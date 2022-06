Taille du marché des collations réfrigérées Dynamique de croissance 2022, analyse SWOT, principaux fabricants, part de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des snacks réfrigérés était évalué à 52 042,62 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 73 768,51 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2021 à 2028.

Les collations réfrigérées sont définies comme les formes de collations qui nécessitent une réfrigération pour conserver leur qualité alimentaire intacte et prolonger leur durée de conservation. Ces types de snacks sont préparés et conservés dans certaines conditions de température pour préserver leur authenticité globale et offrir une commodité de consommation alimentaire aux consommateurs finaux. La forme réfrigérée des collations comprend les collations à base de fromage, les collations au yogourt, les collations, les desserts spécialisés, les trempettes et les pâtes à tartiner, entre autres. Avec l’évolution du mode de vie des consommateurs, ainsi que l’évolution de la démographie des travailleurs et la préférence croissante pour les aliments naturels et frais, la demande de collations réfrigérées devrait augmenter, principalement parmi la génération Y.

Mondelez International, Inc. ; Nestlé, SA ; General Mills Inc. ; La société Kraft Heinz ; Ohi Bar; Pepsico; Conagra Brands, Inc. ; Mars Incorporé ; Danone SA ; et Hormel Foods Corporation font partie des acteurs bien établis opérant sur le marché mondial des collations réfrigérées.

Aperçu du marché

Sensibiliser davantage les consommateurs aux aliments riches en protéines

Les protéines sont un nutriment formidable présent dans la plupart des collations, y compris les collations réfrigérées. La teneur en protéines est mise en avant comme ingrédient fonctionnel principal dans de nombreux segments de snacking. Les protéines sont les éléments constitutifs du maintien de la structure et des fonctions du corps humain. De nos jours, les consommateurs soucieux de leur alimentation et soucieux de leur santé ont tendance à préférer l’option de collation saine, qui fournit une riche quantité de protéines, de fibres, de vitamines et d’autres profils nutritionnels. L’apport en protéines aide à promouvoir une croissance et un développement appropriés chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes. Diverses études montrent qu’une alimentation riche en protéines aide à gagner de la masse musculaire et de la force et prévient la perte musculaire lors de la gestion ou de la perte de poids. Les personnes qui consomment plus de protéines ont tendance à mieux maintenir leur masse osseuse et ont un risque beaucoup plus faible d’ostéoporose et de fractures. Un apport élevé en protéines a stimulé le métabolisme, ce qui entraîne la combustion d’un grand nombre de calories. Ces avantages des protéines attirent donc les consommateurs vers les aliments et les boissons riches en protéines disponibles sur le marché.

En 2021, l’Europe a contribué à la plus grande part du marché. Les collations fraîches, celles qui nécessitent une réfrigération, sont devenues un aspect essentiel de cette nouvelle façon de manger, car la fraîcheur dégage un sentiment de santé que les collations de longue conservation n’ont souvent pas. En outre, les progrès récents des méthodes et techniques de réfrigération garantissent que les produits ne perdent pas leur valeur nutritive. La sensibilisation croissante des consommateurs aux aliments riches en protéines, l’augmentation de la demande d’aliments prêts-à-servir et la popularité croissante des collations réfrigérées sont les principaux facteurs qui soutiennent la croissance du marché des collations réfrigérées en Europe.

Saisissez les informations

Selon le type, le marché mondial des collations réfrigérées est segmenté en produits de boulangerie et confiserie, fruits et légumes, yaourt, collations à base de viande, sandwichs et collations salées, etc. Le segment des fruits et légumes est l’un des segments les plus lucratifs et domine le marché des collations réfrigérées en 2021. Les fruits et légumes sont enrichis en vitamines et en antioxydants que les acheteurs avertis recherchent aujourd’hui. Lors du choix d’un en-cas, environ 60 % des consommateurs recherchent des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la simple nutrition. Ils recherchent des collations contenant des vitamines et des minéraux. De plus, les milléniaux sont prêts à payer un peu plus pour des collations pratiques ou réfrigérées comme des fruits et légumes frais prêts à manger. La collation aux fruits est généralement une confiserie sucrée. Les collations aux fruits sont assez similaires aux bonbons gélifiés. Le contenu principal des collations aux fruits est le sucre, en particulier le sucre raffiné obtenu à partir de jus de raisin blanc concentré ainsi que de jus de pomme. Certaines collations aux fruits contiennent plus de sucre que les bonbons gélifiés et elles contiennent régulièrement moins de protéines. Les collations aux fruits gagnent en popularité en raison de leur commodité, de leur goût de bonbon et de la position acquise par le produit comme étant plus sain que les bonbons.

Marché des collations réfrigérées, par type

Boulangerie et Confiserie

Fruits et légumes

Yaourt

Collations à la viande

Sandwich et collations salées

Les autres

Marché des collations réfrigérées, par canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Épicerie

Vente au détail en ligne

Les autres

Pleins feux sur le rapport

Tendances progressives de l’industrie sur le marché mondial des collations réfrigérées pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché mondial des snacks réfrigérés de 2021 à 2028

Estimation de la demande de snacks réfrigérés dans diverses industries

Analyse PEST pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie pour prédire la croissance du marché

Développements récents pour comprendre le scénario de marché concurrentiel et la demande de snacks réfrigérés

Tendances et perspectives du marché associées à des facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché des collations réfrigérées

Processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne la croissance du marché mondial des collations réfrigérées

