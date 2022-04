Taille du marché des colonnes de chromatographie chirale, part, croissance mondiale, tendances, facteurs émergents, demandes, acteurs clés, technologies émergentes et technologies Agilent, Thermo Fisher Scientific, Cytiva, Waters

Data Bridge Market Research a publié une nouvelle publication de recherche sur « Chiral Chromatography Column Market Insights, to 2027″ avec 350 pages et enrichi de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Il offre également des informations détaillées sur la taille, la part, la croissance, les tendances, le produit de la demande, les acteurs clés, les diverses applications et les principales régions géographiques du marché. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché des colonnes de chromatographie chirale a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde. Ce rapport sur le marché mondial de la colonne de chromatographie chirale permet également aux utilisateurs de prendre une décision et de prendre en compte la faisabilité globale du marché. Les acteurs actuels du marché adoptent diverses stratégies, telles que des alliances stratégiques, pour étendre leur empreinte régionale dans les économies en croissance.

Le marché des colonnes de chromatographie chirale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour une croissance à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Sensibiliser davantage les consommateurs aux avantages de la technologie des colonnes de chromatographie, ce qui créera davantage diverses opportunités pour la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts dans ce rapport : Agilent Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Cytiva, Waters, Phenomenex Inc., Shimadzu Corporation, Daicel Corporation., Merck KGaA, PerkinElmer , etc.

Cette étude couvre également le profilage de l’entreprise, les spécifications et l’image du produit, les ventes, la part de marché et les coordonnées de divers fournisseurs régionaux, internationaux et locaux du marché Colonne de chromatographie chirale. La proposition de marché évolue fréquemment avec l’augmentation de l’innovation scientifique et des activités de fusions et acquisitions dans l’industrie. En outre, de nombreux fournisseurs locaux et régionaux proposent des produits d’application spécifiques pour divers utilisateurs finaux. Les nouveaux commerçants candidats sur le marché ont du mal à rivaliser avec les fournisseurs internationaux basés sur la fiabilité, la qualité et le modernisme de la technologie.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par type (fluorouracile, cisplatine, carboplatine, autre)

Par type de cancer (carcinome in situ, carcinome épidermoïde, adénocarcinome, carcinome basocellulaire, mélanome, autres)

Par type de traitement (chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, immunothérapie)

Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de soins de longue durée, pharmacies, instituts de recherche et universitaires, autres)

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie de la part de marché de Colonne de chromatographie chirale, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des colonnes de chromatographie chirale

Une colonne de chromatographie chirale est un type de chromatographie sur colonne qui consiste en un seul énantiomère d’un composé chiral dans le processus stationnaire, plutôt que d’être achiral. Les deux énantiomères du même composé d’analyse varient en sensibilité à l’étape d’énantiomère unique stationnaire et par conséquent, à différentes périodes, ils sortent de la carte.

L’importance croissante du test de chromatographie dans l’approbation des médicaments, la croissance des instituts de recherche biotechnologique, pharmaceutique et médicale, le nombre croissant d’avancées technologiques ainsi que la prévalence des fonds des organisations gouvernementales sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance de la chromatographie chirale. marché de la colonne dans la période de prévision de 2020-2027. D’autre part, le nombre croissant d’activités de recherche et développement ainsi que l’adoption de la chromatographie verte et l’augmentation du marché de la protéomique au cours de la période de prévision 2020-2027.

Analyse régionale du marché Colonne de chromatographie chirale:

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

? Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

? Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

? Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

? MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020

Année de référence – 2020

Période de prévision** – 2021 à 2027 [** sauf indication contraire]

L’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses, l’augmentation des dépenses de santé, le développement d’options de traitement, l’augmentation des investissements des sociétés pharmaceutiques pour accélérer les activités de recherche, l’augmentation des initiatives des gouvernements et des organisations privées pour faire connaître la maladie sont les facteurs qui élargiront le Chiral Marché des colonnes de chromatographie. L’augmentation des activités de recherche et développement et des marchés émergents offrira des opportunités bénéfiques pour le marché Colonne de chromatographie chirale au cours de la période de prévision 2021-2027.

Portée du marché mondial des colonnes de chromatographie chirale et taille du marché

Le marché des colonnes de chromatographie chirale est segmenté en fonction du type, de l’application, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des colonnes de chromatographie chirale est segmenté en colonnes pré-remplies et en colonnes vides. Les colonnes préremplies ont été subdivisées en colonnes analytiques et en colonnes préparatives.

Sur la base de l’application, le marché des colonnes de chromatographie chirale est segmenté en chromatographie en phase gazeuse (GC), chromatographie liquide (LC), chromatographie en couche mince (TLC), chromatographie en fluide supercritique (SFC). La chromatographie liquide (LC) a été segmentée en chromatographie liquide ultra-haute performance (UHPLC), chromatographie liquide haute performance (HPLC), chromatographie liquide ultra-rapide (UFLC) et chromatographie flash.

Sur la base des matériaux, le marché des colonnes de chromatographie chirale est segmenté en verre, métal et plastique.

Le marché des colonnes de chromatographie chirale a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans l’industrie alimentaire et des boissons, les hôpitaux / cliniques, les sociétés nutraceutiques, les agences environnementales, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, l’industrie cosmétique, les laboratoires gouvernementaux et les instituts de recherche.

Table des matières détaillée du rapport d’étude de marché sur la colonne de chromatographie chirale-

– Introduction de la colonne de chromatographie chirale et aperçu du marché

– Marché de la colonne de chromatographie chirale, par application [hôpitaux, cliniques, résidentiels et autres]

– Analyse de la chaîne de l’industrie de la colonne de chromatographie

chirale – Marché de la colonne de chromatographie chirale, par type [modèle de propriété et modèle d’abonnement]

– Fabrication de l’industrie , consommation, exportation, importation par régions (2015-2020)

– valeur de l’industrie ($) par région (2015-2020)

– état du marché de la colonne de chromatographie chirale et analyse SWOT par régions

– région majeure du marché de la colonne de chromatographie chirale

i) colonne de chromatographie chirale Ventes

ii) Chiffre d’affaires et part de marché des colonnes de chromatographie chirale

– Liste des principales entreprises

– Conclusion

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, MINT, BRICS, G7, Europe occidentale / orientale ou Asie du Sud-Est. En outre, nous pouvons vous proposer des services de recherche personnalisés, car DBMR détient un référentiel de bases de données qui comprend des organisations publiques et des millions d’entreprises privées ayant une expertise dans divers domaines de l’industrie.