurs : réglementations gouvernementales strictes

Dans l’Union européenne, la directive sur les plastiques à usage unique et la publication du nouveau Green Deal européen de la Commission européenne ont entraîné une forte dynamique, qui va même s’intensifier en 2020. En conséquence, les principaux aspects du cadre juridique européen pour les plastiques sont actuellement en révision. Cela offre de nouvelles opportunités au marché des emballages verts pour jouer un rôle essentiel dans la réalisation d’une économie circulaire efficace dans l’utilisation des ressources et à faible émission de carbone poursuivie par l’Union européenne.

Aux États-Unis, des interdictions à l’échelle de l’État contre les sacs en plastique sont mises en œuvre. Huit États ont adopté une législation interdisant les sacs en plastique à usage unique, dont trois à Hawaï, en Oregon et en Californie en vigueur en février 2020.

Contraintes : Manque d’approvisionnement en bio – plastiques et matériaux connexes

Il y a une pénurie mondiale de PLA (résine) pour augmenter la demande d’alternatives durables aux articles jetables en plastique ordinaires ; il y a une pénurie mondiale de PLA (résine). Des entreprises comme biofutura qui fournissent des produits biosourcés ont été confrontées à des problèmes de stock dans le monde entier ; seules quelques usines produisent la matière première des produits PLA. Les calamités naturelles, telles que les inondations, les tornades et les tremblements de terre, affectent également l’approvisionnement en solutions d’emballage bioplastiques et biodégradables. Ces matières premières sont principalement basées sur les fruits, les légumes et les produits agricoles.

En outre, les matières premières des bioplastiques peuvent provenir de la biomasse végétale qui peut faire face aux pressions concurrentielles des intérêts agricoles et des biocarburants. De plus, l’utilisation de bactéries et de plantes génétiquement modifiées dans la production de cultures pour les bioplastiques est controversée, car certains pensent qu’elles pourraient conduire à l’avenir à une dégradation systématique de la biodiversité dans les écosystèmes.

Opportunités : Accroître l’attention des grandes marques / entreprises pour atteindre le zéro net

L’utilisation croissante de solutions d’emballage en plastique non recyclables et non biodégradables entraîne une empreinte carbone élevée dans l’environnement. Ainsi, pour réduire l’empreinte carbone de l’environnement, divers acteurs majeurs, tels qu’Amazon, Google et Tetrapak, visent à atteindre le zéro net, ce qui devrait créer d’immenses opportunités pour le marché des emballages verts.

En octobre 2020, Google s’est engagé à utiliser des emballages 100 % sans plastique et recyclables pour ses produits d’ici 2025. Il s’est également engagé à utiliser 50 % de matériaux recyclés ou renouvelables là où le plastique est actuellement utilisé dans ses produits. De plus, l’entreprise s’est engagée à recevoir la certification zéro déchet en décharge pour tous ses sites de fabrication d’ici 2022.

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/green-packaging-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des emballages verts en fonction du type et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par type de perspectives d’emballage ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage de contenu recyclé Papier Métal Plastique Verre

Emballage réutilisable Tambours Conteneurs en plastique Conteneur en vrac intermédiaire Autres emballages réutilisables

Emballage dégradable

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Aliments

Boisson

Pharmaceutique

Soins personnels

Autre industrie de l’utilisateur final

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des emballages à contenu recyclé devrait représenter la plus grande part de marché par type d’emballage

En fonction du type, le marché mondial des emballages verts est divisé en emballages à contenu recyclé, emballages réutilisables et emballages dégradables. En 2020, le segment des emballages à contenu recyclé représentait la plus grande part de marché de 75,9 % sur le marché mondial des emballages verts. Les techniques d’emballage durable les plus courantes des entreprises comprennent la réduction de la taille ou l’allègement des emballages et l’augmentation de l’utilisation de contenu recyclé et de matériaux renouvelables. Par conséquent, l’utilisation de papier et de carton dans diverses parties de l’entreprise est en augmentation. Cela garantit également que l’emballage est écologique et recyclable pour une utilisation future.

Comme dans la plupart des industries aujourd’hui, la durabilité est l’une des influences les plus dynamiques des achats dans les industries de la beauté et des soins personnels. L’approvisionnement durable en matières premières, telles que les métaux dans les soins personnels et les cosmétiques, a gagné en popularité. De nombreux fabricants et détaillants de cosmétiques ont lancé des initiatives de recyclage des emballages, car la plupart des emballages de cosmétiques et de soins de la peau sont considérés comme difficiles à recycler.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/green-packaging-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction des régions, le marché mondial des emballages verts a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des emballages verts au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,7 %, au cours de la période de prévision. La fabrication d’emballages contribue de manière significative au PIB du Royaume-Uni. Selon le Department for Environment Food & Rural Affairs (GOV.UK), il génère environ 11 milliards de livres sterling de ventes annuelles. Il emploie une main-d’œuvre d’environ 85 000 personnes, selon le Department for Environment Food & Rural Affairs (GOV.UK). Selon le documentaire Blue Planet II de la BBC, environ huit millions de tonnes métriques de plastiques à usage unique pénètrent dans l’océan chaque année depuis la région.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/green-packaging-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des emballages verts est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Amcor Limited, E. I. du Pont de Nemours and Company, Mondi Limited, Sealed Air Corporation, TetraPak International SA, Ardagh Group Co., PlastiPak Holdings, Inc., Bemis Company, Inc, Uflex Limited et ELOPAK AS