Taille du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes, part, tendances, recherche mondiale, mise en œuvre de la technologie et aperçu géographique jusqu’en 2029

Le rapport d'étude de marché est une source d'informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l'état de l'industrie.

DBMR analyse que le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes croît à un TCAC de 7,40 % au cours de la période. Le nombre croissant d’hôpitaux et l’augmentation des investissements hospitaliers dans les instruments d’endoscopie contribueront à accélérer la croissance du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes.

La prévalence croissante des maladies qui nécessitent des procédures d’endoscopie, les investissements, les fonds et les subventions croissants des organismes gouvernementaux du monde entier, l’utilisation croissante des endoscopes flexibles sont quelques-uns des facteurs à l’origine de la croissance du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. D’autre part, le nombre croissant d’accords de libre-échange et la croissance du marché des soins de santé dans les économies en développement créeront davantage plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes au cours de la période susmentionnée.

Le prix élevé des procédures d’endoscopie et du matériel de retraitement et les remboursements limités dans les pays en développement peuvent entraver la croissance du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes au cours de la période mentionnée ci-dessus. Le manque de professionnels qualifiés constituera un défi pour la croissance du marché.

Les segments et sous-sections du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes sont présentés ci-dessous:

Par type de solution (Glutaraldéhyde, Phtharal (Phthalaldéhyde)

Par acide peracétique, eau électrolysée hautement acide (EOW), désinfectants à base d’aldéhyde, acide hypochloreux (eau suroxydée), dioxyde de chlore, alcools)

Par type d’appareil (non critique, semi-critique, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (ASC), cliniques, autres)

Par utilisation finale (hôpitaux, cliniques et ambulances)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes est:

Produits de stérilisation avancés Services Inc

Cantel Médical

Laboratoires Anios

Société Olympe

Wassenburg Medical B.V.

Ultrasons personnalisés, Inc

STERIS plc

Steelco SpA

Geting

ENDO-TECHNIK W. Griesat GmbH

……

Segmentation de la taille du marché par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes et taille du marché

Le marché des appareils de nettoyage et de désinfection des endoscopes est segmenté en fonction du type de solution, du type d’appareil et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de solution, le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes est segmenté en glutaraldéhyde, phtalaldéhyde (phtalaldéhyde), acide peracétique, eau électrolysée hautement acide (EOW), désinfectants à base d’aldéhyde, acide hypochloreux (eau superoxydée), dioxyde de chlore et les alcools.

Sur la base du type d’appareil, le marché des appareils de nettoyage et de désinfection des endoscopes est segmenté en non critiques, semi-critiques et autres.

Le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (ASC), cliniques et autres.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Dispositif de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du dispositif de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Dispositif de nettoyage et de désinfection des endoscopes qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre décisionnel.

