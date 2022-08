Taille du marché des centrifugeuses de laboratoire en 2021 avec un TCAC de 2,6 % : estimation de la taille de l’industrie, analyse des revenus, recherche mondiale par les entreprises à la croissance

rapide la plusà la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché mondial des centrifugeuses de laboratoire est considérablement tirée par l’augmentation des activités de recherche biologique, l’introduction de produits innovants tels que les centrifugeuses à grande vitesse, le nombre croissant de centres de recherche et la prévalence majeure de maladies telles que le VIH et l’hépatite. Le processus de centrifugation est utilisé pour séparer les particules d’un échantillon liquide en fonction de leur forme, de leur taille, de leur densité, de la viscosité du milieu et de la vitesse du rotor.

La prévalence majeure des troubles sanguins et l’attention croissante portée à la recherche clinique sont des facteurs majeurs qui alimentent la croissance des revenus du marché mondial des centrifugeuses de laboratoire. Certaines catégories de centrifugeuses couramment utilisées sont les centrifugeuses de paillasse, les centrifugeuses de paillasse cliniques, les centrifugeuses de paillasse réfrigérées, les microcentrifugeuses, les concentrateurs et les centrifugeuses sous vide. Les progrès technologiques continus tels que l’introduction de systèmes de centrifugation à grande vitesse et l’application de la technologie du vide pour réduire la friction et contrôler la température stimulent la demande sur le marché mondial.

Le rapport évalue les données historiques et le scénario actuel pour offrir des estimations précises du marché Centrifugeuses de laboratoire dans les années à venir. En outre, le rapport fournit une analyse complète de l’impact de la crise du COVID-19 sur le marché. Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En mars 2021, Andritz a lancé un nouveau système de centrifugation, ecoOne. Ce système est une centrifugeuse à poussoir avec un puissant moteur unique qui a de multiples fonctions pour l’application de produits chimiques lourds, de sel technique et de produits agrochimiques.

Le segment des accessoires devrait enregistrer un TCAC de 3,1 % des revenus tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué au besoin d’achats répétés de tubes, de seaux et de bouteilles.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision. Les préoccupations croissantes concernant les troubles sanguins et l’attention croissante portée au traitement, le nombre croissant d’hôpitaux privés et la présence d’acteurs majeurs du marché sont des facteurs clés qui propulsent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Learché mondial des centrifugeuses de laboratoire évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Les principaux acteurs participant à cette industrie comprennent:

Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Eppendorf AG, Sigma Laborzentrifugen GmbH, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Kubota Corporation, Koki Holdings Co., Ltd., QIAGEN NV, NuAire et Sartorius.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des centrifugeuses de laboratoire en fonction du produit, du modèle, de l’utilisation, de la conception du rotor, de l’application, de l’utilisation finale et des régions :

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Équipement

Centrifugeuses polyvalentes Ultracentrifugeuses Microcentrifugeuses Mini centrifugeuses Autre

Accessoires

Rotors tubes Flacons à centrifuger Seaux Planches Autres

perspectives du modèle (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Centrifugeuses de paillasse

d’utilisation des centrifugeuses sur pied

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Centrifugeuses à usage général

Centrifugeuses précliniques

des centrifugeuses cliniques

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Rotors à angle fixe

Rotors verticaux

Rotors à godets libres

Les autres

Le marché mondial des centrifugeuses de laboratoire a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Ce qui est couvert dans le rapport :

Produits livrables standard :

Marché des centrifugeuses de laboratoire Taille en chiffre d’affaires et en volume

Forces motrices et restrictives du marché des services de rencontres

Analyse segmentaire décomposée en différentes sous-catégories

Part de marché des centrifugeuses de laboratoire Analyse des principaux concurrents

Stratégies d’entrée de nouveaux produits

Analyse de localisation

Prévisions du marché des centrifugeuses de laboratoire et projections de croissance

Nos USP

Chaîne de valeur et analyse matricielle concurrentielle

Analyse des tendances de production et de consommation

Impacts de la conformité réglementaire sur le processus de production

Sources de matériaux et processus alternatifs

Stratégies de cartographie client

Réduction du taux d’utilisation des installations

Sources d’approvisionnement en matières premières

Concevoir des voies chimiques alternatives pour une efficacité accrue

