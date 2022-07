Taille du marché des circuits respiratoires, revenus, tendances, étude et analyse du paysage concurrentiel, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial des circuits respiratoires de Reports and Data est une enquête approfondie qui fournit un aperçu à l’échelle de l’industrie des modèles de croissance existants et émergents, de l’analyse des utilisateurs finaux et d’autres données clés qui ont été testées et validées par des experts et des professionnels de l’industrie. Le rapport examine le marché en termes d’importance, de part, de taille, de demande et d’offre, de modèles, de paysage concurrentiel, d’analyse de la chaîne industrielle et d’autres facteurs importants. Le rapport fournit également une perspective détaillée des forces motrices et restrictives de l’industrie, ainsi que des facteurs micro et macroéconomiques qui devraient influencer son développement.

L’adoption croissante de l’informatique moderne dans le secteur de la santé a entraîné des modifications colossales dans la manière dont un processus de traitement est perçu et mis en œuvre. Les circuits respiratoires, également appelés systèmes respiratoires, peuvent être définis comme une interface médicale entre le système respiratoire du patient et l’appareil d’anesthésie. Il est principalement utilisé pour administrer artificiellement des gaz essentiels, y compris l’oxygène, dans le corps du patient afin de favoriser un échange contrôlé de gaz pendant ou après un processus chirurgical en tant que solution à une respiration dysfonctionnelle. Le cycle de débit et de pression constant maintenu par la machine conformément au fonctionnement normal des voies respiratoires humaines permet à l’équipement de fournir des résultats efficaces grâce à l’utilisation de tubes respiratoires, de valves réglables, de connecteurs et de sacs réservoirs.

Principaux acteurs – Ambu A/S, Armstrong Medical Ltd., BD (Becton Dickinson and Company), Bio-Med Devices, Drägerwerk AG & Co., Flexicare Medical Ltd., Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited, Smiths Group Plc, Teleflex Incorporated , WilMarc LLC., General Electric Company, Becton, CR Bard, Inc., Airon Corporation

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les industries de production et de fabrication, se reflétant à son tour sur le marché des circuits respiratoires. Il y a eu une pause soudaine dans la disponibilité locale, combinée à la perturbation des chaînes d’approvisionnement en raison des verrouillages prolongés imposés dans de nombreux pays du monde. De nombreuses entreprises du secteur privé dépendent uniquement d’une augmentation des investissements pour couvrir les pertes financières. Cependant, avec la réduction des réglementations de quarantaine et un besoin croissant de ventilateurs et d’autres équipements de respiration artificielle, le marché devrait découvrir des opportunités de croissance potentielles.

Saisissez Outlook :

Circuit respiratoire ouvert

Circuit respiratoire fermé

Circuit respiratoire semi-ouvert

Les autres

Perspectives d’application :

Anesthésie

Dysfonctionnement respiratoire

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Le marché des circuits respiratoires a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Circuits respiratoires.

Foire aux questions abordées dans le rapport :

Quelle est la croissance estimée des revenus du marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial Circuits respiratoires ?

Quel marché régional devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des circuits respiratoires au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux acteurs du marché mondial des circuits respiratoires?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

