Taille du marché des écrans médicaux 2022-Analyse géographique de la segmentation de l’industrie et principaux acteurs clés

Le marché mondial des écrans médicaux était évalué à 2,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché des écrans médicaux

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Préférence pour les traitements mini-invasifs

L’augmentation de la préférence pour les traitements peu invasifs en raison des avantages, tels qu’une récupération rapide et moins de douleur, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des écrans médicaux.

Centres d’imagerie diagnostique

L’augmentation du nombre de centres d’imagerie diagnostique en raison de la hausse des maladies, telles que COVID-19 parmi la population, accélère le marché.

Adoption de salles d’opération hybrides

L’augmentation de l’adoption de salles d’opération hybrides influence davantage la croissance du marché des écrans médicaux.

Opportunités

En outre, les progrès technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le développement des infrastructures de santé dans les régions émergentes élargira davantage le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des écrans médicaux

D’autre part, l’adoption d’écrans médicaux remis à neuf et la saturation du marché dans les pays développés devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’adoption d’écrans grand public et la fluctuation des prix de vente moyens des panneaux d’affichage devraient défier le marché des écrans médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des écrans médicaux sont Barco (Belgique), Sony Electronics

LG Display Co., Ltd (Corée du Sud), EIZO Corporation (Japon), Novanta Inc. (États-Unis), Advantech Co., Ltd (Taïwan), Quest International Inc. (États-Unis), Steris plc (États-Unis), Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne), BenQ Medical Technology (Taïwan), Accuray Incorporated (États-Unis), Alpinion Medical Systems Co., Ltd (Corée du Sud), Nanjing Jusha Commercial &Trading Co,Ltd (Chine), COJE CO.,LTD. (États-Unis), Axiomtek Co Ltd (Taïwan), Dell (États-Unis), HP Development Company, LP (États-Unis), Analogic Corporation (États-Unis), ASAHI ROENTGEN. CO., LTD. (Japon), Mediso Ltd (Hongrie), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine) et Mobisante (États-Unis), entre autres.

Étendue du marché mondial des écrans médicaux et taille du marché

Le marché des écrans médicaux est segmenté en fonction de la résolution, de la taille du panneau, de l’application des couleurs d’affichage, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Résolution

Résolution 2MP Résolution

1-4 MP Résolution

1–8 MP Résolutions

supérieures à 8 MP

Autres

Taille du panneau

0 à 22,9 pouces d’affichage

0 à 26,9 pouces d’affichage

0 à 41,9 pouces d’affichage

au-dessus de 42,0 pouces d’

affichage

Couleur d’affichage

Couleur

Monochrome

Application

Dentisterie

Chirurgicale Diagnostique Autre

Sur la base de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentisterie et autres. L’application diagnostique est en outre sous-segmentée en radiologie générale, pathologie numérique, application multimodalité et radiologie générale.

Technologie

Diode électroluminescente (DEL)

Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)

Lumière fluorescente à cathode froide (CCFL)

Écran à cristaux liquides rétroéclairé Affichage Écran à

diode électroluminescente organique (OLED)

Autres

Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en diodes électroluminescentes (LED), écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD), lumière fluorescente à cathode froide (CCFL), écran à cristaux liquides rétroéclairé, affichage à diodes électroluminescentes organiques (OLED), et d’autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Santé communautaire

Canal de distribution

Appels d’offres directs au détail

Points couverts dans la table des matières du marché mondial Affichage médical :

Chapitre 01 – Résumé exécutif de l’affichage médical

Chapitre 02 – Aperçu du marché

Chapitre 03 – Facteurs clés de succès

Chapitre 04 – Analyse de crise Covid-19 sur le marché mondial des écrans médicaux

Chapitre 05 – Marché mondial des écrans médicaux – Analyse des prix

Chapitre 06 – Contexte du marché mondial des écrans médicaux

Chapitre 07 – Segmentation du marché mondial des écrans médicaux

Chapitre 08 – Analyse des pays clés et émergents sur le marché mondial des écrans médicaux

Chapitre 09 – Analyse de la structure du marché mondial des écrans médicaux

Chapitre 10 – Analyse concurrentielle du marché mondial des écrans médicaux

Chapitre 11 – Hypothèses et acronymes

Chapitre 12 – Méthodologie de la recherche

Principaux faits saillants de l’analyse des joueurs

– Marché des écrans médicaux – Perspectives et prévisions Taille du marché et part de marché par les joueurs

– Marché des écrans médicaux – Perspectives mondiales et prévisions de revenus par joueurs (2022-2029)

– Marché des écrans médicaux – Part de marché des acteurs des perspectives et des prévisions par région (2022)

– Analyse du taux de concentration du marché

– Rapport de concentration (CR3, CR5 et CR10) (2022-2029)

– Nouveaux produits et entrants potentiels

– Fusions & Acquisitions, Expansion