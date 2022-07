Taille du marché des diagnostics de volaille 2022-part de l’industrie, croissance, opportunités et défis 2029

Le marché des diagnostics de volaille devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,13 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des diagnostics de volaille fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché du diagnostic avicole.

Ce rapport contient des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l'industrie de l'industrie des diagnostics de volaille et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques.

Principaux acteurs clés :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du diagnostic de la volaille sont Zoetis., QIAGEN, BioChek, BIONEER CORPORATION., Thermo Fisher Scientific Inc., Genetics Society of America, MEGACOR GmbH, IDEXX Europe BV, Fintech., Affinitech Co., Ltd. ., BIONOTE Co., LTD., GD Animal Health et Boehringer Ingelheim International GmbH, entre autres.

Aperçu du marché mondial des diagnostics de volaille:

Le diagnostic de la volaille fait référence au type de technique utilisée pour identifier diverses maladies présentes chez la volaille. La technique se compose d’oiseaux aquatiques, de dindes, de poulets, de canards et d’autres oiseaux. De nombreuses maladies sont observées chez les oiseaux telles que la grippe aviaire, la mycoplasmose aviaire, la salmonellose aviaire et la bronchite infectieuse, entre autres.

L’augmentation des épidémies de maladies chez les volailles à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des diagnostics pour volailles. L’émergence de portails d’information sur la santé animale spécifiquement dans les économies développées et l’augmentation des initiatives du gouvernement et des associations de protection des animaux accélèrent la croissance du marché. La montée des préoccupations concernant la sécurité alimentaire et l’augmentation de la consommation de produits d’origine animale influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et le revenu disponible élevé affectent positivement le marché du diagnostic avicole. En outre, le développement des diagnostics offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport d’étude de marché sur les diagnostics de volaille donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de la meilleure qualité. Et pour atteindre le même objectif, chaque sujet majeur de l’analyse des études de marché, allant de la définition du marché à la segmentation du marché, en passant par l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche de premier ordre, a été pris en compte. De plus, le rapport sur le marché de l’industrie des diagnostics de volaille a été élaboré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Étendue du marché mondial des diagnostics de volaille et taille du marché

Le marché du diagnostic avicole est segmenté en fonction du type de test, du type de service et du type de maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de test, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en ELISA (test de sorbant lié à une enzyme), PCR (tests de réaction en chaîne par polymérase) et autres.

Sur la base du type de maladie, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en salmonellose aviaire, grippe aviaire, maladie de Newcastle, mycoplasmose aviaire, bronchite infectieuse, bursite infectieuse, pasteurellose aviaire, encéphalomyélite aviaire, réovirus aviaire et anémie du poulet.

Sur la base du type de service, le marché du diagnostic avicole est segmenté en bactériologie, parasitologie et virologie.

