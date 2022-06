Taille du marché des diagnostics vétérinaires au point de service 2022, principaux acteurs clés, tendances, demande 2028

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché des diagnostics vétérinaires au point de service et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage du secteur, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, etc.

Un vétérinaire ou un chirurgien vétérinaire étudie la médecine vétérinaire en traitant des animaux non humains souffrant de maladies, de handicaps et d’accidents. Les troubles de santé et les maladies des chiens, du bétail et d’autres espèces sont diagnostiqués, traités et étudiés par les vétérinaires. Les vétérinaires soignent les maladies et les accidents, effectuent des travaux dentaires et des opérations chirurgicales et médicales, et vaccinent les animaux contre les maladies.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude comprennent

• Zoetis, Inc.

• IDEXX Laboratories, Inc. (États-Unis),

• Société Heska

• Virbac

• Thermo Fisher Scientific, Inc.

• Eurolyser Diagnostica GmbH

• Société d’équipement Woodley

• Laboratoires Randox LTD.

• AniPOC, Ltd.

• Carestream Health, Inc.

La recherche de pointe sur le marché Diagnostic vétérinaire au point de service, qui est une analyse détaillée de l’espace commercial comprenant les tendances actuelles du marché, le contexte concurrentiel et la taille du marché. Encerclant un ou plusieurs paramètres parmi l’analyse du produit, le potentiel d’application et les stratégies de croissance mondiales et régionales.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché des diagnostics vétérinaires au point de service est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, du type d’animal, de l’utilisateur final et de l’application. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en consommables, instruments. Sur la base de la technologie, le marché est classé comme immunodiagnostic, biochimie clinique, diagnostic moléculaire, hématologie, analyse d’urine, autres technologies. Basé sur le type d’animal, le marché est segmenté en animaux de compagnie, animaux d’élevage. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est classé comme cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires et instituts universitaires, établissements de soins à domicile. Sur la base de l’application, le marché est classé comme pathologie clinique, bactériologie, virologie, parasitologie, autres applications

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché Diagnostic vétérinaire au point de service en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des diagnostics vétérinaires au point de service par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

