Le marché mondial des cosmétiques halal devrait atteindre 66,33 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché est stimulé par le nombre croissant de musulmans dans le monde. Les musulmans représentent environ 25% de la population mondiale. Une augmentation des préoccupations en matière de santé chez les consommateurs après l’utilisation de produits cosmétiques alimente le besoin de produits cosmétiques spéciaux, ce qui stimule le marché des produits cosmétiques halal. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs musulmans à leurs obligations religieuses a également contribué à la demande croissante de produits cosmétiques certifiés halal.

La section paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et de services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, transactions d’entreprises et gouvernements, accords et lancements de produits.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

Le rapport projette le taux de croissance des principaux segments de marché pour les années à venir en étudiant le scénario de marché actuel, les performances passées, le ratio de demande et d’offre, la production et la consommation, les revenus, les défis et les opportunités de croissance sur le marché. La segmentation donnée dans l’étude vise à aider les lecteurs à identifier les domaines d’investissement prometteurs et à aider les entreprises à formuler de meilleures stratégies commerciales pour atteindre leurs objectifs souhaités.

L’étude analyse également les aspects cruciaux du marché, y compris la R & D, les lancements de produits et les promotions de marques, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises et le modèle de croissance aux niveaux régional et mondial. Le rapport offre une évaluation approfondie de facteurs tels que le coût, la capacité, les taux de production et de consommation, les revenus bruts, la marge bénéficiaire, le ratio de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, la part de marché, la taille du marché et les tendances du marché.

Le rapport discute en détail des initiatives stratégiques entreprises par des entreprises clés telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques pour acquérir une base solide sur le marché. Les principales entreprises opérant sur le marché sont profilées sur la base de la vue d’ensemble de l’entreprise, de la situation financière, de la position sur le marché mondial et régional, de la capacité de production et de fabrication, des marges bénéficiaires brutes et des plans d’expansion commerciale.

Principaux participants :

Les principaux participants comprennent MMA Bio Lab Sdn Bhd, Talent Cosmetic Co., Ltd., PHB Ethical Beauty, Ivy Beauty Corporation Sdn Bhd, The Halal Cosmetics Company, Sampure Minerals, INIKA, Amara Cosmetics, Inc., Clara International et Martha Tilaar Group, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Une population musulmane croissante dans le monde, ainsi qu’un revenu disponible de plus en plus élevé, augmentent la demande de produits de soins capillaires halal. La raison principale en est les obligations envers la religion et la sensibilisation aux produits éthiques. La popularité croissante de ce produit parmi la population masculine favorise également la croissance.

Les produits cosmétiques halal doivent être étiquetés conformément à l’exigence d’étiquetage prescrite par les organismes de réglementation des pays respectifs. L’étiquette du produit doit porter un logo halal et refléter avec précision les ingrédients du produit afin d’aider le consommateur dans sa décision ainsi que dans la consommation du produit. Tout le texte, les illustrations et sa publicité doivent être conformes à la loi islamique et à la culture locale.

Le segment en ligne a dominé le marché des cosmétiques halal en raison de la pénétration croissante d’Internet et des smartphones dans les pays musulmans en développement. Le secteur du commerce électronique tente de se diversifier et de couvrir autant que possible pour stimuler ses ventes. Le marché en ligne connaît une croissance due à l’influence de maquilleurs populaires et blogueurs YouTube laissant une énorme empreinte sur les médias sociaux.

Le marché du Moyen-Orient devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide en 2019. Les règles gouvernementales favorables dans les pays du CCG stimulent le marché des cosmétiques halal. La population croissante dans les pays du Moyen-Orient est le moteur du marché global. Les acteurs mondiaux développent leurs activités au Moyen-Orient pour répondre à la demande croissante de ces produits.

Segmentation du marché :

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Produits de soins personnels

Cosmétiques de couleur

Parfums

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Soins capillaires

Soins de la peau

Soins du visage

Autrui

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

En ligne

Hors-ligne

Le rapport étudie les modes de consommation des régions mentionnées ainsi que l’estimation de l’augmentation du taux de consommation tout au long de la période de prévision. Il examine en outre les exportations et les importations, la demande des consommateurs, les tendances clés, le cadre réglementaire, les facteurs macro et microéconomiques et la présence d’acteurs clés dans chaque région. La section d’analyse régionale couvre également l’analyse par pays pour offrir une meilleure compréhension du marché.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis

Europe Royaume-Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique Latine Brésil



Identifier les principaux moteurs, défis et tactiques d’affaires adoptés :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché des cosmétiques halal ainsi que des facteurs intégraux de l’augmentation de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des multiples applications, domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis négligeant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour une commercialisation réussie du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs, marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

