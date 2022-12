Taille du marché des emballages flexibles en film métallisé, part, revenus bruts, tendances, applications, croissance future et croissance prévue d’ici 2029

« Ce rapport d’étude de marché sur les emballages flexibles en film métallisé est généré avec un excellent mélange d’informations sur l’industrie, de solutions de talents, de solutions pratiques et d’utilisation de la technologie pour améliorer l’expérience utilisateur. Dans cet article sur le marché des emballages flexibles en film métallisé, les principales méthodologies de recherche utilisées par l’équipe de recherche DBMR sont la triangulation des données, qui comprend l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la vérification de base (expert de l’industrie). De nos jours, les entreprises bénéficient beaucoup des différents segments couverts dans les rapports d’études de marché qui fournissent de meilleures informations sur le marché. Il peut orienter votre entreprise dans la bonne direction.

Analyse et taille du marché

L’augmentation rapide des modes de vie occupés et le désir d’emballages alimentaires pratiques augmentent la demande d’emballages souples en film métallisé sur le marché et prolongent la durée de conservation des produits tout en réduisant le besoin de conservateurs. Selon le Département de la politique commerciale internationale, les équipements et matériaux de traitement des fabricants de contenants en plastique axés sur les produits de nettoyage et de désinfection, et l’industrie des soins personnels offrent des perspectives importantes aux entreprises américaines. L’industrie mexicaine de l’emballage évolue en raison des exigences de production plus élevées et de la demande de matériaux de haute qualité. Par exemple, les emballages souples sont utilisés dans 63 % des produits alimentaires et croissent à un rythme de plus de 10 % chaque année.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des emballages flexibles en film métallisé était de 1,498 milliard de dollars en 2021 et atteindra 2573,84 millions de dollars en 2029, enregistrant un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

définition du marché

L’emballage flexible en film métallisé est généralement un film polymère avec un revêtement métallique. L’aluminium est le métal le plus utilisé. Cependant, le chrome et le nickel sont également utilisés dans les revêtements. Le métal est généralement chauffé sous vide pour créer ces films. Un film métallisé se forme lorsque ces gouttelettes métalliques se condensent sur un film polymère. Le film flexible métallisé est hautement inflammable et a une surface métallique brillante semblable à une feuille d’aluminium. D’autre part, ce film est nettement plus fin que le papier d’aluminium, ce qui le rend moins cher et plus léger. L’adoption généralisée des emballages souples en film est largement attribuable à plusieurs avancées technologiques dans l’industrie.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en millions de dollars, volume en unités, prix en USD segment couvert Structure (structure stratifiée, structure d’extrusion simple, autres), type d’emballage (sachets, sacs, emballages, rouleaux, autres), industries d’utilisation finale (aliments, boissons, soins personnels, pharmaceutique, aliments pour animaux de compagnie, autres) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie et Nouveau Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Amcor plc (Suisse), Mondi (Royaume-Uni), Sonoco Products Company (États-Unis), Sealed Air (États-Unis), Huhtamaki (Finlande), Transcontinental Inc (Canada), Cosmo Films Ltd (Inde), Polyplex (Inde), UFlex Limited ( Inde), Jindal Poly Films (Inde), Esterindustries.com (Inde), CLONDALKIN GROUP (Pays-Bas), Constantia Flexibles (Autriche), TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP (EAU), DUNMORE (États-Unis), produit métallisé celplast (Canada), Ultimet Films Ltd (États-Unis), Accrued Plastic Ltd (Royaume-Uni), All Foils, Inc. (États-Unis), SRF Limited (Inde) opportunité de marché Nombre croissant de marchés émergents

augmentation de l’innovation des produits

Collaboration stratégique accrue

De nouvelles solutions durables d’emballages souples métallisés

Dynamique du marché des emballages flexibles en film métallisé

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Demander une prolongation de la durée de conservation d’un produit

Les demandes d’emballages alimentaires pratiques et les modes de vie trépidants des clients engendrent le besoin d’emballages souples en film métallisé. Les emballages souples en film métallisé permettent d’augmenter la durée de vie du produit et de réduire l’utilisation d’additifs. L’utilisation de films métallisés dans les emballages alimentaires contribue à prolonger la durée de conservation des aliments, ce qui contribue directement à réduire le gaspillage alimentaire.

Augmentation de la demande en raison de propriétés favorables

Le marché des emballages flexibles en film métallisé est le moteur du marché global des films d’emballage en raison de ses caractéristiques de produit favorables et en attirant de nouveaux producteurs pour investir sur le même marché. Ce film agit comme une barrière aux changements environnementaux et augmente la durée de conservation du produit emballé.

Demande croissante d’aliments emballés

Il existe un marché croissant pour les marques alimentaires qui adoptent des emballages flexibles en film métallisé qui peuvent protéger les matériaux des vapeurs et empêcher la perte de saveur dans les aliments acides et alcalins. Il contribue également au maintien de bonnes propriétés hygiéniques, ce qui a alimenté la croissance du marché des emballages souples métallisés.

Notre rapport fournit :

Quel est le taux de croissance du marché Emballage flexible en film métallisé, aperçu et analyse par type du marché mondial Emballage flexible en film métallisé?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Emballage flexible en film métallisé par application et par pays?

Quelle est la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix du profil des principaux fournisseurs du marché mondial des emballages flexibles en film métallisé?

Qui sont les opportunités, les risques et les forces motrices sur le marché mondial des emballages flexibles en film métallisé?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Emballage flexible en film métallisé? Aperçu des activités par type, application, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial Emballage flexible en film métallisé, risque de marché et aperçu du marché du marché Emballage flexible en film métallisé?

