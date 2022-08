Taille du marché des céphalosporines, tendances, application, part, revenus, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des céphalosporines à grande échelle décrit et prévoit le marché, en termes de valeur, pour divers segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et Reste du monde (RoW). Il fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs (moteurs, contraintes, opportunités et défis) influençant la croissance du marché. Ce rapport analyse stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché global. Il aide à identifier les principaux acteurs opérant sur le marché Céphalosporines et à analyser de manière approfondie leur classement sur le marché et leurs compétences principales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des céphalosporines était évalué à 18,04 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 23,70 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,47% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et des réglementations. cadre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des céphalosporines sont:

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Aurobindo Pharma (Inde)

Cipla Inc. (États-Unis)

Lannett (États-Unis)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Currax Pharmaceuticals LLC (États-Unis)

Eisai Co., Ltd. (Japon)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de février 2018, la ceinture de l’Afrique subsaharienne, qui s’étend du Sénégal à l’ouest à l’Éthiopie à l’est, est la plus touchée par cette maladie. Chaque année, quelque 30 000 cas sont enregistrés dans cette région. Les antibiotiques céphalosporines sont une classe d’antibiotiques bêta-lactamines semi-synthétiques à large spectre qui sont couramment utilisés pour traiter les infections bactériennes, y compris la méningite bactérienne, l’otite moyenne, la pneumonie, la tuberculose , les infections des voies respiratoires supérieures, les infections oculaires, la sinusite, les infections des voies urinaires. , les infections cutanées et les maladies sexuellement transmissibles. La céphalexine, le céfixime, le céfaclor, la ceftriaxone et le cefdinir sont les céphalosporines les plus régulièrement utilisées.

Les antibiotiques céphalosporines sont des bêta-lactamines qui fonctionnent de la même manière que la pénicilline. Ces antibiotiques à large spectre sont utilisés pour traiter diverses infections bactériennes, notamment la pneumonie, les infections rénales, les infections osseuses, la méningite et les maladies sexuellement transmissibles (MST). Il existe maintenant cinq générations de médicaments à base de céphalosporine, chacun ayant une gamme antibactérienne légèrement différente. Ces médicaments sont également classés en fonction de la manière dont ils sont administrés, excrétés, absorbés et de la durée pendant laquelle la céphalosporine a un effet sur le corps.

Dynamique du marché des céphalosporines

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des infections des voies respiratoires

La prévalence croissante des infections des voies respiratoires à travers le monde alimentera la croissance de l’industrie. L’infection des voies respiratoires inférieures et la pneumonie sont deux des principales causes de décès, représentant environ 4 millions de décès par an, selon le rapport The Global Impact of Respiratory Disease de 2017. En outre, la pneumonie a coûté la vie à 920 136 enfants de moins de cinq ans en 2015, représentant 15 % de tous les décès dans ce groupe d’âge. La pneumonie à streptocoques reste la cause bactérienne la plus fréquente de pneumonie, affectant 393 000 enfants de moins de cinq ans en 2015.

Augmentation du nombre de partenariats stratégiques

L’augmentation du nombre de partenariats stratégiques devrait créer de nouvelles opportunités de croissance du marché. Divers groupes à travers le monde s’efforcent d’améliorer le développement et l’administration de l’antibiothérapie. Le Partenariat mondial pour la recherche et le développement d’antibiotiques (GARDP), une organisation de R&D à but non lucratif fondée par la Drugs for Neglected Disease Initiative (DNDi) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est l’un de ces programmes. Il se concentre sur l’expansion de la R&D de nouveaux diagnostics et agents antimicrobiens grâce à des collaborations public-privé. On estime que l’expansion du marché des céphalosporines est facilitée par la formation de ces partenariats.

De plus, la croissance du marché est alimentée par les progrès technologiques croissants et l’émergence de nouveaux marchés. Ces facteurs offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des céphalosporines. De plus, l’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des céphalosporines.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé du développement et de la distribution des médicaments entravera le taux de croissance du marché. Le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement et la pénurie de professionnels qualifiés défieront le marché des céphalosporines. De plus, le manque de sensibilisation des gens et l’augmentation des rappels de la Food and Drug Administration (FDA) freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des céphalosporines fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des céphalosporines, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des céphalosporines vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché des céphalosporines

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal des cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées. Depuis lors, la pandémie a retardé l’expansion du secteur de la santé et perturbé la chaîne d’approvisionnement.

En outre, les gouvernements de nombreux pays ont imposé des confinements à l’échelle nationale pour stopper la propagation du COVID-19. De même, les organisations de santé de nombreux pays à travers le monde éprouvaient des difficultés à poursuivre leurs activités de chaîne d’approvisionnement. La lenteur de la chaîne d’approvisionnement a entravé le marché des céphalosporines. Du bon côté, le marché des céphalosporines devrait s’améliorer à mesure que les organismes gouvernementaux respectifs lèveront les restrictions de verrouillage imposées. Divers secteurs devraient rebondir rapidement après la pandémie de COVID-19 en raison du grand nombre d’applications qu’ils desservent. En conséquence, le marché devrait se stabiliser à l’avenir.

Portée du marché mondial des céphalosporines

Le marché des céphalosporines est segmenté en fonction du type, de l’indication, du mode d’achat, de la forme posologique, du type de médicament, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Céphalosporines de première génération

Céphalosporines de deuxième génération

Céphalosporines de troisième génération

Céphalosporine de quatrième génération

Céphalosporines de cinquième génération

Les autres

Indication

Infection de la peau

Infections des voies urinaires

L’angine streptococcique

Infections de l’oreille

Pneumonie

Infection des sinus

Méningite

Blennorragie

Les autres

Mode d’achat

Prescription

Hors cote

Forme posologique

Comprimés

Gélules

Poudre

Liquide

Gélules

Suppositoires

Les autres

Type de médicament

De marque

Génériques

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans ce rapport : En

quoi notre portefeuille d’articles et d’administration contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans les demandes des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix pour les acheteurs de l’administration ?

Comment pourrions-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

Quel est l’effet de COVID-19 sur ce marché ?

Comprend les éléments clés suivants :

:- Représentation de l’entreprise – Une description détaillée des tâches et des divisions commerciales de l’organisation.

:- Procédure d’entreprise – aperçu de l’analyste de la méthodologie d’affaires de l’organisation.

:- Analyse SWOT – Un examen détaillé des atouts, des lacunes, des portes ouvertes potentielles et des dangers de l’organisation.

:- Histoire de l’organisation – Progression des occasions clés liées à l’organisation.

: – Éléments importants et administrations – Un aperçu des éléments importants, des administrations et des marques de l’organisation.

:- Principaux candidats – Un aperçu des principaux candidats à l’organisation.

:- Domaines et auxiliaires significatifs – Un aperçu et des subtilités de contact des domaines clés et des auxiliaires de l’organisation.

