Taille du marché des compléments alimentaires, tendances, opportunités, demande, analyse de la croissance et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des compléments alimentaires prévoit un TCAC de 8,72 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance et expansion de l’industrie des aliments et des boissons, concentration croissante sur les innovations dans le secteur des aliments et des boissons, sensibilisation accrue des consommateurs aux suppléments qui favorisent une bonne santé, prévalence accrue de maladies et de troubles chroniques tels que le diabète et l’hypertension artérielle et augmentation des articles jetables personnels. Les revenus des grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires sont des produits sous forme de pilules qui sont consommés par des individus pour compléter le régime alimentaire. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments qui peuvent traiter une maladie ou une condition médicale. Ceux-ci sont riches en ingrédients diététiques extraits de sources végétales ou de tout autre type de source synthétique.

L’augmentation du revenu personnel disponible et la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des compléments alimentaires sont les principaux facteurs de croissance du marché. L’évolution du mode de vie, l’occidentalisation, l’augmentation des initiatives de recherche et développement prises par les grandes entreprises, en particulier dans les économies en développement, et la participation mondiale croissante à toutes sortes de sports agissent comme des déterminants de la croissance du marché du sport.L’amélioration du circuit de distribution, l’augmentation du nombre de complexes sportifs et de salles de sport, l’intérêt croissant des clients pour une alimentation équilibrée, la prévalence croissante de l’obésité, la sensibilisation croissante à la santé des consommateurs et l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs induiront davantage croissance de la valeur marchande.

Étendue du marché mondial des compléments alimentaires et taille du marché

Le marché des compléments alimentaires est segmenté en fonction du type, du mode d’application, des fonctions et de la catégorie. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché des compléments alimentaires est segmenté en vitamines , minéraux , acides aminés , enzymes et autres compléments.

En fonction du mode d’application, le marché des compléments alimentaires est segmenté en gélules, poudre , liquide , gélules et gélules.

Sur la base des fonctions, le marché des compléments alimentaires est segmenté en compléments supplémentaires, compléments médicinaux et nutrition sportive.

Sur la base de la catégorie, le marché des compléments alimentaires est segmenté en compléments alimentaires pour nourrissons, compléments alimentaires pour enfants, compléments alimentaires pour adultes, compléments alimentaires pour femmes enceintes et compléments alimentaires pour personnes âgées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des compléments alimentaires sont Abbott, GlaxoSmithKline plc, Bayer AG, Pfizer Inc., ADM, Stepan Company, International Flavors & Fragrances Inc., THE BOUNTIFUL COMPANY., DSM, Amway, Herbalife International of America, Inc., Omega Protein Corporation, Integrated BioPharma, Inc., Nu Skin Enterprises Inc., BASF SE, Surya Herbal Ltd., Bio Botanica, Inc., The Himalaya Drug Company, Ricola, Pharmavite LLC, Blackmores, Epax et Axellus AS entre autres.

Les points clés du marché mondial des Compléments alimentaires amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché des compléments alimentaires.

Guider les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial des compléments alimentaires et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs qui cherchent à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché des compléments alimentaires.

Analyse régionale du marché Compléments alimentaires:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des compléments alimentaires détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché des compléments alimentaires est-il réalisable pour un investissement à long terme? Quels sont les facteurs influençant la demande de compléments alimentaires dans un futur proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des suppléments diététiques ? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

