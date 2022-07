Taille du marché des dispositifs médicaux IoT, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit, 2021-2028

Le Global Le marché des dispositifs médicaux IoT devrait valoir 161,73 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché devrait connaître une croissance substantielle en raison des initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la santé numérique. Les services IoT sont utilisés pour la surveillance de la santé à distance et le système de notification d’urgence.

Les progrès technologiques et l’augmentation de la population gériatrique, ainsi que la croissance de la maladie persistante, ont un impact sur la demande du marché des dispositifs médicaux IoT. De plus, la réduction de la durée de séjour en chambre a encore alimenté la demande pour le marché des dispositifs médicaux IoT. Les acteurs du marché lancent des logiciels nouveaux et innovants pour résoudre les problèmes du marché.

L’émergence de la technologie de mise en réseau à haut débit et la pénétration croissante des appareils mobiles propulseront la croissance du marché des appareils médicaux IoT.

La prolifération de l’IdO dans les dispositifs médicaux a amélioré l’efficacité fonctionnelle, permettant une meilleure gestion des maladies et des résultats de traitement. Une augmentation des investissements des hôpitaux pour l’adoption de technologies de pointe dans les régions en développement et développées alimentera la demande du marché des dispositifs médicaux IoT. L’attention croissante portée aux soins actifs centrés sur le patient et à l’engagement du patient, le besoin croissant d’adopter des mesures de contrôle des coûts et la croissance des technologies de réseau à haut débit pour la connectivité IoT dans le secteur de la santé.

Cette étude s’appuie sur l’évolution de l’industrie pour déduire les tendances observées. Une augmentation significative du marché mondial est visible, ce qui promet l’expansion du marché dans les années à venir.

Ce rapport met en évidence les principaux secteurs contributeurs de l’industrie et détaille les créneaux susceptibles d’avoir un impact sur la croissance globale de l’industrie. Les principaux acteurs qui représentent une part importante de la part de marché ont été présentés dans ce rapport. La recherche comprend des informations cruciales qui ont été tirées après avoir analysé les tendances du marché. Il comprend des informations sur le marché qui visent à aider les lecteurs à naviguer dans leurs entreprises.

Les principaux fabricants couverts par ce rapport :

GE Healthcare, Medtronic, Abbott Laboratories, Siemens, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Philips Healthcare, Honeywell Life Care Solutions, Omron, Biotronik

Portée du rapport :

l’étude vise à évaluer différents segments, leurs les tendances de développement individuelles et leur contribution à la croissance de l’ensemble de l’industrie. En outre, la recherche offre des données détaillées sur les facteurs clés tels que les moteurs, les défis, les contraintes et les opportunités et leur impact sur le taux de croissance. Plus important encore, le rapport sur les informations sur le marché fournit des données de veille concurrentielle issues de l’évaluation du marché et aide les entreprises à planifier leurs stratégies de croissance à partir du volume de consommation ainsi que des statistiques prévisionnelles.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Appareils de surveillance des signes vitaux Tensiomètres Moniteurs glycémie ECG/Moniteurs de fréquence cardiaque Oxymètres Moniteurs multiparamètres Appareils respiratoires Appareils de surveillance fœtale Appareils neurologiques Appareils cardiaques implantables Défibrillateurs Moniteurs cardiaques implantables Stimulateurs cardiaques Appareils auditifs Appareils anesthésie Moniteurs patient Ventilateurs Systèmes d’imagerie Pompes à perfusion Autres



types de produits Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Dispositifs médicaux portables Dispositifs médicaux implantables Dispositifs médicaux stationnaires Autres dispositifs médicaux IoT



Perspectives de la technologie de connectivité (Revenus, milliards USD) ; 2017-2027) Bluetooth Wi-Fi ZigBee Communication en champ proche (NFC) Autres technologies de connectivité



Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des dispositifs médicaux IoT.

Les stimulateurs cardiaques de haute technologie présentent plusieurs avantages, en particulier chez les patients qui contrôlent et vérifient constamment leur santé. Ces machines ne sont pas toujours actives, mais les connexions servent à configurer et paramétrer les appareils pour surveiller leur activité à distance.

La croissance des technologies médicales portables est propulsée par une augmentation de la demande des consommateurs de surveiller leur propre santé. Ces technologies permettent de surveiller en continu les activités physiques humaines et leur tension artérielle, leur fréquence cardiaque et leur température corporelle, ainsi que la saturation en oxygène du sang.

Les communications NFC ou en champ proche assurent de meilleures communications entre le personnel soignant et leur permettent de rester informés grâce à des mises à jour en temps réel. Il permet également aux utilisateurs de communiquer en touchant ou en rapprochant leurs appareils les uns des autres. Il aide les soignants à suivre les activités de leurs patients.

L’Amérique du Nord est une région génératrice de revenus majeure sur le marché des dispositifs médicaux IoT. L’avancement de la technologie et son incorporation dans les dispositifs médicaux ont alimenté sa demande sur le marché, en particulier dans les soins à distance. L’IdO dans les dispositifs médicaux a amélioré la qualité des soins dans les hôpitaux.

Les chercheurs menant la recherche effectuent également une analyse complète des récentes modifications de la réglementation gouvernementale et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie.

Nous vous remercions d’avoir lu notre rapport. Si vous souhaitez trouver plus de détails sur le rapport ou souhaitez une personnalisation, contactez-nous. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la recherche ici. Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

