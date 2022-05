Taille du marché des comprimés effervescents, part, facteurs de croissance, principaux leaders, stratégie de développement, tendances futures, analyse historique | Bayer AG, CHIESI SAS, Hermes Pharma, Perrigo Company plc

DBMR a ajouté un document de recherche complet de plus de 350 pages sur le « marché mondial des comprimés effervescents »Share, Size, Industry Report’ avec des informations détaillées sur les facteurs et les stratégies de croissance. Le rapport Comprimé effervescent a été structuré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Des faits et des chiffres stratégiquement analysés sur le marché et des informations commerciales pointues couvertes dans ce rapport d’analyse de l’industrie seraient un aspect clé de la croissance durable de l’entreprise. Le rapport offre une connaissance et des informations inébranlables sur la révolution du paysage du marché, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures ou ce que le marché attend, l’environnement concurrentiel et les stratégies à planifier pour surpasser les concurrents.

Le marché des comprimés effervescents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2028 et devrait atteindre 14 378,08 millions USD. d’ici 2028. L’implication croissante du flux de travail des comprimés effervescents, le scénario bio bancaire tendance et l’augmentation de l’externalisation des comprimés effervescents sont les principaux moteurs du marché mondial des comprimés effervescents.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des comprimés effervescents

Les comprimés effervescents sont des comprimés destinés à se dissoudre dans l’eau et à libérer du dioxyde de carbone. Ces comprimés sont fabriqués en comprimant les ingrédients composants en une masse dense, qui est emballée dans un récipient hermétique ou un blister. Lorsque les gens veulent les utiliser, les comprimés peuvent être jetés dans de l’eau ou un autre liquide pour faire une solution.

Segmentation clé :

Par produits (médicaments, suppléments)

Par méthodes (méthodes sèches, granulation humide), type (prescription, en vente libre)

Par indication (diurétiques, gestion de la douleur, troubles gastriques, maladies respiratoires, autres), type de population (enfants, adultes)

Par application (produits dentaires, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Par canal de distribution (Pharmacies de détail, Drug Store, E-Commerce, Hypermarchés & Supermarchés, Autres)

Principaux fabricants du marché des comprimés effervescents:

Bayer AG

CHIESI SAS

Hermès Pharma

Perrigo Company plc

GlaxoSmithKline plc.

Dietpharm, S. G.

Biopharma Pvt. Ltd.

Bliss GVS Pharma Limitée

SCITECH

Alpex

Portée du marché mondial des comprimés effervescents et taille du marché

Le marché mondial des comprimés effervescents est classé en six segments notables basés sur les produits, les méthodes, le type, l’indication, l’application, le type de population, l’utilisateur final, le canal de distribution.

Sur la base des produits, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté en médicaments et suppléments. En 2021, le segment des suppléments détient la part de marché la plus élevée. D’autres médicaments sont segmentés en analgésiques et antiacides, tandis que les médicaments sont sous-segmentés en vitamines et minéraux.

Sur la base de la méthode, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté en méthodes sèches et granulation humide. En 2021, la granulation humide détient la part de marché la plus élevée car le processus est plus simple que l’autre méthode.

Sur la base du type, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté en vente libre et sur ordonnance. En 2021, le segment en vente libre devrait dominer le marché mondial des comprimés effervescents avec la part la plus élevée, car ils sont très actifs sur le marché émergent et le processus d’achat est facile.

Sur la base de l’indication, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté en diurétiques, gestion de la douleur, troubles gastriques, maladies respiratoires et autres. En 2021, le segment de la gestion de la douleur détient la part de marché la plus élevée car il procure un soulagement instantané et une absorbabilité plus rapide.

Sur la base du type de population, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté pour les enfants et les adultes. En 2021, le segment des adultes détient la part de marché la plus élevée, car ces tablettes sont plus populaires chez les adultes que les autres générations.

Sur la base de l’application, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté en produits dentaires, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques et autres. En 2021, le segment pharmaceutique détient la part de marché la plus élevée avec l’adaptation croissante des comprimés effervescents dans les soins de santé et les médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins de santé à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux détient la part de marché la plus élevée en raison de la présence de médicaments en vente libre et sur ordonnance.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des comprimés effervescents est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies, commerce électronique, hypermarchés et supermarchés, autres. En 2021, le segment des pharmacies de détail détient la part de marché la plus élevée car ils ont toutes les variétés et le goût des comprimés effervescents.

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique