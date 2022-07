Taille du marché des cosmétiques Part de l’industrie mondiale, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial des cosmétiques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. 2029 et devrait atteindre 377 243,22 millions de dollars d’ici 2029.

Les cosmétiques sont utilisés pour améliorer la beauté et l’apparence physique d’un personnage. Ces produits cosmétiques sont principalement fabriqués à partir de sources artificielles. Le but des produits cosmétiques est principalement destiné au nettoyage externe, à la parfumerie, au changement d’apparence, à la correction des odeurs corporelles, à la protection de la peau, au conditionnement, entre autres. Des antisudorifiques, parfums, maquillages et shampoings aux savons, crèmes solaires et dentifrices, les cosmétiques et les produits de soins personnels jouent un rôle essentiel à chaque étape de la vie d’un consommateur.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché mondial des cosmétiques sont la sensibilisation croissante à la routine de soins de la peau, l’image de marque innovante des produits et les stratégies publicitaires. Les développements croissants dans le domaine des cosmétiques durables créent des opportunités de croissance du marché. Cependant, la prise de conscience croissante des effets secondaires des produits chimiques de synthèse constitue un obstacle majeur à la croissance du marché. Le mouvement croissant des consommateurs pour la transparence et la traçabilité des ingrédients utilisés dans les produits constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

