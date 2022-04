Taille du marché des dispositifs médicaux 2022 Part de l’industrie, offre-demande, tendances croissantes, analyse des principaux acteurs et prévisions régionales 2030 | (TCAC) de 5,9 %

États-Unis – La taille du marché mondial des dispositifs médicaux était de 451,2 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des dispositifs médicaux devrait atteindre 730,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% au cours de la prévision période de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

L’industrie médicale devrait connaître une évolution significative en raison de l’adoption croissante de produits technologiquement avancés. De plus, le nombre croissant de lancements dans l’industrie des dispositifs médicaux contribuera à la croissance du marché.

La prévalence croissante des maladies chroniques contribuera également à la croissance du marché mondial des dispositifs médicaux. Selon le rapport de l’American Heart Association, environ 17,6 millions de décès ont été signalés en raison de maladies cardiovasculaires en 2016. Ces données devraient atteindre 23,6 millions d’ici 2030. Ainsi, cela augmentera la demande de soins de santé et de dispositifs médicaux efficaces.

Les dispositifs médicaux sont très utilisés par les professionnels de la santé pour recueillir des données puis les analyser afin de recommander des solutions. Ainsi, il profite à la fois aux patients et aux médecins. De plus, la pénétration croissante de l’impression 3D dans le secteur de la santé offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

La croissance des dépenses de santé et le nombre croissant d’activités de R&D stimuleront considérablement la croissance du marché des dispositifs médicaux. De plus, la tendance des soins à domicile contribuera à la croissance du marché mondial des dispositifs médicaux.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de l’émergence de la pandémie de COVID-19, le segment de la santé a connu une augmentation soudaine de la demande de services efficaces. Ainsi, il a fait exploser la demande de dispositifs médicaux afin d’offrir des services avancés aux patients sans perdre une seconde. De plus, la demande de produits de haute technologie, tels que les ventilateurs respiratoires et les équipements connexes, s’est accélérée. Diverses entreprises ont introduit des ventilateurs intelligents pour répondre à la demande des consommateurs et aider les médecins. En raison de cette urgence sanitaire mondiale, de nombreuses juridictions ont déclaré freiner la propagation du virus et sauver la population. Cela a entravé les activités de fabrication pendant une courte période. Ainsi, il a limité la croissance de l’industrie pendant une courte période.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des dispositifs médicaux. La croissance de la région est attribuée à la prévalence croissante des maladies et aux dépenses de santé élevées. Le déploiement croissant de technologies de pointe dans le segment des soins de santé contribuera également à la croissance de l’industrie au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

Laboratoires Abbott inc.

F. Hoffmann-La Roche SA

Philips Santé

Siemens Healthineers(Siemens AG)

Société Stryker

Société scientifique de Boston

Johnson & Johnson

API Medtronic

Smith & Nephew PLC

GE Santé

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des dispositifs médicaux se concentre sur la catégorie, l’application, le secteur, l’utilisateur final et la région.

Par catégorie Perspectives

Appareils de diagnostic Appareils d’électrodiagnostic Appareils à rayonnement Pièces et accessoires d’imagerie

Consommables Seringues, aiguilles et cathéters Bandages et pansements Matériaux de suture Autres consommables

Aides aux patients Aides portatives Applications thérapeutiques Orthopédie et prothèse Dispositifs de fixation Articulations Artificielles Autres parties du corps artificielles

Produits dentaires Instruments et fournitures dentaires Équipement d’équipement dentaire

Dispositifs de surveillance des patients

MIS

DIV

Autres catégories de dispositifs médicaux

Par application Outlook

Appareils d’imagerie diagnostique

Diagnostic in vitro (DIV)

Cardiologie

Orthopédie

Ophtalmique

Respiratoire

Urologie & Gynécologie

Chirurgie générale et plastique

Endoscopie

Dentaire

Soins diabétiques

Gestion des plaies

Néphrologie

Hôpital général et soins de santé

Oreille, nez et gorge

Neurologie

Navigation robotique

Autres applications

Par secteur

Public

Privé

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux et centres chirurgicaux

Cliniques

Ménage

Autres utilisateurs finaux

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

