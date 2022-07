Taille du marché des connecteurs haut débit d’une valeur de 5 658,42 millions de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 8,3 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Prévisions du marché des connecteurs haut débit jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit et application», le marché était évalué à 3 037,65 millions de dollars américains en 2019 et est projeté atteindre 5 658,42 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,3 % de 2020 à 2027.

Les connecteurs haut débit ont un énorme potentiel sur le marché de l’informatique et des réseaux 5G, car la technologie est utilisée pour une large gamme de produits, tels que les modems informatiques et réseau 5G et l’antenne 5G. L’adoption croissante de la 5G dans les pays développés et en développement améliore les services Internet et stimule la demande d’appareils compatibles. La croissance significative du marché des appareils basés sur la 5G augmente la demande de connecteurs haute vitesse prenant en charge la 5G. Selon Cisco, la 5G offrirait une vitesse 13 fois supérieure à la connexion mobile moyenne et aiderait le marché des services Internet à se développer. AT&T, une marque de télécommunications en Amérique du Nord, propose déjà des services 5G dans 21 villes des États-Unis et fournira bientôt des services dans tout le pays. Les développements croissants des services Internet, tels que 5G, 4G, VoLTE et LTE, créent une opportunité pour le marché des connecteurs haut débit de se développer dans les années à venir. Le connecteur haute vitesse est adopté dans les smartphones prenant en charge la 5G, les RF haute vitesse et les appareils sans fil. La technologie avancée offre divers avantages tels que des performances améliorées, une taille compacte et une fiabilité assurée à faible coût. Les acteurs du marché proposent des solutions avancées pour une vitesse et des performances améliorées.

Aperçu du marché des connecteurs haut débit

Le renforcement des infrastructures de communication et de mise en réseau est devenu nécessaire pour chaque nation afin d’améliorer sa connectivité avec le monde pour une meilleure croissance économique et des activités de communication internationales. Par conséquent, chaque pays est concerné et désireux de déployer des solutions avancées de connectivité à haut débit telles que les câbles à fibres optiques, les connecteurs à haut débit et d’autres aides à la communication. De plus, le connecteur haute vitesse joue un rôle majeur dans les solutions de connectivité pour former une connexion stable et fiable pour les systèmes connectés. La croissance significative de l’économie des pays en développement soutient le développement du secteur des semi-conducteurs. De plus, le nombre croissant d’acteurs nationaux et internationaux opérant sur le marché des connecteurs haut débit stimule la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2020, Yamaichi, l’une des principales entreprises de fabrication de connecteurs, a étendu sa présence et sa capacité de production en Europe. L’entreprise a agrandi l’installation de production pour augmenter la production avec la dernière technologie Industrie 4.0 pour la production automatisée. De même, en janvier 2018, une société basée aux États-Unis, Amphenol Corporation, a étendu sa présence à Singapour et en Asie en acquérant FCI Asia Pte Ltd (FCI). Grâce à cela, la société a augmenté son service et son assistance pour les marchés finaux asiatiques.

L’émergence de la crise du COVID-19 crée d’énormes perturbations dans diverses industries, telles que l’électronique et les semi-conducteurs. Chaque phase du modèle d’entreprise, comme la fabrication, les dépenses en capital, la R&D, la demande, la chaîne d’approvisionnement, les décisions de production et les fusions et acquisitions (M&A), connaît des changements radicaux. Au cours des derniers mois, l’épidémie de COVID-19 a mis à rude épreuve l’électronique et les fabricants dans l’élaboration de stratégies. Les perturbations de l’approvisionnement en matières premières, la fermeture temporaire d’unités de fabrication, le financement limité et la faible demande des clients ont nui à la fabrication de produits électroniques et de semi-conducteurs. Selon l’Electronic Components Industry Association (ECIA), l’émergence du COVID-19 a mis en évidence des retards dans les lancements de produits, des perturbations dans les événements de la chaîne d’approvisionnement et d’autres activités de l’industrie. Plusieurs fabricants ont temporairement arrêté les unités de fabrication en raison d’une moindre demande pour les produits en raison des mesures de confinement et des ressources de fabrication limitées. De plus, les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, y compris les connecteurs, connaissent des retards importants dans les délais de livraison, ce qui entrave la chaîne d’approvisionnement. Tous ces facteurs freinent la croissance du marché des connecteurs haut débit.

SAMTEC, Inc. ; Molex, LLC ; TE Connectivity Ltd. ; Hirose Electric Co., Ltd. ; Yamaichi Electronics Co., Ltd. ; Neoconix, Inc. ; Fujitsu Limited ; Société OMRON ; IMS Connector Systems GmbH ; et OUPIIN ENTERPRISE CO., LTD font partie des principales sociétés opérant sur le marché des connecteurs haute vitesse.

