Taille du marché des consoles de jeu, part, défis futurs, revenus, demande, croissance de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Acteurs du marché couverts

Sony Corporation (Japon), Microsoft (États-Unis), Nintendo (Japon), Logitech (Suisse), Valve Corporation (États-Unis), NVIDIA Corporation (États-Unis), PlayJam (Royaume-Uni), BlueStacks (États-Unis), Sega (Japon) Atari Inc. , (États-Unis), Bandai Namco Studios Inc. (Japon), Bay Tek Entertainment Inc. (États-Unis), Capcom Co. Ltd. (Japon), CXC Simulations (États-Unis), D-BOX Technologies Inc. (Canada). Advanced Micro Devices (États-Unis), IBM (États-Unis), Tencent (Chine), Paperspace (États-Unis), Activision (États-Unis), Ubitus KK (Taïwan), Playkey (États-Unis), LP Technologies LLC (Russie), Hatch Ltd., ( Finlande) et Blacknut (France)