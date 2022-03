Taille du marché des composites à fibres continues, croissance de l’industrie, chiffre d’affaires, scénario de marché COVID-19, opportunité et stratégies d’expansion de l’industrie jusqu’en 2027

Le marché mondial des composites à fibres continues devrait atteindre 3 315,0 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des composites à fibres continues connaît une croissance rapide attribuée à la demande croissante de matériaux légers pour les applications industrielles. Le composite thermoplastique renforcé de fibres continues est considéré comme une technologie essentielle pour la production d’automobiles, d’avions et de machines durables dans les années à venir, offrant un taux de fabrication accru de pièces/composants robustes et légers avec la possibilité d’être fixés sans attaches/trous dans assemblages soudés économiques.

La demande de composites à fibres continues dans la construction aéronautique est un facteur important pour stimuler la demande du marché des composites à fibres continues. Un pourcentage important du produit est déployé dans la production de structures d’avions, notamment des Boeing 737-800 ou des Airbus A320 qui sont fabriqués à partir de fibres de verre, de carbone et d’aramide. Le principal constituant de la matrice composite à fibres continues est un plastique à faible résistance et rigidité qui maintient les fibres dans un alignement et un espacement corrects et offre une protection contre l’abrasion et d’autres facteurs environnementaux.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Composites à fibres continues et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des composites à fibres continues à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial des composites à fibres continues.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des composites à fibres continues est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Quelques faits saillants du rapport

En mai 2019, Johns Manville a annoncé sa technologie avancée de composites, qui comprend la série OS-6 et les innovations CR-6 et NCF-6 séries.

La résine composite à fibres continues thermodurcissable fait l’objet d’une demande importante attribuée à ses propriétés bénéfiques telles qu’une résistance exceptionnelle aux corrosifs et aux solvants, une résistance élevée à la chaleur et une résistance à la fatigue améliorée.

Les composites de tissus non frisés sont renforcés avec des nattes de fibres droites (non frisées), offrant des avantages, notamment la résistance, un faible coût de production et une manipulation facile.

Les principaux participants incluent Celanese Corporation, Gurit Holding AG, Hexcel Corporation, Chomorat, Johns Manville, Huntsman Corporation, Cytec Solvay Group, Automated Dynamics, Toray Industries et SABIC, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des composites à fibres continues sur la base du type de résine, du type de produit, de l’industrie verticale et de la région :

Resin Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Résines composites thermodurcissables Résines composites thermoplastiques



Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Tissu tissé Tissu non serti Ruban unidirectionnel Autres



Perspectives verticales de l’industrie (Revenus, milliards USD ; 2017-2027 ) Aéronautique Automobile Électricité et énergie Sports et loisirs Électronique grand public Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM MEA Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Reste de MEA



