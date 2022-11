Taille du marché des cosmétiques, part, potentiel de croissance, idées de développement, principaux fabricants, analyse et prévisions de l’industrie 2029

Un rapport exceptionnel sur le marché des cosmétiques est parfaitement analysé sur la base de nombreuses régions. Dans ce rapport, l’aperçu de l’entreprise, la présence géographique, le portefeuille de produits et les développements récents sont pris en compte pour étudier les profils des entreprises. Le paysage concurrentiel de ce rapport sur l’industrie couvre le profil stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences et stratégies de base. Le rapport met à disposition les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. Selon le document marketing de Cosmetics Market, le marché mondial devrait connaître un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision.

Avec une utilisation appropriée des modèles de meilleures pratiques et une méthode de recherche brillante, un excellent rapport sur le marché des cosmétiques est généré qui aide les entreprises à découvrir les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. La transformación en el panorama del mercado se analiza en el informe comercial, que se observa principalmente debido a los movimientos de jugadores clave o marcas que incluyen desarrollos, lanzamientos de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones que a su vez cambian la visión global de l’industrie. . Les entreprises peuvent se fier en toute confiance aux informations mentionnées dans le meilleur rapport sur le marché des cosmétiques, car elles ne proviennent que de ressources authentiques et précieuses.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des cosmétiques

Le marché mondial des cosmétiques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. 2029 et devrait atteindre 377 243,22 millions de dollars d’ici 2029.

Les cosmétiques sont utilisés pour améliorer la beauté et l’apparence physique d’un personnage. Principalement, ces produits cosmétiques sont fabriqués à partir de sources artificielles. Le but des produits cosmétiques est principalement destiné au nettoyage externe, aux parfums , au changement d’apparence, à la correction des odeurs corporelles, à la protection de la peau et au conditionnement, entre autres. Allant des antisudorifiques, parfums, maquillage et shampoings aux savons, crèmes solaires et dentifrices, les cosmétiques et les produits de soins personnels jouent un rôle essentiel à toutes les étapes de la vie d’un consommateur.

Par exemple,

En novembre 2021, The Estée Lauder Companies Inc. a annoncé le partenariat avec la Florida A&M University pour un nouveau programme de talents et de développement visant à former la prochaine génération de leaders de la beauté noire dans le Travel Retail. Ce développement était conforme à l’engagement de l’entreprise envers l’équité raciale. Cela a permis à l’entreprise de créer un programme exclusif de stages et de bourses avec la Florida A&M University.

En novembre 2021, Procter & Gamble a annoncé l’accord d’acquisition de la marque indépendante de soins de la peau Farmacy Beauty. Avec cette acquisition, la société souhaite doubler les produits de soins de la peau qu’elle propose sur le marché. L’entreprise visait à rafraîchir la population plus âgée en raison de son portefeuille de marques.

Portée du marché et marché mondial des cosmétiques

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des cosmétiques sont Procter & Gamble, L’Oréal SA, The Estee Lauder Companies Inc., Coty Inc., Shiseido Company, Limited, Colgate-Palmolive Company, Kao Corporation, Beiersdorf Group, Unilever, Amorepacific, Johnson & Johnson Services, Inc., Revlon, Inc., LMVH, Oriflame Cosmetics Global SA, Espa, Henkel AG & Co. KGaA, Mary Kay, Natura&Co, CHANEL et KOSÉ Corporation, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des cosmétiques et taille du marché

Le marché mondial des cosmétiques est segmenté en fonction du type de produit, de la nature, de la catégorie, du type d’emballage, du canal de distribution et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en soins de la peau, soins capillaires, parfums, maquillage et autres. En 2022, le segment des soins de la peau devrait dominer le marché, car les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la santé de leur peau. Les médias sociaux ont également joué un rôle important dans la publicité des marques de soins de la peau.

Sur la base de la nature, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en organique et inorganique. En 2022, le segment inorganique devrait dominer le marché car ces produits sont très affectifs. Les couleurs de cheveux, les crèmes anti-acné, les crèmes anti-rides et divers autres produits sont fabriqués avec des ingrédients inorganiques pour améliorer leur résultat.

Sur la base de la catégorie, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en produit de masse, produit haut de gamme et produit professionnel. En 2022, le segment des produits de masse devrait dominer le marché en raison de la présence d’une large gamme de produits, d’un réseau de distribution et de prix abordables. Les produits cosmétiques sont fabriqués en masse en raison de la demande croissante du marché.

Sur la base du type d’emballage, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en bouteilles et pots, tubes, récipients, sachets, sticks, pompes et distributeurs, blisters et bandes et bombes aérosols. En 2022, le segment des bouteilles et des pots devrait dominer le marché, car une grande partie des produits sont généralement emballés dans un pot ou une bouteille. Les pots sont bons pour les produits qui peuvent ne pas bien se verser ou qu’un client peut ne pas vouloir acheter en grandes portions, car les pots sont disponibles dans un large éventail de tailles. Les bouteilles conviennent aux produits liquides que le consommateur souhaite distribuer par une certaine méthode (pompe, pulvérisateur) et dont il souhaite des volumes plus importants.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en hors ligne et en ligne. En 2022, le segment hors ligne devrait dominer le marché car il s’agit d’une forme traditionnelle de canal de distribution axé sur les briques et le mortier, avec ses ventes dans les supermarchés, les magasins spécialisés, les pharmacies et les salons. Les clients peuvent obtenir un large éventail d’options, de suggestions et d’échantillons dans ces magasins qui améliorent leur prise de décision.

Sur la base de l’application, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en femmes et en hommes. En 2022, le segment des femmes devrait dominer le marché car le marché des cosmétiques est fortement centré sur les femmes avec une large gamme de produits disponibles pour les femmes.

