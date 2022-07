Taille du marché des disques SSD d’une valeur de 143 557,0 millions de dollars d’ici 2029 | CAGR 15,0 % : les partenaires Insight

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché des disques SSD jusqu’en 2029 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, technologie, stockage, utilisateur final », le marché était évalué à 53 829,6 millions de dollars américains en 2021 et est projeté atteindre 143 557,0 millions de dollars d’ici 2029 ; il devrait croître à un TCAC de 15,0 % de 2022 à 2029.

L’augmentation de l’utilité des disques SSD dans le monde et les progrès de l’intégration des technologies de nouvelle génération telles que l’intelligence artificielle dans le secteur industriel stimulent davantage le marché. Les SSD monoblocs réduisent la taille des appareils IoT (Internet des objets). En raison de règles, normes, réglementations et politiques distinctes de différents pays, les barrières commerciales sur ce marché peuvent agir comme un facteur de restriction dans une certaine mesure. Parmi toutes les régions, la région nord-américaine adopte rapidement toutes les dernières avancées technologiques dans l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs.

Les techniques de traitement des données et d’exécution de code sont au cœur de l’analyse relationnelle. Les SSD intelligents sont des périphériques de stockage flash dotés d’une mémoire et d’une puissance de traitement pour gérer les requêtes analytiques relationnelles. L’efficacité de l’analyse relationnelle pour les données largement dispersées sera augmentée en utilisant les capacités de calcul des SSD. Cela réduit la quantité de puissance de traitement requise par le PC hôte tout en augmentant la capacité de calcul des serveurs ou des appareils. Les SSD intelligents, plutôt que d’utiliser des processeurs classiques, ont leur propre CPU, ce qui est très efficace en termes de rapport prix/performances global ($/MHz). Par conséquent, l’intégration du traitement des données dans les SSD intelligents peut minimiser l’utilisation de l’ensemble du serveur de base de données/de l’appareil énergétique. Le coût total de fonctionnement du système de base de données sera finalement réduit pour cette raison. Dans les bases de données relationnelles, les métadonnées peuvent également être mises en cache sur des SSD. En ce qui concerne les requêtes, le tri et les calculs, cela accélérera considérablement les bases de données.

De nombreux acteurs majeurs du marché investissent dans la technologie SSD intelligente. Par exemple, Samsung et Xilinx ont collaboré pour créer un disque SSD unique en son genre avec une matrice de portes programmables sur site (FPGA) Xilinx pour le traitement des données à l’intérieur du SSD. Samsung SmartSSD Computational Storage Drive (CSD) est le terme donné à ce périphérique de stockage intelligent par les deux firmes. Le SmartSSD CSD est la première plate-forme de stockage informatique personnalisable de l’industrie, grâce à l’inclusion des FPGA Xilinx. Le CSD apporte un autre degré de performance, de personnalisation et d’évolutivité aux applications gourmandes en données avec cette programmabilité et ces performances informatiques supplémentaires. Le CSD est flexible et programmable pour créer des applications personnalisées à l’aide de la plate-forme logicielle Xilinx Vitis. Les langages de haut niveau courants tels que C, C++ et OpenCL peuvent créer des runtimes, des bibliothèques, des API et des pilotes.

En fonction du type, le marché mondial des SSD est segmenté en externe et interne. Le segment interne a dominé le marché, représentant 73,2 % de part de marché et devrait en capturer 70,8 % d’ici 2029. Les SSD internes, également appelés disques SSD internes, sont réputés pour leurs performances de chargement instantané, ce qui se traduit par des temps de démarrage plus rapides, les temps de chargement des applications et la réactivité globale du système. Un SSD est généralement utilisé comme solution de stockage et en remplacement des disques durs. Les disques SSD sont beaucoup plus efficaces que les disques durs traditionnels car ils ont des vitesses d’accès de 35 à 100 microsecondes, ce qui est 100 fois plus rapide que les disques durs ordinaires. Les SSD utilisent la mémoire flash pour stocker des données au lieu de pièces mobiles, garantissant ainsi des performances et une fiabilité améliorées.

La liste des entreprises – Marché des disques SSD (Solid State Drives)

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. ; Silicon Power Computer & Communications Inc. ; Hangzhou Hikstorage Technology Co., limitée ; Western Digital Corporation ; et Kingston Technology Europe Co LLP. font partie des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des disques SSD.

En novembre 2021, Kingston a annoncé le lancement de Kingston FURY Renegade SSD, un disque PCIe 4.0 NVMe M.2 de nouvelle génération pour les passionnés, les joueurs et les utilisateurs de grande puissance.

