Taille du marché des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques, demande, analyse de la croissance, part, revenus et prévisions 2029

Les dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques sont utilisés dans une variété de chirurgies oculaires pour protéger la structure délicate de l’œil et maintenir l’espace dans la chambre antérieure, permettant une procédure plus rapide et plus sûre. L’hyaluronate de sodium, le sulfate de chondroïtine et l’hydroxypropylméthylcellulose constituent ces dispositifs. Ces dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques sont couramment utilisés comme aides chirurgicales pour les chirurgies de la cataracte, du glaucome et de la vitrectomie, car ils aident à maintenir la chambre antérieure pendant la manœuvre chirurgicale.

Le marché des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques est analysé pour croître à une valeur significative au cours de la période de prévision, car des approches innovantes pour améliorer le bien-être visuel émergent, ce qui entraîne une augmentation de la demande du marché au cours de la période de prévision. Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu un effet négatif sur le marché, celui-ci devrait évoluer vers une croissance post-COVID-19.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques devrait croître à un TCAC de 8,85 % au cours de la période de prévision. La «chirurgie de la cataracte» représente le plus grand segment d’application sur le marché des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique sont Bausch & Lomb Incorporated, Zeiss International, Johnson & Johnson Private Limited, Rayner Intraocular Lenses Limited, Bohus Biotech AB, NIDEK CO., LTD., Novartis AG, Ellex Medical Lasers Ltd. ., Ziemer Ophthalmic Systems, HOYA Corporation, Lumenis, STAAR SURGICAL, IRIDEX Corporation, TOPCON CORPORATION, Takagi Ophthalmic Instruments Europe LTD., ACB MOLTENO, Produits techniques médicaux, BVI, Amring Pharmaceutical Inc., Truviz Ophthalmic, Alcon, Abbott, Objectif de précision et Medtronic entre autres.

Étendue du marché mondial des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique

Le marché des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques est segmenté en fonction du type, de la source, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Aiguiser

Dispersif

Cohésif

Régler

En fonction du type, le marché des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique est segmenté en dispersif, cohésif et combiné.

La fontaine

Animal

BIO

Semi-synthétique

Selon la source, le marché des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques est segmenté en animaux, biologiques et semi-synthétiques.

Demande

opération de la cataracte

Chirurgie vitréorétinienne

chirurgie réfractive

kératoplastie

Sur la base des applications, le marché des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques est segmenté en chirurgie de la cataracte, chirurgie vitréo -rétinienne , chirurgie réfractive et kératoplastie. La chirurgie de la cataracte domine le segment des applications sur le marché.

utilisation finale

hôpitaux

centres de diagnostic

Cliniques spécialisées en ophtalmologie

Les autres

Sur la base du niveau d’utilisation finale, le marché des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques d’ophtalmologie spécialisées et autres.

Analyse régionale / Aperçu du marché des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques

Le marché des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type, source, application et utilisation finale sont fournies, comme indiqué ci-dessus. , Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil , l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de viscochirurgie ophtalmique en raison de la forte prévalence de la population gériatrique, de l’amélioration de l’accès aux établissements de soins oculaires et de l’infrastructure de soins de santé bien établie dans la région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la concentration de divers acteurs du marché établis pour étendre leur présence en raison de la population diabétique en herbe dans cette région particulière.

