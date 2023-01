Taille du marché des déodorants en Amérique latine dans le monde avec un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

» Le rapport d’étude gagnant sur le marché des déodorants en Amérique latine prend en compte des paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche. Ce rapport commercial comprend des estimations du taux de croissance annuel composé (CAGR ) en % de valeur pour la période de prévision qui aidera le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Pour obtenir un rapport de marché détaillé, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment. Le rapport de classe mondiale sur le marché des déodorants en Amérique latine offre une valeur TCAC fluctuations au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché.

Analyse et taille du marché des déodorants en Amérique latine

Les déodorants sont des produits parfumés utilisés pour transformer la croissance bactérienne du corps humain en une odeur fraîche qui se développe dans l’odeur corporelle. La sensibilisation accrue aux bienfaits thérapeutiques du parfum et l’augmentation des produits innovants par les principaux acteurs du marché sont quelques aspects qui renforcent la demande de déodorants à base de plantes et biologiques à l’échelle mondiale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des déodorants était évalué à 2806,09 millions USD en 2022 et devrait atteindre 6800,28 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 11,70% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des déodorants en Amérique latine

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits (spray, crèmes, roll-on, autres), matériel d’emballage (métal, plastique, autres), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, pharmacies et drogueries, vente au détail en ligne, autres), utilisateur final (hommes, femmes , Autres) Pays couverts Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique latine Acteurs du marché couverts Procter & Gamble (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Coty Inc. (États-Unis), Kao Corporation (Japon), Beiersdorf (Allemagne), Groupes L’Oréal (France), The Avon Company (Royaume-Uni), L’Occitane International SA (France), Speick Naturkosmetik (Allemagne), Weleda (Suisse) Laverana GmbH & Co. KG (Allemagne), EO Products. (États-Unis), Lavanila (États-Unis), REVLON (États-Unis), Estée Lauder Companies (États-Unis), Calvin Klein (États-Unis), Burberry (Royaume-Uni), Dior (France), Giorgio Armani SpA (Italie) Opportunités de marché Les grandes marques développent des parfums selon le choix du consommateur

Augmentation de l’introduction de nouveaux produits déodorants

Définition du marché

Un déodorant est une substance qui est appliquée sur le corps pour prévenir les odeurs corporelles dues à la dégradation bactérienne de la transpiration, par exemple dans l’aine, les aisselles ou les pieds. Une sous-classe de déodorants, appelés antisudorifiques, empêche la transpiration normale en bloquant les glandes sudoripares. Les antisudorifiques sont utilisés sur une plus large gamme de parties du corps à n’importe quel endroit où la transpiration serait dangereuse ou gênante, car la transpiration indésirable peut interférer avec la vision, le confort et la prise en main.

Dynamique du marché des déodorants en Amérique latine

Conducteurs

Augmentation de la demande de produits à base biologique

L’hygiène personnelle prend une importance considérable sur le marché global en raison du besoin accru de produits naturels et biologiques, ce qui a également considérablement augmenté la demande de déodorants à base biologique. L’utilisation de déodorants à base de produits chimiques a entraîné des allergies cutanées et des effets indésirables en raison desquels la demande pour le produit déodorant à base de produits biologiques a augmenté. Aujourd’hui, les soins personnels sont devenus plus importants pour les gens, ce qui a stimulé la popularité des produits naturels.

Augmentation de l’introduction de nouveaux produits déodorants

Au cours des dernières années, les femmes n’avaient pas suffisamment de choix pour explorer les différents types de parfums, parfums et déodorants qui leur étaient assignés. L’augmentation de la population a forcé la société de déodorants à penser à cela dans d’autres perceptions en raison des préférences croissantes des choix chez les femmes. L’introduction de nouveaux produits et de leurs types augmente les options de choix et augmente les ventes de déodorants qui devraient stimuler la croissance du marché.

Des opportunités

Les grandes marques développent des parfums selon le choix du consommateur

Des marques renommées développent des déodorants en fonction des préférences et des goûts des utilisateurs finaux. Par exemple, les grandes marques ciblent le segment masculin en introduisant des parfums plus masculins et plus forts. De ce fait, les déodorants plus hespéridés, boisés et ambrés s’adressent progressivement aux consommateurs masculins. De plus, les marques développent normalement des notes orientales et florales pour cibler les consommatrices du monde entier.

Lancement de produit fulgurant

Les lancements de produits en plein essor et les autres innovations des principaux acteurs du marché offrent en outre diverses opportunités de croissance sur le marché. Par exemple, la marque Unilever, REXONA, a lancé la ligne de déodorants en mai 2018, avec un nouveau look pour le sport, notamment le football. Il s’agit d’une gamme en édition limitée, qui fonctionne en spray compressé, en stick, en aérosol et en roll-on.

