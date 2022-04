Taille du marché des couches pour adultes, part, opportunité de revenus, analyse concurrentielle et prévisions 2022-2030 | Abena Uk Ltd (Royaume-Uni), | (TCAC) de 7,8 %

Le marché mondial des couches pour adultes croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Les couches pour adultes sont les couches utilisées pour soutenir l’incontinence des adultes. Les clients souffrant de problèmes de santé anormaux comme l’incontinence, la diarrhée, les troubles de la mobilité ou la démence et d’autres problèmes de vessie utilisent des couches pour adultes.

Le nombre croissant de femmes au travail, l’augmentation de la population gériatrique, l’introduction de couches biodégradables et les préoccupations croissantes concernant l’hygiène personnelle sont les principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché mondial des couches pour adultes. La population gériatrique mondiale devrait atteindre 2,1 milliards d’ici 2050. Ainsi, avec la croissance démographique, le besoin de couches pour adultes augmentera automatiquement. Ces facteurs peuvent générer des opportunités prometteuses pour les acteurs du marché et les investisseurs. De plus, le secteur de la santé, l’urbanisation et les problèmes croissants d’incontinence urinaire dans la population gériatrique sont les autres facteurs qui influencent la croissance du marché mondial des couches pour adultes.

Les fabricants ont improvisé pour que leurs produits se démarquent sur le marché. Le marché mondial des couches a connu diverses innovations liées à la qualité des produits et aux matériaux en tissu. Prevail, un acteur de premier plan sur le marché mondial des couches pour adultes, fait la publicité de ses produits en fonction de leur qualité. L’entreprise garantit que les couches sont fabriquées avec un tissu extérieur doux qui s’adapte confortablement au corps. Une telle innovation renforce la croissance du marché.

De plus, les progrès technologiques stimuleront davantage la croissance du marché. Ontex, un groupe international d’hygiène personnelle, travaille sur le développement d’une couche intelligente qui contiendrait un capteur imprimé et un émetteur. Le capteur et les transmetteurs permettront de vérifier le niveau de saturation et d’éviter les risques de fuite. De telles technologies sont développées pour aider les gardiens à surmonter les défis. Ces innovations contribuent à la croissance du marché mondial des couches pour adultes.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique détient la part maximale du marché mondial des couches pour adultes. En outre, le Japon devrait connaître une forte augmentation de la demande, en raison d’une importante population gériatrique.

Le marché des couches pour adultes devrait connaître une croissance significative en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante des couches pour adultes et de la croissance de la population gériatrique aux États-Unis et au Canada. En dehors de cela, les problèmes de santé liés aux toilettes publiques peuvent alimenter la demande de couches pour adultes.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a reflété la nécessité de veiller à l’hygiène. L’épidémie de COVID-19 a obligé les gens à éviter les endroits et les produits qui nécessitent un contact physique. Les gens ont commencé à utiliser des couches pour éviter d’aller aux toilettes publiques pendant le voyage. De plus, avec l’émergence de COVID-19, diverses marques ont commencé à introduire les produits qui conduisent à une énorme concurrence sur le marché. Cela a conduit à un changement majeur de consommation dans les pays en développement, car les consommateurs avaient de nombreux choix à faible coût.

Segments de marché clés

Par canal de distribution

Boutique hors ligne

Boutique en ligne

Par type de produit

Type de pantalon

Type de tampon

Type de bande

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Principaux acteurs du marché

Abena Uk Ltd (Royaume-Uni)

Principales entreprises commerciales (États-Unis)

Choiceshops Ltd. (Vivactive) (Royaume-Uni)

Tykables (Royaume-Uni)

Rearz Inc (Canada)

Produits de santé, Inc (États-Unis)

Drylock Technologies (Europe)

Kimberly-Clark Corporation (États-Unis)

Chiaus (Fujian) Industrial Development Co., Ltd (Chine)

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

