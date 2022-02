Taille du marché des cartes de proximité, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions d’ici 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des cartes de proximité aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse des études de marché mondiales. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des cartes de proximité. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des cartes de proximité est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des cartes de proximité devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la plus grande propension des consommateurs à adopter les modes de paiement sans numéraire.

Les cartes de proximité sont des cartes sans contact qui peuvent fournir des fonctionnalités similaires à celles des cartes à contact, mais sans qu’il soit nécessaire de les insérer dans un lecteur de carte. Elles sont identifiées de manière similaire à celle d’une carte PVC conventionnelle. Ces cartes utilisaient des signaux de radiofréquence de 125 kHz à des fins opérationnelles. Ces signaux sont capturés par un lecteur de carte sans contact qui vérifie les informations d’identification et approuve la fonctionnalité de la carte.

Facteurs de marché:

L’augmentation rapide de l’ère de la numérisation et l’accent mis sur l’adoption de meilleures solutions de sécurité stimuleront la croissance du marché

Diverses innovations technologiques et le développement d’une gamme de produits avancés par divers fabricants sont un autre facteur qui stimule la croissance de ce marché.

Une plus grande efficacité contre les fraudes et l’accès illégal dans différentes applications avec l’utilisation de ces appareils propulsera également la croissance du marché

Contraintes du marché :

Divers avantages d’authentification des cartes à puce sans contact par rapport aux cartes de proximité devraient limiter la croissance du marché

Préoccupations concernant le manque de performance associé aux systèmes de proximité à 125 kHz ; ce facteur devrait entraver la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des cartes de proximité

Par fréquence

Cartes basse fréquence

Cartes haute fréquence

Cartes ultra-haute fréquence

Par technologie

Circuits intégrés de carte à puce

Cartes mémoire à puce

Carte à puce à microprocesseur

Les autres

Par demande

Bâtiments de l’hôtel

Immeuble de bureaux

Bâtiment gouvernemental

Les autres

Par utilisateur final

Transport

Bancaire

Vente au détail et fidélité

Divertissement

Gouvernement

Énergie et services publics

Soins de santé

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En juin 2018, ZKTECO CO., LTD. ont exposé leurs produits et leurs dernières innovations lors de l’IFSEC 2018, qui s’est tenu à Londres, au Royaume-Uni, du 19 au 21 juin 2018. Les produits présentés par la société comprenaient « BioOnCard », « LPRS1000 » et « HiFace ». Ces produits sont tous basés sur diverses innovations et fournissent des niveaux élevés de services de sécurité dans une variété d’applications

En janvier 2017, Identiv, Inc. a annoncé la disponibilité des « cartes uTrust TS » basées sur une fréquence élevée de 13,56 MHz permettant d’améliorer les niveaux de sécurité à faible coût. Cette gamme de produits est conçue pour répondre à toutes les exigences des clients dans une carte d’accès, telles que la facilité d’utilisation, l’installation, le support élevé et la compatibilité. Les cartes de cette gamme sont disponibles en deux variantes : « TS Standard » et « TS Migration »

Analyse compétitive

Le marché mondial des cartes de proximité est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des cartes de proximité pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des cartes de proximité sont les PME de cartes d’identité ; Systèmes de cartes d’identité ; Paragon Group Limited ; ADT ; Sécurité de Zions ; Gemalto NV ; Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH ; Watchdata ; Advanced Card Systems Ltd. ; CardLogix Corporation ; HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB ; Zebra Technologies Corp.; Magicard Ltd ; Alpha Pass ; Identiv, Inc. ; Allegion plc ; FERMAX ELECTRONICA SAU ; ZKTECO CO., LTD. ; Honeywell International Inc ; Le Groupe Chamberlain Inc. ; Vanderbilt Industries entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport tout compris sur les cartes de proximité. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des cartes de proximité contient des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

