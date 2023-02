Taille du marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique, croissance de 9,6 %, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || FormFactor, Chunghwa Precision Test Tech.Co., Ltd., FEINMETALL GmbH

Le marché des cartes à sonde au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 55,28 millions USD d’ici 2029. L’utilisation croissante des circuits intégrés dans les appareils électroniques devrait stimuler le marché des cartes à sonde au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport complet sur le marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique fournit les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2021-2029 pour le marché. Aucune pierre n’est laissée de côté lors de la recherche et de l’analyse des données pour préparer un rapport d’étude de marché comme celui-ci et les autres. Il comprend une enquête méthodique sur le scénario actuel du marché mondial, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Le rapport fournit une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Pour connaître tous les facteurs ci-dessus, un rapport sur le marché des mots clés est créé, transparent, complet et de qualité supérieure.

Les principaux acteurs du marché Moyen-Orient et Afrique Carte sonde sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés desservis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique :

FormFactor, Chunghwa Precision Test Tech.Co., Ltd., FEINMETALL GmbH, RIKA DENSHI CO., LTD., TSE co,. Ltd., test dynamique, STAR Technologies Inc., MICRONICS JAPAN CO., LTD., Microfriend, Translarity, Korea Instrument Co., Ltd., MPI Corporation, Onto Innovation, JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION, WinWay Tech. Co., Ltd., Technoprobe SpA, WILLTECHNOLOGY, Wentworth Labs, htt high tech trade GmbH, SV Probe

Analyse régionale du marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Basé sur les segments du marché de l’industrie des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique :

Sur la base du type de sonde, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en carte de sonde avancée, carte de sonde standard. En 2022, le segment avancé des cartes de sonde du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait dominer le marché car il offre une qualité et une efficacité élevées avec une bonne résistance à l’usure.

Sur la base du type de technologie de fabrication, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en MEMS, vertical, cantilever, époxy, lame, autres. En 2022, le segment MEMS devrait dominer le marché car il offre un meilleur contact avec la plaquette et conduit à de meilleurs résultats de test.

Sur la base de la taille des plaquettes, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en plus de 12 pouces et moins de 12 pouces. En 2022, le segment des plus de 12 pouces devrait dominer le marché car il contient différentes variétés d’industries des semi-conducteurs/LCD.

Sur la base de la taille de la tête, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en plus de 40 mm x 40 mm et moins de 40 mm x 40 mm. En 2022, le segment de plus de 40 mm x 40 mm devrait dominer le marché car il couvre une zone plus élevée dans une instance de test.

Sur la base des tests, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en test CC, test fonctionnel et test CA. En 2022, le segment de test CC devrait dominer le marché car le test de courant continu aide à identifier les ruptures dans les circuits intégrés

Sur la base des matériaux, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en tungstène, en cuivre laminé (CCL), en aluminium et autres. En 2022, le segment du tungstène devrait dominer le marché en raison de son point de fusion élevé et de sa stabilité de forme extrêmement élevée, même dans un environnement à très haute température.

Sur la base de l’application, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en WLCSP, SIP, puce à signal mixte et analogique. En 2022, le segment WLCSP devrait dominer le marché car il peut s’adapter à diverses applications, du simple circuit intégré aux processeurs informatiques.

Sur la base de la taille du faisceau, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en plus de 1,5 mil et moins de 1,5 mil. En 2022, le segment de plus de 1,5 mil devrait dominer le marché car il contient une taille de fonctionnalité minimale pour poursuivre le processus de fabrication des semi-conducteurs.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonderie, paramétrique, dispositif logique et mémoire, DRAM, capteur d’image CMOS (CIS), flash, autres. En 2022, le segment de la fonderie devrait dominer le marché avec l’augmentation de la demande de circuits intégrés dans tous les appareils électroniques.

Objectifs du rapport sur le marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique

Analyser la taille du marché Moyen-Orient et Afrique Carte Sonde sur la base de la valeur et du volume

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs vitaux des différents segments du marché Carte de sonde au Moyen-Orient et en Afrique

Explorer les dynamiques clés du marché Carte de sonde au Moyen-Orient et en Afrique

Mettre en évidence les tendances importantes du marché Moyen-Orient et Afrique Carte de sonde en termes de production, de revenus et de ventes

Présenter en profondeur les principaux acteurs du marché des cartes de sondage au Moyen-Orient et en Afrique et montrer comment ils sont compétitifs dans l’industrie

Étudier les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rapportent

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique

Prévision de la taille et de la part de marché de tous les segments, régions et du marché.

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont fortement affecté la vie des individus à travers le monde. Toutes les autres entreprises et tous les marchés doivent se battre sur les deux fronts – bien-être et monétaire – et doivent traverser cette période de ralentissement contraint. Avec la crise financière qui coûte plusieurs milliards de dollars, il existe une hypothèse très large selon laquelle la période de récupération durera jusqu’à un an à partir de maintenant.

Le principal moyen de sortir de cette conception ronde est de planifier cette interruption pandémique, et nous acceptons que les organisations bénéficieront incroyablement de nos expériences de marché.

Raisons d’acheter :

Understand the current and future competitive scenario across types, countries, and applications

Get Accurate, up-to-date analysis of Middle East and Africa Probe Card markets and companies

Use reliable information and analysis to gain a deeper understanding of the current factors impacting the industry

Develop sustainable strategies based on the latest trends, dynamics, and developments

Optimize product portfolios and capture a larger share in the industry through company analysis

Table of Contents

Report Overview: It includes major players of the Middle East and Africa Probe Card market covered in the research study, research scope, and Market segments by type, market segments by application, years considered for the research study, and objectives of the report.

Growth Trends: This section focuses on industry trends where market drivers and top market trends are shed light upon. It also provides growth rates of key producers operating in the Middle East and Africa Probe Card market. Furthermore, it offers production and capacity analysis where marketing pricing trends, capacity, production, and production value of the Middle East and Africa Probe Card market are discussed.

Market Share by Manufacturers: Here, the report provides details about revenue by manufacturers, production and capacity by manufacturers, price by manufacturers, expansion plans, mergers and acquisitions, and products, market entry dates, distribution, and market areas of key manufacturers.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : outre un aperçu du marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique par application, il donne une étude sur la consommation sur le marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : presque tous les principaux acteurs du marché des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché, les produits, les revenus, la production, les activités et la société des cartes de sonde au Moyen-Orient et en Afrique.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché des cartes de sonde du Moyen-Orient et d’Afrique ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché des cartes de sonde du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes : il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché Carte de sonde au Moyen-Orient et en Afrique.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

