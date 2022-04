Taille du marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement en mettant l’accent sur les technologies émergentes, les données des principaux pays, la mise à jour des principaux acteurs clés et les prévisions 2030

États-Unis – La taille du marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement devrait atteindre plus de 2 461 USD. Millions d’ici 2026. Le ronflement est une affection courante du sommeil causée par le blocage des voies respiratoires. Le ronflement est un symptôme ou une indication de l’apnée obstructive du sommeil. Le blocage des voies respiratoires provient de diverses causes telles que l’élargissement des amygdales, la congestion nasale ou une structure anatomique buccale inappropriée, qui rétrécit le passage du flux d’air et la respiration devient plus ou moins obstruée. De plus, l’utilisation de sédatifs ou d’antidépresseurs, la consommation d’alcool, l’obésité, le tabagisme et les allergies sont d’autres facteurs associés au ronflement.

Selon les Organisations mondiales de la santé, environ 100 000 000 de personnes souffrent actuellement de problèmes de ronflement dans le monde et ce problème est fortement proportionnel à l’âge et se retrouve énormément dans le groupe d’âge des 55 à 60 ans. De plus, selon l’American Sleep Association, environ 50 à 70 millions de personnes souffrent de troubles du sommeil aux États-Unis et sur ce nombre, environ 48 % sont diagnostiquées comme souffrant de ronflement. Le traitement de l’affliction cumulative du ronflement est nécessaire pour prévenir le risque d’obésité, de diabète, de problèmes de santé mentale dus à la privation de sommeil, de reflux gastro-œsophagien, de maladies cardiaques et d’autres complications.

L’augmentation du nombre de personnes souffrant de ronflement et le besoin croissant de dispositifs anti-ronflement économiques, efficaces et conviviaux sont les facteurs qui augmentent le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement. En outre, même si les dispositifs anti-ronflement sont le principal générateur de revenus sur le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie, il est également prévu que davantage de personnes dans le monde entreprennent une intervention chirurgicale pour traiter le trouble du ronflement.

Le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement est segmenté en fonction du type de dispositif, de la procédure chirurgicale et de la géographie. Sur la base du type d’appareil, le marché mondial est classé en applications orales, dilatateur nasal, mentonnière, contrôle de position, dispositifs de stabilisation de la langue et pression expiratoire positive des voies respiratoires. Parmi ces segments, les produits nasaux tels que les bandelettes nasales et les cônes nasaux sont les plus populaires et les plus largement utilisés car ces dispositifs sont faciles à utiliser et pratiques.

Sur la base du type de chirurgie, le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement est en outre classé en uvulopalatopharyngoplastie, uvulopalatoplastie assistée par laser, ablation par radiofréquence, sclérothérapie, procédure de pilier et autres. Dans le segment des types de chirurgie, la somnoplastie est estimée comme le segment à la croissance la plus rapide en raison de facteurs tels que le coût chirurgical peu invasif, relativement faible, moins douloureux et moins de complications par rapport aux procédures chirurgicales conventionnelles.

On estime que l’Amérique du Nord occupe la position dominante sur le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement, en raison de l’apparition croissante de troubles du ronflement dans la région. Par exemple, selon l’American Sleep Foundation 2017, on estime qu’environ 90 millions d’Américains sont touchés par l’un ou l’autre des troubles respiratoires entraînant le ronflement. En conséquence, l’augmentation de l’incidence du ronflement devrait augmenter la demande pour ses dispositifs et son traitement, alimentant le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison du nombre croissant de personnes souffrant d’obésité et de maladies respiratoires, ce qui entraînera une augmentation de la croissance du marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement au cours de la période de prévision.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement, citons Apnea Sciences Corporation, Pure Sleep Company, SomnoMed Ltd., Airway Management, Inc., Theravent, Inc., Tomed Dr. Toussaint Gmbh, Glaxosmithkline Plc et Meditas Ltd. ., entre autres.

