Taille du marché des carreaux de vinyle de luxe (LVT), facteurs de croissance, tendances, Analyse et prévisions des revenus du segment régional jusqu’en 2028

La du marché mondial des carreaux de vinyle de luxe (LVT) devrait atteindre 49,23 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable de 11,9 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. Des facteurs clés tels que l’augmentation du revenu par habitant, l’amélioration du niveau de vie et la croissance rapide de la construction et de l’industrie du bâtiment stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Les carreaux de vinyle de luxe (LVT) gagnent du terrain ces dernières années en raison de l’apparence des sols en bois véritable et en pierre. Ces carreaux sont de plus en plus appréciés pour une installation facile, des carreaux durables ainsi qu’une esthétique supérieure augmentent la demande de revêtements de sol LVT dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Des facteurs tels que l’urbanisation rapide, la forte demande de substituts nécessitant peu d’entretien, légers et abordables pour la moquette et les carreaux de bois, l’adoption croissante de maisons intelligentes et l’augmentation des investissements dans le développement d’espaces commerciaux, de bâtiments commerciaux, de bureaux, de centres commerciaux et d’établissements d’enseignement sont stimuler la croissance du marché. En outre, l’attention croissante portée aux plans de réaménagement et à l’amélioration de l’attrait esthétique dans les cafés, les hôtels, les hôpitaux et les cliniques devrait augmenter la demande de LVT et stimuler la croissance du marché mondial à l’avenir.

Cependant, des facteurs tels que la durée de vie plus courte du LVT par rapport aux tuiles en bois, les préoccupations environnementales croissantes dues à l’émission de composés organiques volatils et les problèmes liés au recyclage devraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des LVT sont Mohawk Industries, Forbo Holding, Tarkett SA, Shaw Industries, Inc., Armstrong Flooring Inc., Interface Inc., Gerflor, Responsive Industries Ltd., The Dixie Group Inc., et Mannington Mills

,

Inc. Les dalles LVT sont économiques et faciles à installer par rapport au type rigide, peuvent supporter des conditions météorologiques extrêmes et sont utilisées dans les environnements commerciaux et résidentiels.

Sur la base du secteur d’utilisation finale, le secteur résidentiel devrait représenter une part importante des revenus entre 2021 et 2028 en raison de l’urbanisation rapide et de l’augmentation du revenu disponible dans les économies en développement, de la forte demande d’esthétique supérieure et de l’adoption croissante des maisons intelligentes. De plus, ces carreaux sont économiques, durables, faciles à nettoyer et à entretenir et sont disponibles en différentes tailles, couleurs et motifs.

Le marché des carreaux de vinyle de luxe (LVT) en Asie-Pacifique devrait représenter une part importante des revenus au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide du secteur du bâtiment et de la construction, de la forte demande de maisons et de bâtiments intelligents, de l’augmentation du revenu disponible et de l’amélioration des normes. de vie. De plus, la demande croissante pour un attrait esthétique amélioré et l’augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures pour les activités de maintenance et de remodelage devraient alimenter la croissance du marché de l’Asie-Pacifique dans les années à venir.

Parmi les canaux de distribution, le segment des centres de rénovation devrait enregistrer une croissance rapide des revenus tout au long de la période de prévision. Les gens préfèrent acheter des articles comme les carreaux LVT dans les centres d’accueil, car ils peuvent découvrir le produit en personne, communiquer avec les fournisseurs de services pour obtenir les meilleures offres et les meilleurs produits et également bénéficier d’une gratification instantanée.

Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché mondial des carreaux de vinyle de luxe (LVT) en fonction du type, du secteur d’utilisation finale, canal de distribution et région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume en tonnes, 2018-2028)

rigide

flexible

Perspectives du secteur d’utilisation finale

résidentiel

commercial

Perspectives du canal de distribution, milliards USD ; volume en tonnes, 2018-2028)

Centres d’accueil

Magasins phares Magasins

en ligne Magasins

spécialisés

Autres

Paysage concurrentiel :

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel du marché pour offrir un avantage au lecteur. Ce segment se concentre sur les initiatives et les innovations adoptées par les principaux acteurs pour s’implanter solidement sur le marché. Le rapport met également en lumière les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats et les accords, entre autres, pour offrir une meilleure compréhension du marché. Le rapport offre également des informations sur les revenus, la marge bénéficiaire brute, la situation financière, la position sur le marché, le portefeuille de produits et d’autres aspects vitaux de chaque acteur. Le rapport comprend également une analyse SWOT approfondie et une analyse des cinq forces de Porter.

