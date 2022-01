Taille du marché des déodorants en Amérique latine 2022-2028 Part de l’industrie, analyse de la croissance, demande régionale et

Le rapport sur le marché des déodorants en Amérique latine de classe mondiale donne les valeurs du TCAC ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique. Une méthode de recherche transparente réalisée avec les bons outils et techniques rend ce rapport d’étude de marché de classe mondiale. Cette étude de marché aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision. Ce rapport de marché aide en donnant des informations exploitables sur le marché et une analyse complète du marché. La méthodologie de recherche clé utilisée dans le rapport sur le marché universel des déodorants en Amérique latine par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie).

Le marché des déodorants en Amérique latine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 879,41 millions d’euros d’ici 2027. La demande croissante d’ingrédients naturels dans les produits déodorants est le moteur de la croissance du marché en Amérique latine.

Analyse concurrentielle : marché mondial des déodorants en Amérique latine

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Church & Dwight Co., Inc, Wipro Enterprises, Colgate-Palmolive Company, COTY INC, L’Oréal International, REVLON, Godrej Industries Limited, Estée Lauder Inc, Procter & Gamble, Henkel AG & Co. KGaA, Beiersdorf AG, Unilever, New Avon Company, Kao Corporation, Gianni Versace Srl, Weleda, Elsa, EO Products, CavinKare Group, SA Designer Parfums Ltd., CRYSTAL, Lion Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Faits saillants du rapport :

Changement de la dynamique de l’industrie

Segmentation approfondie du marché des déodorants en Amérique latine

Taille historique, actuelle et projetée de l’industrie Tendances récentes de l’industrie

Paysage clé de la concurrence

Prévisions des perspectives de croissance jusqu’aux prévisions (2022-2027)

Stratégies pour les acteurs clés et offres de produits

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Probabilités d’importation et d’exportation, évolutions des résultats des ventes et prévisions de génération de revenus.

