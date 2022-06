Taille du marché des emballages intelligents Part de l’industrie mondiale, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions d’ici 2029

Le marché des emballages intelligents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

L’emballage intelligent est essentiellement un emballage intégré à différentes technologies telles que les biocapteurs et la technologie d’identification par radiofréquence. Il s’agit d’un ensemble de méthodes d’emballage avancées et de l’intégration de diverses méthodes technologiques innovantes applicables à l’emballage de contenus de nature sensible et nécessitant une meilleure traçabilité. Les solutions d’emballage intelligentes permettent aux consommateurs de recueillir de plus amples informations sur la qualité et la fraîcheur du contenu, ce qui contribue à améliorer les niveaux de commodité et de sécurité et peut même prolonger la durée de conservation globale du contenu de manière efficace.

La demande croissante de solutions d’emballage à température contrôlée de la part des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques en raison de leur contenu sensible à la température est à l’origine de la croissance de la valeur marchande. De plus, les entreprises qui sont dans ce secteur utilisent de nos jours des étiquettes pour l’identification des pièces, une image de marque qui incite davantage à la demande du marché. Cependant, les coûts élevés de mise en œuvre et de production créeront initialement des obstacles au taux de croissance du marché.

Le rapport d’étude de marché sur les emballages intelligents explore les principaux paramètres de l’industrie des emballages intelligents, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés sur le marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Avec les statistiques de marché incluses dans ce document de marché, il est devenu assez facile d’avoir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport comprend normalement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport sur le marché mondial des emballages intelligents présente également le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché 2022-2029 pour chaque entreprise de l’industrie des emballages intelligents.

Ce rapport d’étude de marché comprend les informations les plus importantes sur le marché qui font progresser l’entreprise vers le prochain niveau de croissance et de succès. Les facteurs de marché peuvent être répertoriés comme ; les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents, les contraintes du marché, le positionnement de la marque et le comportement des clients. Dans ce document sur le marché de l’emballage intelligent, les tendances de l’industrie sont rassemblées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. Les paramètres de marché inclus ici vont principalement de la définition du marché, de la devise et des prix, de la segmentation du marché, de l’aperçu du marché, des informations premium, des informations clés au profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché.

Acteurs du marché couverts :

3M, Sealed Air, Bemis Company, Inc., Point Five Packaging, LLC, Mocon Danemark Holding ApS, Praxair Technology, Inc., Amcor plc, Avery Dennison Corporation, RR Donnelley & Sons Company, Stora Enso, DuPont de Nemours, Inc. , American Thermal Instruments, Crown, Ampacet Corporation, Multisorb, Timestrip UK Ltd., ULMA Group, WestRock Company, UPM, LCR Hallcrest entre autres.

Avantages clés:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché, des prévisions et de la taille du marché de l’emballage intelligent pour déterminer les opportunités qui prévalent.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le rapport sur le marché de l’emballage intelligent permet également de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans l’industrie de l’emballage intelligent.

Pôles clés de la TOC :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché mondial des emballages intelligents

Chapitre 2 Répartition majeure par type

Chapitre 3 Répartition judicieuse des principales applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de la fabrication d’emballages intelligents

Chapitre 5 Ventes et estimations Étude de marché sur les emballages intelligents

Chapitre 6 Répartition du marché de la production et des ventes des principaux fabricants de Smart Packaging

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures Évaluation et agressivité du marché des emballages intelligents

Chapitre 9 Répartition des principales entreprises par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale / industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions & Appendice

Principales raisons d’acheter ce rapport :

Acquérir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les principaux problèmes et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes dans l’analyse du marché de l’emballage intelligent et son impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives de la part de marché des emballages intelligents.

Analyser les tendances agressives telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Emballage intelligent au cours de la période de prévision? Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Emballage intelligent? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Emballage intelligent dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché Emballage intelligent? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

