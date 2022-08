Taille du marché des déchets en énergie, croissance, tendances, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, demande, scénario commercial et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial valorisation énergétique des déchets représentera 54,16 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’urbanisation et à l’industrialisation rapides des économies en développement, ainsi qu’à la demande croissante de sources d’énergie plus propres. L’adoption croissante des sources d’énergie renouvelables dans les secteurs de l’industrie et des transports devrait stimuler la croissance du marché des déchets en énergie. Le besoin croissant d’une vie urbaine durable et la minimisation de la dépendance à l’égard de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles devraient alimenter la demande du système au cours de la période de prévision.

La disponibilité limitée des sites d’enfouissement et la croissance constante des villes ont accru l’adoption des technologies de valorisation énergétique des déchets. Les initiatives croissantes du gouvernement, telles que la mise en œuvre de mesures strictes de contrôle des émissions, l’augmentation des investissements pour le développement d’installations de valorisation énergétique des déchets technologiquement avancées, l’imposition d’une décharge ou d’une taxe sur le carbone, sont les plus susceptibles de propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques des usines, tels que les innovations dans la conception des combustions et des chaudières, l’expansion des déchets en installations énergétiques ou les améliorations des systèmes de récupération des métaux, sont les plus susceptibles de propulser opportunités de croissance pour l’industrie.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial Waste to Energy à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que Suez, Hitachi Zosen Inova AG, China Everbright International Limited, Covanta, Waste Management Inc., Veolia, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Xcel Energy Inc., Ramboll Group A/S et Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., entre autres , ainsi que de nouveaux entrants sur le marché. L’analyse concurrentielle comprend également une analyse régionale des principales régions géographiques. Le rapport couvre des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des déchets en énergie sur la base de la technologie et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Technologie biologique

Usines de biogaz

gaz d’enfouissement

Fermentation

Technologie thermique

Pyrolyse

Incinération

Gazéification

Technologie physique

Table des matières :

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial Waste to Energy, ainsi qu’un aperçu complet du marché, la portée du marché, les offres de produits , et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Au chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché en fonction du type de produit et de l’application.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

