Taille du marché des dispositifs de stimulation magnétique transcrânienne profonde (DTMS), part: dernière technologie, innovation, analyse de l’industrie par Brainsway, Dr. Langer Medical GmbH, MAG & More, Remed, Axilum Robotics, Yiruide, Nexstim Plc, Magstim

Dernière publication de l’étude de recherche sur le marché mondial des tensiomètres portables, offre une vue d’ensemble détaillée des facteurs qui influencent le champ d’activité mondial. Le rapport d’étude de marché des tensiomètres portables présente les dernières informations sur le marché, une analyse de la situation actuelle avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part, les facteurs de croissance des Tensiomètres portables. Ce rapport d’étude de marché mondial de haute qualité sur les tensiomètres portables est une solution définitive pour le succès des entreprises aux niveaux local, régional et international. Tous les facteurs du marché sont décrits dans le rapport comme requis pour définir le sujet et fournir un maximum d’informations pour une meilleure prise de décision. Plusieurs autres facteurs tels que l’importation, l’exportation, la marge brute, le prix, le coût et la consommation sont également analysés dans la section de la production,

DBMR analyse le marché des tensiomètres portables croît à un TCAC de 13,70% au cours de la période. L’adoption croissante de la technologie sans fil et portable contribuera à accélérer la croissance du marché des tensiomètres portables.

Aperçu:

Les tensiomètres portables sont des appareils qui surveillent la tension artérielle en continu, y compris pendant des activités telles que l’exercice et le sommeil, en utilisant une technologie fixée au corps de la personne. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que le sport et le fitness, la surveillance à distance des patients et les soins de santé à domicile.

La prévalence croissante de l’hypertension, l’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des troubles cardiovasculaires sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des tensiomètres portables au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. D’autre part, l’augmentation La demande de dispositifs de surveillance des patients créera plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché des tensiomètres portables au cours de la période mentionnée ci-dessus.

Le manque de précision par rapport aux appareils conventionnels et les problèmes de compatibilité avec d’autres appareils entraveront probablement la croissance du marché des tensiomètres portables au cours de la période mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché des tensiomètres portables fournit une analyse approfondie de l’impact du marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de COVID19/CORONA Virus. Le rapport couvre le marché des tensiomètres portables.

Perspectives des segments de marché :

Par type de produit (Tensiomètre au poignet, Tensiomètre au bras, Tensiomètre au doigt)

En connectant la technologie (basée sur WiFi, basée sur Bluetooth), composant (batterie, IC Bluetooth, affichage, mémoire, processeur, capteur)

Par mesure (tonométrie artérielle, méthode oscillométrique, méthode du temps de transit du pouls), canal de distribution (mode hors ligne, mode en ligne)

Par application (soins à domicile, surveillance à distance des patients, sports et fitness)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des tensiomètres portables est :

GE Healthcare

ForaCare Suisse AG

OMRON Corporation

Xiaomi

Philips

Medaval Ltd

Qardio, Inc

Smiths Group plc

Blipcare

Tarilian Laser Technologies Limited

iHealth Lab Inc

Pyle Audio

Nokia Koogeek

Le rapport sur les tensiomètres portables affiche des données sur les principaux acteurs, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et effectue une analyse de l’effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Les principaux sujets qui ont été expliqués dans ce rapport sur le marché des tensiomètres portables comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients pour lesquels ce rapport Tensiomètres portables entre en jeu.

L’Amérique du Nord domine le marché des tensiomètres portables en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe et de l’augmentation des dépenses de santé, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la croissance de la population gériatrique et de l’augmentation pool de patients hypertendus.

Étendue du marché et taille du marché des moniteurs de pression artérielle portables

Le marché des tensiomètres portables est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie de connexion, du composant, de la mesure, du canal de distribution et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du type de produit, le marché des tensiomètres portables est segmenté en tensiomètre au poignet, tensiomètre au bras et tensiomètre au doigt.

Sur la base de la technologie de connectivité, le marché des tensiomètres portables est segmenté en WiFi et Bluetooth.

Sur la base des composants, le marché des tensiomètres portables est segmenté en batterie, circuit intégré Bluetooth, écran, mémoire, processeur et capteur.

Sur la base de la mesure, le marché des tensiomètres portables est segmenté en tonométrie artérielle, méthode oscillométrique et méthode du temps de transit du pouls.

Sur la base du canal de distribution, le marché des tensiomètres portables est segmenté en mode hors ligne et en mode en ligne. Le mode hors ligne a été davantage segmenté en hypermarchés et pharmacies.

Sur la base de l’application, le marché des tensiomètres portables est segmenté en soins à domicile, surveillance à distance des patients et sports et fitness.

Segmentation de la taille du marché par région et par pays (personnalisable) :

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Réponses aux questions clés

– Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial des tensiomètres portables ?

– Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial Tensiomètres portables ?

– Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Moniteurs de pression artérielle portables ?

– Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial des tensiomètres portables?

– Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des tensiomètres portables :

Chapitre 1 : Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché Tensiomètre électronique portable

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché des tensiomètres portables.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des tensiomètres portables

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché des tensiomètres portables Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des tensiomètres portables qui se compose de son paysage concurrentiel, de son analyse de groupe de pairs, de sa matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché Moniteurs de pression artérielle portables est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section par chapitre ou une version de rapport par région, comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

