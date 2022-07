Taille du marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio d’une valeur de 22 525,7 millions de dollars américains d’ici 2028 | CAGR 7,7 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Audio IC and Audio Amplifiers Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Audio IC Type, Audio Amplifier Class and Geography », le marché devrait croître de 13 424,5 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 22 525,7 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,7 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’APAC était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les innovations technologiques continues dans les systèmes audio domestiques, la popularité croissante des cinémas maison haute performance et les investissements rigoureux de plusieurs gouvernements dans le développement des villes intelligentes sont parmi les principaux facteurs qui renforcent la demande de produits électroniques intelligents, y compris les équipements audio et vidéo. L’Europe dispose d’une industrie de l’électronique grand public mature, soutenue par un secteur technologique et une infrastructure de connectivité très développés. Dans le cadre de leur stratégie d’économie circulaire, qui s’articule autour de la recirculation des produits et des matériaux pour les utiliser de manière optimale tout en minimisant le gaspillage, le recyclage des produits électroniques usagés alimente davantage la croissance de l’industrie de l’électronique grand public. De plus, l’adoption croissante d’infrastructures intelligentes et sans fil avec une demande croissante de systèmes audio haute fidélité (Hi-Fi) dans les lieux commerciaux est un autre facteur qui stimule la demande de circuits intégrés et d’amplificateurs audio.

Aperçu du marché – Marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio

Les haut-parleurs intelligents sont livrés avec une reconnaissance de commande vocale et une assistance virtuelle, activés avec les options de connectivité Bluetooth et Wi-Fi, qui facilitent l’activation mains libres et les capacités interactives telles que la lecture de musique, l’interaction vocale, la liste des activités quotidiennes, la diffusion de nouvelles et prévisions météorologiques. Les technologies d’assistance et de connectivité de l’IA permettent aux utilisateurs de contrôler leurs appareils domotiques via des haut-parleurs intelligents. La tendance croissante des haut-parleurs intelligents compatibles avec l’IA stimule le marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio. L’augmentation de la préférence pour les maisons intelligentes dotées de systèmes de divertissement luxueux, la demande croissante de haut-parleurs intelligents dotés de fonctions d’affichage et la forte inclinaison vers les appareils multifonctionnels, le tout associé à l’augmentation du revenu par habitant des populations dans le monde, sont parmi les principaux facteurs qui stimulent les ventes de produits basés sur l’IA. haut-parleurs intelligents, qui alimente la croissance du marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio.

La tendance florissante du travail et de l’apprentissage en ligne ainsi que le développement exponentiel de l’industrie du commerce électronique entraînent une forte demande de circuits intégrés audio et d’amplificateurs audio. Cependant, les fabricants de ces produits sont confrontés à des difficultés pour répondre aux demandes en raison de l’arrêt des opérations commerciales au cours des derniers mois, de la baisse de la production de matières premières et des restrictions imposées aux chaînes d’approvisionnement. La gestion de la production avec des pénuries de ressources a limité la rentabilité de leurs opérations, entraînant une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les consommateurs.

Maxim intégré ; INFINEON TECHNOLOGIES AG ; Semi-conducteurs NXP ; Cirrus Logic, Inc. ; ICEpower a/S ; Renesas Electronics Corporation ; Industries des composants semi-conducteurs, LLC ; STMicroelectronics N.V. ; Texas Instruments Incorporé ; Toshiba Corporation ; et ESS Technology, Inc. font partie des principales sociétés opérant sur le marché des circuits intégrés audio et des amplificateurs audio.

